Επιθέσεις των Χούθι με drones και πυραύλους σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, στόχος και η Aramco

Στο στόχαστρο στρατηγικός αγωγός που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, αναχαιτίσεις πυραύλων κοντά στη Μέκκα ανακοίνωσε το Ριάντ





Την ευθύνη για τρεις επιθέσεις σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ανέλαβε το βράδυ της Πέμπτης (12/11) το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό ως Χούθι από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.







Η δεύτερη, όπως υποστήριξε σε ανακοίνωσή του μέσω της πλατφόρμας X, στράφηκε εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στην πόλη Γιάνμπου, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, με τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου.



Ο Σάρια ανακοίνωσε επίσης επίθεση σε εγκατάσταση του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην πρωτεύουσα Ριάντ, διαβεβαιώνοντας ότι και οι τρεις επιχειρήσεις ήταν επιτυχείς.







Η στρατηγική σημασία του πετρελαιαγωγού και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ Ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, καθώς συνδέει τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές του βασιλείου με το λιμάνι της Γιάνμπου στην Ερυθρά Θάλασσα.



Μέσω αυτού, το Ριάντ μπορεί να μεταφέρει μέρος της παραγωγής του προς τις δυτικές ακτές της χώρας και να πραγματοποιεί εξαγωγές χωρίς να χρειάζεται να διέρχονται τα δεξαμενόπλοια από τα Στενά του Ορμούζ.



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Οι Χούθι έχουν στοχοποιήσει επανειλημμένα τον αγωγό τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα, τη Δευτέρα, οι σαουδαραβικές Αρχές επιβεβαίωσαν προηγούμενη επίθεση, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η λειτουργία της εγκατάστασης.



Δεκάδες επιθέσεις μετά την αναζωπύρωση του πολέμου στην Υεμένη Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται ενώ η σύγκρουση στην Υεμένη έχει αναζωπυρωθεί από τον Ιούλιο, έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας.



Η Σαουδική Αραβία, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης και ηγείται στρατιωτικής συμμαχίας εναντίον των Χούθι, έχει δεχθεί έκτοτε δεκάδες επιθέσεις.



Νέες επιθέσεις εναντίον κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθι της Υεμένης , υποστηρίζοντας ότι έπληξαν με drones και βαλλιστικούς πυραύλους τον στρατηγικής σημασίας πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης, εγκατάσταση εξαγωγής πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και εγκαταστάσεις της Aramco στο Ριάντ. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται εν μέσω της αναζωπύρωσης του πολέμου στην Υεμένη και της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ η σαουδαραβική στρατιωτική συμμαχία ανακοίνωσε σειρά αναχαιτίσεων, ακόμη και κοντά στη Μέκκα.Την ευθύνη για τρεις επιθέσεις σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ανέλαβε το βράδυ της Πέμπτης (12/11) το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό ως Χούθι από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κινήματος για στρατιωτικά ζητήματα, Γιαχία Σάρια, η πρώτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και είχε στόχο τον σταθμό άντλησης υπ' αριθμόν 7 του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης.Η δεύτερη, όπως υποστήριξε σε ανακοίνωσή του μέσω της πλατφόρμας X, στράφηκε εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στην πόλη Γιάνμπου, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, με τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου.Ο Σάρια ανακοίνωσε επίσης επίθεση σε εγκατάσταση του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην πρωτεύουσα Ριάντ, διαβεβαιώνοντας ότι και οι τρεις επιχειρήσεις ήταν επιτυχείς.Κατά τον ίδιο, είχαν προηγηθεί άλλες δύο επιτυχημένες επιθέσεις, εναντίον σαουδαραβικού αεροδρομίου και αεροπορικής βάσης κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.Ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, καθώς συνδέει τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές του βασιλείου με το λιμάνι της Γιάνμπου στην Ερυθρά Θάλασσα.Μέσω αυτού, το Ριάντ μπορεί να μεταφέρει μέρος της παραγωγής του προς τις δυτικές ακτές της χώρας και να πραγματοποιεί εξαγωγές χωρίς να χρειάζεται να διέρχονται τα δεξαμενόπλοια από τα Στενά του Ορμούζ.Η συγκεκριμένη δυνατότητα έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τη θαλάσσια δίοδο στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου.Οι Χούθι έχουν στοχοποιήσει επανειλημμένα τον αγωγό τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα, τη Δευτέρα, οι σαουδαραβικές Αρχές επιβεβαίωσαν προηγούμενη επίθεση, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η λειτουργία της εγκατάστασης.Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται ενώ η σύγκρουση στην Υεμένη έχει αναζωπυρωθεί από τον Ιούλιο, έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας.Η Σαουδική Αραβία, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης και ηγείται στρατιωτικής συμμαχίας εναντίον των Χούθι, έχει δεχθεί έκτοτε δεκάδες επιθέσεις.

Από τον Οκτώβριο, το κίνημα εξαπολύει σχεδόν καθημερινά πλήγματα εναντίον στόχων στο σαουδαραβικό έδαφος, κυρίως αεροδρομίων, ενεργειακών υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.



Αναχαιτίσεις πυραύλων και drones ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία Από την πλευρά της, η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία του Ριάντ ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι αναχαίτισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην ευρύτερη περιοχή της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.



Είχαν προηγηθεί ανακοινώσεις για αναχαιτίσεις πυραύλων και drones από το βράδυ της Τετάρτης έως το πρωί της Πέμπτης, μεταξύ των οποίων ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή του Ριάντ και ένα δεύτερο στο ανατολικό τμήμα της χώρας.



Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι συγκεκριμένες αναχαιτίσεις συνδέονται με τις επιθέσεις για τις οποίες ανέλαβαν την ευθύνη οι Χούθι.



Η συμμαχία γνωστοποίησε ακόμη ότι το βράδυ της Τετάρτης κατέστρεψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς τη δυτική Σαουδική Αραβία.



Επιπλέον, καταρρίφθηκαν δύο drones, το ένα στο νότιο τμήμα του βασιλείου και το άλλο στην περιφέρεια στην οποία υπάγεται διοικητικά η Μέκκα.



Σύμφωνα με τη σαουδαραβική Πολιτική Άμυνα, συντρίμμια πυραύλων κατέπεσαν στο χωριό Σαμπούχα, περίπου 35 χιλιόμετρα από την ιερή πόλη.



Το κίνημα των σιιτών ανταρτών της Υεμένης έχει διαψεύσει επανειλημμένα ότι στοχοποιεί τη Μέκκα και τη Μεδίνα, τις δύο ιερότερες πόλεις του Ισλάμ.