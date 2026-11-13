Ο Τραμπ κάλεσε τον Χουάνγκ να παλέψει για τη θέση του: Η κατασκοπεία, τα τσιπ στην Κίνα και ο φόβος για τη Wall Street

Οι περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ που επέβαλε η κυβέρνηση Μπάιντεν τον είχαν αναγκάσει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην αμερικανική πολιτική, χωρίς ωστόσο να δραστηριοποιείται όσο άλλοι επικεφαλής τεχνολογικών εταιρειών.Ο ίδιος ο Τραμπ έχει περιγράψει την πρώτη αντίδρασή του όταν άκουσε το όνομα του επιχειρηματία: «Ποιος διάολο είναι αυτός; Πώς τον λένε;». Όταν πληροφορήθηκε ότι ήταν ο επικεφαλής της Nvidia, ρώτησε: «Τι διάολο είναι η Nvidia;».Μέχρι τα τέλη του 2024 είχε αντιληφθεί ότι η εταιρεία έλεγχε τουλάχιστον το 80% της αγοράς επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.Τον Απρίλιο του 2025, ο Χουάνγκ και η σύζυγός του, Λόρι, συμμετείχαν σε δείπνο στο Μαρ-α-Λάγκο με τον Τραμπ και δωρητές από τον χώρο της τεχνολογίας και των κρυπτονομισμάτων. Η συνάντηση αποτέλεσε σημείο καμπής.

«Κατακτάς τον κόσμο, Τζένσεν», του έλεγε αργότερα ο πρόεδρος.

Οι συμφωνίες για τα τσιπ στην Κίνα και η σύγκρουση με το MAGA

Η Κίνα, η Ταϊβάν και οι πραγματικές προτεραιότητες του Τραμπ

Ο Χουάνγκ είχε ανακοινώσει σχέδια για επενδύσεις έως 500 δισ. δολαρίων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, ενισχύοντας το όραμα Τραμπ για αναβιομηχάνιση της αμερικανικής οικονομίας.Σε αντίθεση με τις ανεκπλήρωτες προσδοκίες της πρώτης θητείας του για ανάκαμψη των βιομηχανιών άνθρακα και χάλυβα, ο Τραμπ έβλεπε πλέον στα κέντρα δεδομένων, στις ενεργειακές τους ανάγκες και στην τεχνητή νοημοσύνη μια νέα ευκαιρία για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.Ο Χουάνγκ καλλιέργησε αυτή τη σχέση με δημόσιους επαίνους. «Το μοναδικό πλεονέκτημα της Αμερικής, που καμία άλλη χώρα δεν θα μπορούσε να έχει, είναι ο πρόεδρος Τραμπ», δήλωσε τον Ιούλιο του 2025.Είχε επίσης συνοδεύσει τον πρόεδρο στον Περσικό Κόλπο τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, όταν ανακοινώθηκαν συμφωνίες πώλησης επεξεργαστών Nvidia στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.Η επιρροή του Χουάνγκ αποτυπώθηκε κυρίως στην πολιτική εξαγωγών προηγμένων επεξεργαστών προς την Κίνα.Ο επιχειρηματίας υποστήριζε ότι η Nvidia έπρεπε να διαθέτει ευρέως τα προϊόντα της, ώστε η παγκόσμια τεχνητή νοημοσύνη να βασίζεται σε αμερικανική και όχι κινεζική τεχνολογία.Με τη στήριξη του Ντέιβιντ Σακς, συμβούλου του Λευκού Οίκου για την τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα, έπεισε τον Τραμπ να επιτρέψει ορισμένες εξαγωγές στην Κίνα, παρά τις αντιδράσεις στελεχών του MAGA, όπως ο Στιβ Μπάνον, που ζητούσαν πλήρη απαγόρευση.Στο πλευρό του Χουάνγκ βρέθηκαν και άλλοι ισχυροί παράγοντες της τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων επικεφαλής των OpenAI, Meta και SpaceX.Η συμφωνία προέβλεπε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα εισέπραττε αρχικά το 15% των εσόδων από συγκεκριμένες πωλήσεις τσιπ στην Κίνα, ποσοστό που αργότερα αυξήθηκε στο 25%.Η ρύθμιση προκάλεσε νομικές ενστάσεις και προειδοποιήσεις ότι οικονομικά συμφέροντα υπερίσχυαν της εθνικής ασφάλειας, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι εξέφραζαν κατ' ιδίαν την έκπληξή τους για την επιρροή του Χουάνγκ στον πρόεδρο.Κατά τους New York Times, η στάση του Τραμπ στην υπόθεση Χουάνγκ συμβαδίζει με τη γενικότερη προσέγγισή του απέναντι στο Πεκίνο.Παρότι στην προεκλογική εκστρατεία του 2016 είχε κατηγορήσει την Κίνα ότι «βιάζει» την αμερικανική οικονομία, η αντιπαράθεσή του με το Πεκίνο επικεντρώθηκε κυρίως στο εμπόριο, όπου συχνά προτιμούσε συμφωνίες με τον Σι Τζινπίνγκ από μια παρατεταμένη σύγκρουση.Ανάλογη ήταν η στάση του στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν ρωτήθηκε το 2020 γιατί δεν επέβαλε κυρώσεις για τη μαζική κράτηση Ουιγούρων στη Σιντζιάνγκ, απάντησε: «Βρισκόμασταν στη μέση μιας μεγάλης εμπορικής συμφωνίας».Συνεργάτες του αναφέρουν επίσης ότι έχει αμφισβητήσει ιδιωτικά την ανάγκη εμπλοκής των ΗΠΑ σε πόλεμο για την Ταϊβάν. Μάλιστα, φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα κουταλάκι του γλυκού για να περιγράψει το μικρό μέγεθος του νησιού, λέγοντας σε συνδαιτυμόνες του: «Αυτή είναι η Ταϊβάν».Η παραίτηση του Χουάνγκ, παρά την προσωπική παρέμβαση του Τραμπ, έβαλε τέλος σε μια συμμαχία που είχε αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική και τεχνολογική στρατηγική του Λευκού Οίκου, αναδεικνύοντας παράλληλα τις αντιφάσεις ανάμεσα στις επιχειρηματικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και στις προειδοποιήσεις των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας.