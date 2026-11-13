Τέλος στα μπλόκα των οδηγών στη Χιλή μετά την αύξηση 74% στο ντίζελ, η κυβέρνηση παγώνει τις τιμές έως τον Μάρτιο του 2027

Συμφωνία της κυβέρνησης Καστ με τα συνδικάτα των μεταφορών για ακύρωση της τελευταίας ανατίμησης και μείωση κατά 100 πέσος (0,09 ευρώ) ανά λίτρο





Τον τερματισμό των κινητοποιήσεων που είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις οδικές μεταφορές ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (12/11) η κυβέρνηση της Χιλής, έπειτα από διαπραγματεύσεις με τους κυριότερους συνδικαλιστικούς φορείς του κλάδου.







Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, η μέση τιμή του ντίζελ έχει αυξηθεί περίπου 74% από τον Μάρτιο, δημιουργώντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μεταφορών, η βιωσιμότητα των οποίων απειλείται.



Η άνοδος των τιμών συνδέεται με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, ενώ οι οδηγοί ζητούσαν άμεση κυβερνητική παρέμβαση για να περιοριστεί η επιβάρυνσή τους.



Μείωση της τιμής και πάγωμα των αυξήσεων έως τον Μάρτιο του 2027 Μετά τις συνομιλίες με τις ηγεσίες των συνδικάτων, ο υπουργός Εσωτερικών Κλαούντιο Αλβαράδο ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποδέχθηκε τα βασικά αιτήματα των επαγγελματιών οδηγών.



Συγκεκριμένα, ακυρώνεται η τελευταία αύξηση της τιμής του ντίζελ, που είχε ανακοινωθεί την Πέμπτη, ενώ προβλέπεται πρόσθετη μείωση κατά 100 πέσος ανά λίτρο, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 9 λεπτά του ευρώ.



Παράλληλα, συμφωνήθηκε ότι δεν θα υπάρξει νέα αύξηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης πριν από τις 31 Μαρτίου 2027.



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Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας συνδικάτων του κλάδου των μεταφορών «Δύναμη του Βορρά» (CFTN), Κριστιάν Σαντοβάλ, ευχαρίστησε τον υπουργό για τις «προσπάθειες» που κατέβαλε προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.



«Είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να βάλουμε τέλος στην κινητοποίηση», δήλωσε, επιβεβαιώνοντας την απόφαση των συνδικάτων να σταματήσουν τους αποκλεισμούς.



Η αλλαγή στη φορολογική πολιτική που επιβάρυνε τους καταναλωτές Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων στη Χιλή δεν οφείλεται αποκλειστικά στις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις, αλλά συνδέεται και με αλλαγές που επέβαλε η κυβέρνηση Καστ λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας.



Σε συμφωνία με τα μεγαλύτερα συνδικάτα των επαγγελματιών οδηγών κατέληξε η κυβέρνηση του Χοσέ Αντόνιο Καστ στη Χιλή , βάζοντας τέλος στις κινητοποιήσεις που είχαν προκαλέσει εκτεταμένους αποκλεισμούς δρόμων σε ολόκληρη τη χώρα από την Τρίτη (10/11). Οι διαμαρτυρίες ξέσπασαν εξαιτίας της εκτίναξης της τιμής του πετρελαίου κίνησης , η οποία έχει αυξηθεί κατά περίπου 74% από τον Μάρτιο, στον απόηχο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μειώσει άμεσα την τιμή του ντίζελ και να μην επιβάλει νέες αυξήσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027.Τον τερματισμό των κινητοποιήσεων που είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις οδικές μεταφορές ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (12/11) η κυβέρνηση της Χιλής, έπειτα από διαπραγματεύσεις με τους κυριότερους συνδικαλιστικούς φορείς του κλάδου.Εκατοντάδες οδηγοί φορτηγών, ταξί και άλλων επαγγελματικών οχημάτων συμμετείχαν από την Τρίτη σε πολύωρους αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αξόνων σε διάφορες περιοχές της χώρας, απαιτώντας μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους καυσίμων.Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, η μέση τιμή του ντίζελ έχει αυξηθεί περίπου 74% από τον Μάρτιο, δημιουργώντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μεταφορών, η βιωσιμότητα των οποίων απειλείται.Η άνοδος των τιμών συνδέεται με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, ενώ οι οδηγοί ζητούσαν άμεση κυβερνητική παρέμβαση για να περιοριστεί η επιβάρυνσή τους.Μετά τις συνομιλίες με τις ηγεσίες των συνδικάτων, ο υπουργός Εσωτερικών Κλαούντιο Αλβαράδο ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποδέχθηκε τα βασικά αιτήματα των επαγγελματιών οδηγών.Συγκεκριμένα, ακυρώνεται η τελευταία αύξηση της τιμής του ντίζελ, που είχε ανακοινωθεί την Πέμπτη, ενώ προβλέπεται πρόσθετη μείωση κατά 100 πέσος ανά λίτρο, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 9 λεπτά του ευρώ.Παράλληλα, συμφωνήθηκε ότι δεν θα υπάρξει νέα αύξηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης πριν από τις 31 Μαρτίου 2027.«Η Χιλή έχει ανάγκη ομαλότητα για να συνεχίσει να μεγεθύνεται, να συνεχίσει να αναπτύσσεται», δήλωσε ο Αλβαράδο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας των μεταφορών.Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας συνδικάτων του κλάδου των μεταφορών «Δύναμη του Βορρά» (CFTN), Κριστιάν Σαντοβάλ, ευχαρίστησε τον υπουργό για τις «προσπάθειες» που κατέβαλε προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.«Είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να βάλουμε τέλος στην κινητοποίηση», δήλωσε, επιβεβαιώνοντας την απόφαση των συνδικάτων να σταματήσουν τους αποκλεισμούς.Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων στη Χιλή δεν οφείλεται αποκλειστικά στις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις, αλλά συνδέεται και με αλλαγές που επέβαλε η κυβέρνηση Καστ λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας.

Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση του ακροδεξιού προέδρου αναμόρφωσε ριζικά τον μηχανισμό που περιόριζε τις μεγάλες ανατιμήσεις των καυσίμων, απορροφώντας μέρος των αυξήσεων προτού αυτές μεταφερθούν στην κατανάλωση.



Η αλλαγή είχε ως αποτέλεσμα οι ανατιμήσεις στη διεθνή αγορά να μετακυλίονται πλέον πολύ πιο άμεσα στους Χιλιανούς καταναλωτές και στις επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τον κλάδο των οδικών μεταφορών, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ντίζελ.



Οι αυξήσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οδήγησαν στις πολυήμερες κινητοποιήσεις που τερματίστηκαν μετά τις νέες κυβερνητικές δεσμεύσεις.