Τραμπ για Κούβα: «Θέλω να έχω τελειώσει μαζί της πριν φύγω από τον Λευκό Οίκο», τη χαρακτήρισε «αποτυχημένο έθνος»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στον ρόλο του Μάρκο Ρούμπιο, ενώ η Ουάσιγκτον εντείνει τις κυρώσεις και τον πετρελαϊκό αποκλεισμό





Νέες δηλώσεις για το μέλλον της Κούβας έκανε την Πέμπτη (12/11) ο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης που ασκεί η κυβέρνησή του στην κομμουνιστική ηγεσία της Αβάνας.







«Θέλω να έχω τελειώσει με την Κούβα πριν φύγω», απάντησε, αναφερόμενος στη λήξη της θητείας του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2029.



Χωρίς να αποσαφηνίσει εάν εξετάζεται στρατιωτική επιλογή, συνέχισε ασκώντας δριμεία κριτική στην κατάσταση που επικρατεί στο νησί.











Κλείσιμο Ο ρόλος του Μάρκο Ρούμπιο και οι απειλές προς την Αβάνα Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι τον χειρισμό του ζητήματος έχει αναλάβει ο υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Μάρκο Ρούμπιο.



«Πολύ καλός, ταλαντούχος τύπος, τον λένε Μάρκο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Ρούμπιο, ο οποίος έχει κουβανική καταγωγή, συγκαταλέγεται στους πλέον έντονους επικριτές της κυβέρνησης της Αβάνας και έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στο νησί.



Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τις απειλητικές τοποθετήσεις του για την Κούβα, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνησή της απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.



Την πρόθεσή του να έχει «τελειώσει με την Κούβα » πριν από τη λήξη της προεδρικής του θητείας, τον Ιανουάριο του 2029, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ , αφήνοντας ανοιχτά τα ερωτήματα για τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον απέναντι στην Αβάνα. Ερωτηθείς εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης για την «απελευθέρωση» της χώρας, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει τις προθέσεις του, αναφέρθηκε όμως στον καθοριστικό ρόλο που έχει αναλάβει ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.Νέες δηλώσεις για το μέλλον της Κούβας έκανε την Πέμπτη (12/11) ο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης που ασκεί η κυβέρνησή του στην κομμουνιστική ηγεσία της Αβάνας.Σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό παραγωγό, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε να διατάξει στρατιωτική επέμβαση με στόχο την «απελευθέρωση» της Κούβας.«Θέλω να έχω τελειώσει με την Κούβα πριν φύγω», απάντησε, αναφερόμενος στη λήξη της θητείας του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2029.Χωρίς να αποσαφηνίσει εάν εξετάζεται στρατιωτική επιλογή, συνέχισε ασκώντας δριμεία κριτική στην κατάσταση που επικρατεί στο νησί.«Το παρακολουθούμε πολύ στενά. Τα πάει πολύ άσχημα. Είναι στην ουσία αποτυχημένο μέρος, έθνος, όπως θες να το πεις», δήλωσε.Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι τον χειρισμό του ζητήματος έχει αναλάβει ο υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Μάρκο Ρούμπιο.«Πολύ καλός, ταλαντούχος τύπος, τον λένε Μάρκο», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Ρούμπιο, ο οποίος έχει κουβανική καταγωγή, συγκαταλέγεται στους πλέον έντονους επικριτές της κυβέρνησης της Αβάνας και έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στο νησί.Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τις απειλητικές τοποθετήσεις του για την Κούβα, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνησή της απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έχει μάλιστα δηλώσει ότι σκοπεύει να «πάρει» τη χώρα, χωρίς να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί ή με ποιον τρόπο θα μπορούσε να υλοποιήσει μια τέτοια επιδίωξη.



Πετρελαϊκός αποκλεισμός και διαδοχικά μπλακάουτ Η Κούβα, με πληθυσμό περίπου 9,4 εκατομμύρια κατοίκους, βρίσκεται υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, ενώ από τον Ιανουάριο του 2026 η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυστηροποιήσει σημαντικά τις κυρώσεις.



Οι περιορισμοί στις προμήθειες καυσίμων έχουν δημιουργήσει συνθήκες ουσιαστικού πετρελαϊκού αποκλεισμού, επιδεινώνοντας την ήδη σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση.



Η χώρα αντιμετωπίζει επανειλημμένες γενικευμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, καθώς η έλλειψη καυσίμων επιβαρύνει ένα ηλεκτρικό δίκτυο που δυσκολεύεται να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού.



Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ανακοινώνει διαδοχικά νέα πακέτα κυρώσεων σε βάρος κρατικών επιχειρήσεων, οικονομικών δικτύων και αξιωματούχων της Κούβας, εντείνοντας την πίεση προς την ηγεσία της.



Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 95χρονου Ραούλ Κάστρο Στο πλαίσιο της αυστηρότερης αμερικανικής στάσης εντάσσεται και η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 95χρονου πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο από τις δικαστικές Αρχές της Φλόριντα.



Το ένταλμα εκδόθηκε τον Οκτώβριο και αφορά την υπόθεση της κατάρριψης δύο άοπλων πολιτικών αεροσκαφών το 1996, κατά την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι. Οι αμερικανικές Αρχές αποδίδουν στον Κάστρο κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονίας.



Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τις νέες οικονομικές κυρώσεις και τη ρητορική του Τραμπ, αποτυπώνει την εντεινόμενη αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Αβάνας, χωρίς μέχρι στιγμής ο Αμερικανός πρόεδρος να έχει αποσαφηνίσει πώς σκοπεύει να επιτύχει τον στόχο που έθεσε πριν από την αποχώρησή του από την εξουσία.