Μαζική επίθεση της Ουκρανίας με 700 drone κατά της Ρωσίας: Στο στόχαστρο και η Μόσχα
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Μαζική επίθεση της Ουκρανίας με 700 drone κατά της Ρωσίας: Στο στόχαστρο και η Μόσχα

Κλειστά τα αεροδρόμια στη ρωσική πρωτεύουσα, σύμφωνα με πληροφορίες - Έχουν ήδη καταρριφθεί δεκάδες

Μαζική επίθεση της Ουκρανίας με 700 drone κατά της Ρωσίας: Στο στόχαστρο και η Μόσχα
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Η Ουκρανία εξαπέλυσε αργά την Πέμπτη επίθεση μεγάλη κλίμακας με drones κατά της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο ακόμη και τη Μόσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούνται στα κοινωνικά δίκτυα, ακόμη και 700 drone κινούνται μέσα στη ρωσική επικράτεια κατά διαφόρων στόχων.

Αναφέρεται ακόμη ότι λίγο περισσότερα από 50 έχουν ήδη καταρριφθεί.


Και τα τέσσερα αεροδρόμια γύρω από τη Μόσχα είναι κλειστά λόγω της απειλής.

Φωτογραφία αρχείου
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