Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Μαζική επίθεση της Ουκρανίας με 700 drone κατά της Ρωσίας: Στο στόχαστρο και η Μόσχα
Μαζική επίθεση της Ουκρανίας με 700 drone κατά της Ρωσίας: Στο στόχαστρο και η Μόσχα
Κλειστά τα αεροδρόμια στη ρωσική πρωτεύουσα, σύμφωνα με πληροφορίες - Έχουν ήδη καταρριφθεί δεκάδες
Η Ουκρανία εξαπέλυσε αργά την Πέμπτη επίθεση μεγάλη κλίμακας με drones κατά της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο ακόμη και τη Μόσχα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούνται στα κοινωνικά δίκτυα, ακόμη και 700 drone κινούνται μέσα στη ρωσική επικράτεια κατά διαφόρων στόχων.
Αναφέρεται ακόμη ότι λίγο περισσότερα από 50 έχουν ήδη καταρριφθεί.
Και τα τέσσερα αεροδρόμια γύρω από τη Μόσχα είναι κλειστά λόγω της απειλής.
Φωτογραφία αρχείου
Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούνται στα κοινωνικά δίκτυα, ακόμη και 700 drone κινούνται μέσα στη ρωσική επικράτεια κατά διαφόρων στόχων.
Αναφέρεται ακόμη ότι λίγο περισσότερα από 50 έχουν ήδη καταρριφθεί.
All four Moscow airports are closed tonight.— Nazar (@nazar_daa) November 12, 2026
Monitoring channels report around 700 drones over Russia. Sobyanin says air defenses have already shot down at least 51 heading for Moscow.
Tonight, Moscow is getting a taste of what Ukrainians have lived with for years. pic.twitter.com/ZXsFp80H95
💥Des drones attaquent massivement Moscou et sa région : ts les aéroports de la capitale russe sont fermés, et ds observateurs avertissent d'1 menace de 700 drones pr tte l'infrastructure énergétique et industrielle de la région, médias russes.Operativluha pic.twitter.com/8A6ZYmp1fa— Lotto*6*6 (@Seydoux37652197) November 12, 2026
Φωτογραφία αρχείου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα