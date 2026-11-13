Τουλάχιστον 10 νεκροί σε συγκρούσεις χρυσωρύχων με τις δυνάμεις ασφαλείας στη Γουινέα
ΚΟΣΜΟΣ
Γουινέα Συγκρούσεις

Τουλάχιστον 10 νεκροί σε συγκρούσεις χρυσωρύχων με τις δυνάμεις ασφαλείας στη Γουινέα

Τα επεισόδια ξέσπασαν μετά την απαγόρευση της παράνομης εξόρυξης χρυσού στη Σιγκιρί, όπου αναπτύχθηκε στρατός και απελάθηκαν χιλιάδες αλλοδαποί

Τουλάχιστον 10 νεκροί σε συγκρούσεις χρυσωρύχων με τις δυνάμεις ασφαλείας στη Γουινέα
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ χρυσωρύχων και δυνάμεων ασφαλείας στη βορειοανατολική Γουινέα, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την παράνομη εξόρυξη χρυσού σε περιοχή με μεγάλα κοιτάσματα του πολύτιμου μετάλλου. Τα αιματηρά επεισόδια σημειώθηκαν την Τετάρτη (11/11) στην πόλη Σιγκιρί, όπως ανακοίνωσαν το βράδυ της Πέμπτης οι Αρχές της χώρας.

Η κυβέρνηση της Γουινέας επιβεβαίωσε τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων κατά τη διάρκεια συγκρούσεων που ξέσπασαν ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης και εργαζομένους σε χρυσωρυχεία στη Σιγκιρί.



Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε στην πρωτεύουσα Κονακρί, τα επεισόδια συνδέονται με την απόφαση της 2ας Νοεμβρίου για την απαγόρευση της «άναρχης και παράνομης» εξόρυξης χρυσού στην περιοχή.

Η Σιγκιρί, στη βορειοανατολική Γουινέα, διαθέτει σημαντικά κοιτάσματα χρυσού και αποτελεί περιοχή έντονης μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Ανάπτυξη στρατού και απελάσεις χιλιάδων εργαζομένων

Μετά την επιβολή της απαγόρευσης, οι Αρχές προχώρησαν στην ανάπτυξη στρατιωτικών μονάδων στην περιοχή, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της παράνομης εξορυκτικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, χιλιάδες υπήκοοι άλλων χωρών της Δυτικής Αφρικής, οι οποίοι είχαν μεταβεί στη Γουινέα για να εργαστούν στα μεταλλεία, απελάθηκαν.

Κλείσιμο
Η εφαρμογή των μέτρων προκάλεσε ένταση, η οποία οδήγησε στις συγκρούσεις της Τετάρτης και στον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό.

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