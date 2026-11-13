Πάνω από 12 δισ. δολάρια στη Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ μέσω των πετρελαϊκών εσόδων μετά την ανατροπή Μαδούρο

Τι αποκαλύπτει έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη διαχείριση των φυσικών πόρων της χώρας και τον λογαριασμό που ελέγχει η Ουάσιγκτον





Η έκθεση, την οποία επικαλέστηκαν πρώτοι οι New York Times, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες διαχειρίζονται τα έσοδα από τις







Τα ποσά προήλθαν από εγκεκριμένες και ελεγμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση και εμπορία φυσικών πόρων της χώρας.



Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων συνδέεται με το πετρέλαιο, που αποτελεί τη βασική πηγή κρατικών εισπράξεων, ενώ μικρότερα ποσά προέρχονται από την εξόρυξη χρυσού, άλλων μετάλλων και την παραγωγή λιπασμάτων.



Πώς διαχειρίζονται οι ΗΠΑ τα πετρελαϊκά έσοδα Ο ειδικός λογαριασμός δημιουργήθηκε αρχικά στο Κατάρ και στη συνέχεια τέθηκε υπό τη διαχείριση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει αναλάβει τον έλεγχο των χρημάτων από τις εξαγωγές της Βενεζουέλας.



Όπως προκύπτει από την έκθεση που εκπόνησε για λογαριασμό της αμερικανικής κυβέρνησης η εταιρεία συμβούλων KPMG, περίπου 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια αποδεσμεύθηκαν έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ στον λογαριασμό παρέμεναν 168,6 εκατομμύρια δολάρια για μελλοντικές πληρωμές.



Η διαδικασία προβλέπει ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου κατατίθενται στον λογαριασμό που ελέγχουν οι ΗΠΑ και αποδεσμεύονται κατόπιν έγκρισης για την κάλυψη αναγκών της Βενεζουέλας.



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Η έκθεση φέρει ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2026, λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, και διαβιβάστηκε στο Κογκρέσο στις αρχές Νοεμβρίου, σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



«Τα κεφάλαια αυτά είναι ιδιοκτησία της Βενεζουέλας και διακρατούνται για λογαριασμό της κυβέρνησης της Βενεζουέλας», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του.



Ο Μαδούρο στη φυλακή και η κυβέρνηση Ροδρίγκες Η αμερικανική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Περισσότερα από 12 δισεκατομμύρια δολάρια απέδωσε η αμερικανική κυβέρνηση στη Βενεζουέλα από τα έσοδα των φυσικών πόρων της χώρας, μετά την ανατροπή και αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με έκθεση της KPMG, που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη (12/11) από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, συνολικά 12,26 δισ. δολάρια εισέρρευσαν σε λογαριασμό υπό αμερικανική διαχείριση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, από τα οποία περίπου 12,1 δισ. διατέθηκαν στη Βενεζουέλα. Η Ουάσιγκτον διατηρεί τον έλεγχο της διαχείρισης αυτών των εσόδων, στο πλαίσιο των συμφωνιών που ακολούθησαν την αλλαγή εξουσίας στο Καράκας.Η έκθεση, την οποία επικαλέστηκαν πρώτοι οι New York Times, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες διαχειρίζονται τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου και άλλων φυσικών πόρων της Βενεζουέλας, της χώρας με τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού στον κόσμο.Σύμφωνα με το έγγραφο, από τις 3 Ιανουαρίου, ημέρα της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά την οποία συνελήφθη ο Μαδούρο, έως τις 30 Σεπτεμβρίου, στον ειδικό λογαριασμό «Venezuela Custody Account» κατατέθηκαν περισσότερα από 12,26 δισεκατομμύρια δολάρια.Τα ποσά προήλθαν από εγκεκριμένες και ελεγμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση και εμπορία φυσικών πόρων της χώρας.Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων συνδέεται με το πετρέλαιο, που αποτελεί τη βασική πηγή κρατικών εισπράξεων, ενώ μικρότερα ποσά προέρχονται από την εξόρυξη χρυσού, άλλων μετάλλων και την παραγωγή λιπασμάτων.Ο ειδικός λογαριασμός δημιουργήθηκε αρχικά στο Κατάρ και στη συνέχεια τέθηκε υπό τη διαχείριση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει αναλάβει τον έλεγχο των χρημάτων από τις εξαγωγές της Βενεζουέλας.Όπως προκύπτει από την έκθεση που εκπόνησε για λογαριασμό της αμερικανικής κυβέρνησης η εταιρεία συμβούλων KPMG, περίπου 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια αποδεσμεύθηκαν έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ στον λογαριασμό παρέμεναν 168,6 εκατομμύρια δολάρια για μελλοντικές πληρωμές.Η διαδικασία προβλέπει ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου κατατίθενται στον λογαριασμό που ελέγχουν οι ΗΠΑ και αποδεσμεύονται κατόπιν έγκρισης για την κάλυψη αναγκών της Βενεζουέλας.Μεγάλο μέρος των χρημάτων διοχετεύθηκε στην οικονομία της χώρας μέσω συναλλαγματικών συναλλαγών, ενώ πραγματοποιήθηκαν και απευθείας πληρωμές για υπηρεσίες και προμήθειες του Δημοσίου.Η έκθεση φέρει ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2026, λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, και διαβιβάστηκε στο Κογκρέσο στις αρχές Νοεμβρίου, σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.«Τα κεφάλαια αυτά είναι ιδιοκτησία της Βενεζουέλας και διακρατούνται για λογαριασμό της κυβέρνησης της Βενεζουέλας», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του.Η αμερικανική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έκτοτε, κρατούνται σε φυλακή της Νέας Υόρκης, εν αναμονή της δίκης τους για σειρά κατηγοριών που έχουν απαγγείλει οι αμερικανικές Αρχές, μεταξύ των οποίων και η διακίνηση ναρκωτικών.



Ο ανατραπείς πρόεδρος αρνείται τις κατηγορίες και χαρακτηρίζει τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου».



Στο Καράκας, την εξουσία έχει αναλάβει ως υπηρεσιακή πρόεδρος η Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία κυβερνά υπό την πίεση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.



Μετά από χρόνια διεθνούς απομόνωσης, η νέα ηγεσία της Βενεζουέλας έχει προχωρήσει σε σταδιακή εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων της χώρας με άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς.



Η συμφωνία για τα κοιτάσματα των 65 δισ. βαρελιών Η αμερικανική παρουσία στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας ενισχύθηκε περαιτέρω τον Αύγουστο, όταν Ουάσιγκτον και Καράκας ανακοίνωσαν συμφωνία που προβλέπει την απόκτηση ελέγχου από τις ΗΠΑ σε κοιτάσματα πετρελαίου.



Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των δύο πλευρών, το παραγωγικό δυναμικό των συγκεκριμένων κοιτασμάτων εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού.



Η συμφωνία εντάσσεται στο νέο πλαίσιο των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, με την αμερικανική κυβέρνηση να διατηρεί καθοριστικό ρόλο τόσο στη διαχείριση των πετρελαϊκών εσόδων όσο και στην αξιοποίηση μέρους των ενεργειακών πόρων της Βενεζουέλας.