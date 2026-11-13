Σκάνδαλο Nvidia: Για ποιον δούλευε τελικά η Άλις Χουάνγκ; Οι μυστικές διαδρομές προς τη Huawei και το μυστήριο των $7,5 δισ.
Σκάνδαλο Nvidia: Για ποιον δούλευε τελικά η Άλις Χουάνγκ; Οι μυστικές διαδρομές προς τη Huawei και το μυστήριο των $7,5 δισ.
Οι αποκαλύψεις του CNBC για τις επιχειρηματικές διασυνδέσεις της 42χρονης με τη Huawei, τη μεγαλύτερη ανταγωνίστρια της Nvidia – Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ, η τρίτη εξωσυζυγική σχέση και η κατάθεσή του στο Κογκρέσο
Το ερώτημα του... ενός τρισεκατομμυρίου στο σκάνδαλο της Nvidia, είναι, για ποιον δούλευε, τελικά, η Άλις Χουάνγκ; Με το Πεκίνο να αρνείται ότι η 42χρονη ήταν κατάσκοπός του με σκοπό να ανοίξει «κερκόπορτα» στην πώληση μικροτσίπ της Nvidia σε κινεζικές εταιρείες, προκαλεί νέα ερωτήματα η αποκάλυψη ότι η Χουάνγκ είχε μετοχική και επιχειρηματική σχέση με εταιρείες που δούλευαν για τη Huawei, τη μεγαλύτερη ανταγωνίστρια της Nvidia.
Για τον άρτι παραιτηθέντα από την κεφαλή της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, τα «χαστούκια» δεν λένε να σταματήσουν. Μέσα σε λίγες ώρες, ο ιδρυτής του κολοσσού παραιτήθηκε πιεζόμενος από το σκάνδαλο, συμφώνησε να καταθέσει στο Κογκρέσο και αποκαλύφθηκε ότι είχε και... τρίτη εξωσυζυγική σχέση, με στέλεχος της εταιρείας. Σαν να μην ήταν αρκετά αυτά, τώρα αποκαλύπτεται (και) ότι η γυναίκα που έριξε τον Τζένσεν Χουάνγκ στα Τάρταρα, είχε, μέσα από εταιρείες της, μερίδιο σε data center που πουλούσε υπολογιστική ισχύ στη Huawei, τη μεγαλύτερη αντίπαλο της Nvidia στην Κίνα.
Τη σύνδεση εντόπισε η ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών Tesari και αποκάλυψε με ρεπορτάζ του το δίκτυο CNBC. Η διαδρομή έχει τρεις σταθμούς: Από το 2016 η Άλις Χουάνγκ ήταν συνιδιοκτήτρια της Shanghai Hexi, μιας επενδυτικής εταιρείας με τοποθετήσεις σε τεχνολογία και data centers. Το 2021 η Hexi αγόρασε το 27% της Shanghai Century Longteng και το κράτησε ως το 2024. Η Longteng ελέγχει με 50,1% το data center Shenzhen Yifeng Technology, βασικός πελάτης του οποίου ήταν η Huawei Cloud. Η Hexi είχε επιπλέον εγγυηθεί τα δάνεια με τα οποία χρηματοδοτήθηκε η μονάδα.
Η σχέση δεν τελείωσε με την αποχώρηση της Hexi. Ο σύζυγος της Άλις Χουάνγκ, Κανγκ Γουέι, που είχε ιδρύσει την Hexi, έγινε στέλεχος της Longteng το 2022. Ήταν μάλιστα παρών στην υπογραφή της συμφωνίας με τη Huawei.
Κρίσιμος είναι ο χρόνος. Σύμφωνα με τα έγγραφα, οι επιχειρήσεις της Χουάνγκ συνδέονταν με την παροχή υπολογιστικής ισχύος Nvidia στη Huawei γύρω στον Δεκέμβριο του 2023. Τότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια με τον Τζένσεν Χουάνγκ. Οι αναλυτές της Tesari υποψιάζονται ότι η δομή στήθηκε έτσι ώστε να κρύβει τη σχέση. Η έρευνα πάντως δεν βρήκε στοιχεία για παράνομη μεταφορά τσιπ της Nvidia στη Huawei.
Η άλλη άκρη του νήματος είναι η Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η εταιρεία νοικιάζει υπολογιστική ισχύ από επεξεργαστές Nvidia και η Άλις Χουάνγκ ήταν διευθύνουσα σύμβουλός της από τον Μάρτιο ως τον Νοέμβριο του 2023. Έκτοτε έχει γίνει από τους μεγαλύτερους αγοραστές τσιπ Nvidia στην Ασία, με αγορές άνω των 4 δισ. δολαρίων κατά εκτιμήσεις αναλυτών. Το ερώτημα είναι αν συνδέεται το ευρύτερο δίκτυό της με πωλήσεις τσιπ προς την Κίνα αξίας 7,5 δισ. δολαρίων.
Η Huawei είναι στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και παραπάνω από μια δεκαετία. Το 2012 μια έκθεση του Κογκρέσου τη χαρακτήρισε «απειλή για την εθνική ασφάλεια». Τον Δεκέμβριο του 2018 οι καναδικές αρχές συνέλαβαν στο Βανκούβερ, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, την οικονομική διευθύντρια Μενγκ Ουανζού, κόρη του ιδρυτή της Huawei, με την κατηγορία ότι εξαπάτησε τράπεζες για να παρακάμψει τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Λίγο αργότερα η ίδια η εταιρεία κατηγορήθηκε και για κλοπή εμπορικών μυστικών. Η Μενγκ επέστρεψε στην Κίνα το 2021, μετά από συμφωνία με τις αμερικανικές αρχές.
Το μεγάλο «μπλόκο» ήρθε τον Μάιο του 2019, όταν η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ έβαλε τη Huawei στη μαύρη λίστα του υπουργείου Εμπορίου. Από τότε, οι αμερικανικές εταιρείες χρειάζονται ειδική άδεια για να της πουλήσουν τεχνολογία. Το 2020 οι περιορισμοί επεκτάθηκαν σε κάθε τσιπ που κατασκευάζεται με αμερικανική τεχνολογία. Η Huawei έχασε έτσι την TSMC και κατέρρευσε στη διεθνή αγορά smartphones. Το 2022 η FCC απαγόρευσε την έγκριση νέου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της στις ΗΠΑ.
Η εταιρεία αρνείται σταθερά ότι κάνει κατασκοπεία, και η απομόνωση δεν τη γονάτισε. Ανέπτυξε τους δικούς της επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης, τη σειρά Ascend, και έγινε ο βασικός αντίπαλος της Nvidia στην Κίνα. Ο ίδιος ο Τζένσεν Χουάνγκ την είχε αποκαλέσει πέρυσι «μία από τις πιο τρομερές εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο».
Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει αποδειχθεί ότι τσιπ της Nvidia κατέληξαν παράνομα στη Huawei. Δεν έχει αποδειχθεί ούτε ότι ο Χουάνγκ γνώριζε ποια ήταν πραγματικά η Άλις Χουάνγκ. Κατά τον Τραμπ, ο Χουάνγκ τού είπε ότι «δεν είχε ιδέα». Το πότε θα φανεί αν η γυναίκα που έριξε τον βασιλιά των τσιπ δούλευε για τον εαυτό της, για τη Megaspeed ή για το Πεκίνο ίσως εξαρτηθεί από όσα θα πει ο Χουάνγκ πίσω από τις κλειστές πόρτες του Καπιτωλίου.
Στο μεταξύ, τα χτυπήματα της… μοίρας στον Χουάνγκ ήταν απανωτά: Το διοικητικό συμβούλιο αποδέχθηκε την παραίτηση του Χουάνγκ την Τετάρτη και την ανακοίνωσε την Πέμπτη. Μετά από 33 χρόνια στο τιμόνι, ο Χουάνγκ αποχωρεί από τις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του ΔΣ. Προσωρινή CEO γίνεται η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ ο Χάρβεϊ Τζόουνς αναλαμβάνει πρώτος πρόεδρος του ΔΣ στην ιστορία της εταιρείας. Η ανακοίνωση δεν έκανε καμία αναφορά στο σκάνδαλο.
Λίγες ώρες αργότερα, το Reuters αποκάλυψε, επικαλούμενο δύο πηγές, ότι ο Χουάνγκ είχε σχέση και με μια ακόμη υπάλληλο της Nvidia, το όνομα της οποίας δεν δόθηκε. Προηγήθηκαν η Άλις Χουάνγκ και η Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρος της Nvidia για τον τομέα της υγείας, που αναφερόταν απευθείας στον Χουάνγκ.
Για τον άρτι παραιτηθέντα από την κεφαλή της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, τα «χαστούκια» δεν λένε να σταματήσουν. Μέσα σε λίγες ώρες, ο ιδρυτής του κολοσσού παραιτήθηκε πιεζόμενος από το σκάνδαλο, συμφώνησε να καταθέσει στο Κογκρέσο και αποκαλύφθηκε ότι είχε και... τρίτη εξωσυζυγική σχέση, με στέλεχος της εταιρείας. Σαν να μην ήταν αρκετά αυτά, τώρα αποκαλύπτεται (και) ότι η γυναίκα που έριξε τον Τζένσεν Χουάνγκ στα Τάρταρα, είχε, μέσα από εταιρείες της, μερίδιο σε data center που πουλούσε υπολογιστική ισχύ στη Huawei, τη μεγαλύτερη αντίπαλο της Nvidia στην Κίνα.
Τη σύνδεση εντόπισε η ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών Tesari και αποκάλυψε με ρεπορτάζ του το δίκτυο CNBC. Η διαδρομή έχει τρεις σταθμούς: Από το 2016 η Άλις Χουάνγκ ήταν συνιδιοκτήτρια της Shanghai Hexi, μιας επενδυτικής εταιρείας με τοποθετήσεις σε τεχνολογία και data centers. Το 2021 η Hexi αγόρασε το 27% της Shanghai Century Longteng και το κράτησε ως το 2024. Η Longteng ελέγχει με 50,1% το data center Shenzhen Yifeng Technology, βασικός πελάτης του οποίου ήταν η Huawei Cloud. Η Hexi είχε επιπλέον εγγυηθεί τα δάνεια με τα οποία χρηματοδοτήθηκε η μονάδα.
Η σχέση δεν τελείωσε με την αποχώρηση της Hexi. Ο σύζυγος της Άλις Χουάνγκ, Κανγκ Γουέι, που είχε ιδρύσει την Hexi, έγινε στέλεχος της Longteng το 2022. Ήταν μάλιστα παρών στην υπογραφή της συμφωνίας με τη Huawei.
Κρίσιμος είναι ο χρόνος. Σύμφωνα με τα έγγραφα, οι επιχειρήσεις της Χουάνγκ συνδέονταν με την παροχή υπολογιστικής ισχύος Nvidia στη Huawei γύρω στον Δεκέμβριο του 2023. Τότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια με τον Τζένσεν Χουάνγκ. Οι αναλυτές της Tesari υποψιάζονται ότι η δομή στήθηκε έτσι ώστε να κρύβει τη σχέση. Η έρευνα πάντως δεν βρήκε στοιχεία για παράνομη μεταφορά τσιπ της Nvidia στη Huawei.
Η άλλη άκρη του νήματος είναι η Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η εταιρεία νοικιάζει υπολογιστική ισχύ από επεξεργαστές Nvidia και η Άλις Χουάνγκ ήταν διευθύνουσα σύμβουλός της από τον Μάρτιο ως τον Νοέμβριο του 2023. Έκτοτε έχει γίνει από τους μεγαλύτερους αγοραστές τσιπ Nvidia στην Ασία, με αγορές άνω των 4 δισ. δολαρίων κατά εκτιμήσεις αναλυτών. Το ερώτημα είναι αν συνδέεται το ευρύτερο δίκτυό της με πωλήσεις τσιπ προς την Κίνα αξίας 7,5 δισ. δολαρίων.
Η Huawei είναι στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και παραπάνω από μια δεκαετία. Το 2012 μια έκθεση του Κογκρέσου τη χαρακτήρισε «απειλή για την εθνική ασφάλεια». Τον Δεκέμβριο του 2018 οι καναδικές αρχές συνέλαβαν στο Βανκούβερ, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, την οικονομική διευθύντρια Μενγκ Ουανζού, κόρη του ιδρυτή της Huawei, με την κατηγορία ότι εξαπάτησε τράπεζες για να παρακάμψει τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Λίγο αργότερα η ίδια η εταιρεία κατηγορήθηκε και για κλοπή εμπορικών μυστικών. Η Μενγκ επέστρεψε στην Κίνα το 2021, μετά από συμφωνία με τις αμερικανικές αρχές.
Το μεγάλο «μπλόκο» ήρθε τον Μάιο του 2019, όταν η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ έβαλε τη Huawei στη μαύρη λίστα του υπουργείου Εμπορίου. Από τότε, οι αμερικανικές εταιρείες χρειάζονται ειδική άδεια για να της πουλήσουν τεχνολογία. Το 2020 οι περιορισμοί επεκτάθηκαν σε κάθε τσιπ που κατασκευάζεται με αμερικανική τεχνολογία. Η Huawei έχασε έτσι την TSMC και κατέρρευσε στη διεθνή αγορά smartphones. Το 2022 η FCC απαγόρευσε την έγκριση νέου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της στις ΗΠΑ.
Η εταιρεία αρνείται σταθερά ότι κάνει κατασκοπεία, και η απομόνωση δεν τη γονάτισε. Ανέπτυξε τους δικούς της επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης, τη σειρά Ascend, και έγινε ο βασικός αντίπαλος της Nvidia στην Κίνα. Ο ίδιος ο Τζένσεν Χουάνγκ την είχε αποκαλέσει πέρυσι «μία από τις πιο τρομερές εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο».
Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει αποδειχθεί ότι τσιπ της Nvidia κατέληξαν παράνομα στη Huawei. Δεν έχει αποδειχθεί ούτε ότι ο Χουάνγκ γνώριζε ποια ήταν πραγματικά η Άλις Χουάνγκ. Κατά τον Τραμπ, ο Χουάνγκ τού είπε ότι «δεν είχε ιδέα». Το πότε θα φανεί αν η γυναίκα που έριξε τον βασιλιά των τσιπ δούλευε για τον εαυτό της, για τη Megaspeed ή για το Πεκίνο ίσως εξαρτηθεί από όσα θα πει ο Χουάνγκ πίσω από τις κλειστές πόρτες του Καπιτωλίου.
Τα… χαστούκια
Στο μεταξύ, τα χτυπήματα της… μοίρας στον Χουάνγκ ήταν απανωτά: Το διοικητικό συμβούλιο αποδέχθηκε την παραίτηση του Χουάνγκ την Τετάρτη και την ανακοίνωσε την Πέμπτη. Μετά από 33 χρόνια στο τιμόνι, ο Χουάνγκ αποχωρεί από τις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του ΔΣ. Προσωρινή CEO γίνεται η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ ο Χάρβεϊ Τζόουνς αναλαμβάνει πρώτος πρόεδρος του ΔΣ στην ιστορία της εταιρείας. Η ανακοίνωση δεν έκανε καμία αναφορά στο σκάνδαλο.
Λίγες ώρες αργότερα, το Reuters αποκάλυψε, επικαλούμενο δύο πηγές, ότι ο Χουάνγκ είχε σχέση και με μια ακόμη υπάλληλο της Nvidia, το όνομα της οποίας δεν δόθηκε. Προηγήθηκαν η Άλις Χουάνγκ και η Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρος της Nvidia για τον τομέα της υγείας, που αναφερόταν απευθείας στον Χουάνγκ.
Λίγο αργότερα, υπό την απειλή κλήτευσης, ο Χουάνγκ δέχθηκε να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών έως την Ημέρα των Ευχαριστιών, στις 26 Νοεμβρίου. Θα εμφανιστεί στις Επιτροπές Εξωτερικών και Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων και στην Ειδική Επιτροπή για το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Κατά τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών, Μπράιαν Μαστ, ο Χουάνγκ «έχει πολύ σοβαρά ερωτήματα να απαντήσει». Στη Γερουσία, ο Τιμ Σκοτ ζήτησε να καταθέσουν τόσο ο Χουάνγκ όσο και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ.
Όσο αποκαλύπτονταν τα παραπάνω και… πολλά ακόμα, η μετοχή της Nvidia βυθιζόταν έως και 14% στη διάρκεια της συνεδρίασης. Τελικά έκλεισε στα 166,19 δολάρια, με απώλειες 4,3%, και η κεφαλαιοποίηση κράτησε οριακά τα 4 τρισ. δολάρια. Η Bernstein μείωσε στο μισό την τιμή-στόχο, στα 200 δολάρια, και κατατέθηκε ήδη η πρώτη ομαδική αγωγή μετόχων. Το επόμενο τεστ είναι στις 17 Νοεμβρίου, με τα αποτελέσματα του τριμήνου.
Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την υπόθεση «φρικτή» και «θλιβερή». Είπε όμως ότι δεν είναι σαφές αν η Άλις Χουάνγκ ήταν κατάσκοπος και πρότεινε τον Τιμ Κουκ της Apple για τη θέση του Χουάνγκ. Δήλωσε επίσης «απόλυτη εμπιστοσύνη» στον Λούτνικ, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο.
Σύμφωνα με το Axios, στις 5 Νοεμβρίου ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ρώτησε τον Λούτνικ στο Situation Room γιατί η Megaspeed δεν έχει μπει ακόμη στη μαύρη λίστα. Το υπουργείο Εμπορίου διαψεύδει ότι έγινε τέτοια συζήτηση. Οι New York Times όμως αποκάλυψαν ότι έρευνα του υπουργείου για τη Megaspeed σταμάτησε απότομα μετά από παρέμβαση της Nvidia. Τον Λούτνικ καλούν στο Κογκρέσο βουλευτές και των δύο κομμάτων. Από τον Ιανουάριο, που οι Δημοκρατικοί αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, οι έρευνες αναμένεται να ενταθούν.
Το Πεκίνο επιμένει ότι οι κατηγορίες περί κατασκοπείας είναι «αβάσιμες εικασίες». Στην Ουάσιγκτον, πάντως, το FBI είχε ενημερώσει βουλευτές για τις υποψίες του σχεδόν πριν από έναν χρόνο.
Όσο αποκαλύπτονταν τα παραπάνω και… πολλά ακόμα, η μετοχή της Nvidia βυθιζόταν έως και 14% στη διάρκεια της συνεδρίασης. Τελικά έκλεισε στα 166,19 δολάρια, με απώλειες 4,3%, και η κεφαλαιοποίηση κράτησε οριακά τα 4 τρισ. δολάρια. Η Bernstein μείωσε στο μισό την τιμή-στόχο, στα 200 δολάρια, και κατατέθηκε ήδη η πρώτη ομαδική αγωγή μετόχων. Το επόμενο τεστ είναι στις 17 Νοεμβρίου, με τα αποτελέσματα του τριμήνου.
Ο Λευκός Οίκος σε αμηχανία
Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την υπόθεση «φρικτή» και «θλιβερή». Είπε όμως ότι δεν είναι σαφές αν η Άλις Χουάνγκ ήταν κατάσκοπος και πρότεινε τον Τιμ Κουκ της Apple για τη θέση του Χουάνγκ. Δήλωσε επίσης «απόλυτη εμπιστοσύνη» στον Λούτνικ, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο.
Σύμφωνα με το Axios, στις 5 Νοεμβρίου ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ρώτησε τον Λούτνικ στο Situation Room γιατί η Megaspeed δεν έχει μπει ακόμη στη μαύρη λίστα. Το υπουργείο Εμπορίου διαψεύδει ότι έγινε τέτοια συζήτηση. Οι New York Times όμως αποκάλυψαν ότι έρευνα του υπουργείου για τη Megaspeed σταμάτησε απότομα μετά από παρέμβαση της Nvidia. Τον Λούτνικ καλούν στο Κογκρέσο βουλευτές και των δύο κομμάτων. Από τον Ιανουάριο, που οι Δημοκρατικοί αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, οι έρευνες αναμένεται να ενταθούν.
Το Πεκίνο επιμένει ότι οι κατηγορίες περί κατασκοπείας είναι «αβάσιμες εικασίες». Στην Ουάσιγκτον, πάντως, το FBI είχε ενημερώσει βουλευτές για τις υποψίες του σχεδόν πριν από έναν χρόνο.
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