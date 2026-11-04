Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία λέει ότι ο πόλεμος στο Ιράν «πρέπει να τελειώσει»
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Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία λέει ότι ο πόλεμος στο Ιράν «πρέπει να τελειώσει»

«Οι Ρεπουμπλικάνοι θα πρέπει να επιλέξουν αν θα συνεχίσουν να ακούν τις ανοησίες που προέρχονται από τη Λεωφόρο Πενσιλβάνια 1600», είπε ο Τσακ Σούμερ παραπέμποντας στη διεύθυνση του Λευκού Οίκου

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία λέει ότι ο πόλεμος στο Ιράν «πρέπει να τελειώσει»
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Την πρόθεση των Δημοκρατικών να βάλουν τέλος στον πόλεμο στο Ιράν εξέφρασε ο επικεφαλής τους στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ήδη Ρεπουμπλικανοί που συμμερίζονται αυτή την επιδίωξη.

«Θα τερματίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ήδη συνταχθεί μαζί μας στην προσπάθεια να σταματήσει η σύγκρουση».

«Ο αμερικανικός λαός δεν ξέρει γιατί πολεμάμε στο Ιράν. Αυτός (ο Ντόναλντ Τραμπ) δεν το έχει διευκρινίσει ποτέ. Αλλάζει γνώμη μέρα με τη μέρα, ακόμα και από λεπτό προς λεπτό. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», δήλωσε ο γερουσιαστής την επόμενη μέρα από την θεαματική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.



Ο Σούμερ αναφέρθηκε παράλληλα στις συνταγματικές αρμοδιότητες του Κογκρέσου, τονίζοντας ότι ο έλεγχος των δημόσιων δαπανών αποτελεί βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των πολεμικών πρωτοβουλιών ενός προέδρου.

Προαναγγέλλει έρευνες για «εκτεταμένη διαφθορά» μετά την ιστορική νίκη των Δημοκρατικών

Τη διενέργεια ερευνών για φαινόμενα «εκτεταμένης διαφθοράς» προανήγγειλε ο Τσακ Σούμερ, μετά τη σαρωτική επικράτηση του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι βασική προτεραιότητα θα παραμείνει η αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, τόνισε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές οδήγησαν σε «μια ανανέωση γενεών στον χάρτη της Γερουσίας» που έχει τεράστιες ιστορικές συνέπειες.

«Με αυτή την πλειοψηφία, οι Αμερικανοί έδωσαν σε εμάς τους Δημοκρατικούς την ευκαιρία να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη τους», δήλωσε, αναγνωρίζοντας ότι πολλοί από όσους ψήφισαν το κόμμα του εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τις προθέσεις του. «Και αυτό είναι απολύτως εντάξει», πρόσθεσε.

Ο Σούμερ υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί είναι βαθιά δυσαρεστημένοι με την πορεία της χώρας και κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν να ακολουθούν τον Ντόναλντ Τραμπ ή εάν θα στραφούν στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτών.

«Οι Αμερικανοί απεχθάνονται την κατεύθυνση προς την οποία κινείται σήμερα η χώρα μας. Τώρα οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να επιλέξουν αν θα συνεχίσουν να ακούν τις ανοησίες που προέρχονται από τη Λεωφόρο Πενσιλβάνια 1600», ανέφερε, παραπέμποντας στη διεύθυνση του Λευκού Οίκου.

«Εάν συνεχίσουν να στηρίζουν τον Τραμπ, θα τον ακολουθήσουν κατευθείαν στον γκρεμό», προειδοποίησε.

Ερωτηθείς πώς σκοπεύουν οι Δημοκρατικοί να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διερεύνηση των πεπραγμένων της κυβέρνησης και στην προώθηση της νομοθετικής τους ατζέντας, ο Σούμερ ξεκαθάρισε ότι οι δύο στόχοι μπορούν να επιδιωχθούν παράλληλα.

«Υπήρξε τόσο εκτεταμένη διαφθορά που πρέπει να γίνουν ορισμένες έρευνες. Ωστόσο, δεν πρόκειται να χάσουμε από τα μάτια μας τον βασικό στόχο μας, που είναι πρωτίστως η μείωση του κόστους ζωής» τόνισε.
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