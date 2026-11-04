Χαμενεΐ: Οι εκλογές στις ΗΠΑ δεν αλλάζουν την εχθρική τους στάση απέναντι στο Ιράν
Χαμενεΐ: Οι εκλογές στις ΗΠΑ δεν αλλάζουν την εχθρική τους στάση απέναντι στο Ιράν
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε την Ουάσινγκτον για τις συνέπειες νέων στρατιωτικών επιθέσεων, τονίζοντας ότι οι πολιτικές αλλαγές στις ΗΠΑ δεν πρόκειται να μεταβάλουν τη στάση τους απέναντι στην Τεχεράνη
Αυστηρές προειδοποιήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υποστηρίζοντας ότι το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών και οι αλλαγές στους πολιτικούς συσχετισμούς δεν πρόκειται να διαφοροποιήσουν την εχθρική στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στην Τεχεράνη. Παράλληλα, απείλησε με αντίποινα μεγαλύτερης κλίμακας σε περίπτωση νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων κατά της χώρας του.
Ο Χαμενεΐ εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι εναλλαγές κομμάτων και πολιτικών παρατάξεων στην εξουσία των ΗΠΑ δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ιράν, ενώ αμφισβήτησε την αξιοπιστία της Ουάσινγκτον ως συνομιλητή.
«Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που τρέφουν έστω και την παραμικρή ελπίδα ότι η συμπεριφορά του ηγεμονικού συστήματος θα μπορούσε να αλλάξει μέσω κομματικών ή παραταξιακών μεταβολών ή πιστεύουν ότι κάνοντας παραχωρήσεις στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να τις πείσουν να εγκαταλείψουν την εχθρική τους στάση απέναντι στον ιρανικό λαό, κάνουν μεγάλο λάθος», δήλωσε.
Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της χώρας του θα προκαλέσει πολύ ισχυρότερη αντίδραση από την ιρανική πλευρά.
Σε μήνυμά του, αναφέρθηκε στον έλεγχο του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και στα πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, παρουσιάζοντάς τα ως αντίποινα για τις στρατιωτικές ενέργειες της Ουάσινγκτον.
«Εάν επαναληφθούν τέτοιου είδους επιθετικές ενέργειες, η απάντηση θα λάβει πολύ ευρύτερες διαστάσεις», προειδοποίησε.
Ο Χαμενεΐ υποστήριξε ακόμη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις ανέδειξαν τα όρια της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος, επισημαίνοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας του.
«Ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί απόλυτη αποτροπή είναι να συνεχίσουμε να ακολουθούμε τη στρατηγική ενός “όλο και ισχυρότερου Ιράν” μέσω της ολοκληρωμένης ανάπτυξης», δήλωσε, δίνοντας έμφαση στη συνέχιση της στρατηγικής ενίσχυσης της χώρας.
Ο Χαμενεΐ εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι εναλλαγές κομμάτων και πολιτικών παρατάξεων στην εξουσία των ΗΠΑ δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ιράν, ενώ αμφισβήτησε την αξιοπιστία της Ουάσινγκτον ως συνομιλητή.
«Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που τρέφουν έστω και την παραμικρή ελπίδα ότι η συμπεριφορά του ηγεμονικού συστήματος θα μπορούσε να αλλάξει μέσω κομματικών ή παραταξιακών μεταβολών ή πιστεύουν ότι κάνοντας παραχωρήσεις στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να τις πείσουν να εγκαταλείψουν την εχθρική τους στάση απέναντι στον ιρανικό λαό, κάνουν μεγάλο λάθος», δήλωσε.
Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της χώρας του θα προκαλέσει πολύ ισχυρότερη αντίδραση από την ιρανική πλευρά.
Σε μήνυμά του, αναφέρθηκε στον έλεγχο του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και στα πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, παρουσιάζοντάς τα ως αντίποινα για τις στρατιωτικές ενέργειες της Ουάσινγκτον.
«Εάν επαναληφθούν τέτοιου είδους επιθετικές ενέργειες, η απάντηση θα λάβει πολύ ευρύτερες διαστάσεις», προειδοποίησε.
Ο Χαμενεΐ υποστήριξε ακόμη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις ανέδειξαν τα όρια της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος, επισημαίνοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας του.
«Ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί απόλυτη αποτροπή είναι να συνεχίσουμε να ακολουθούμε τη στρατηγική ενός “όλο και ισχυρότερου Ιράν” μέσω της ολοκληρωμένης ανάπτυξης», δήλωσε, δίνοντας έμφαση στη συνέχιση της στρατηγικής ενίσχυσης της χώρας.
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