Κρις Πάππας μετά τη νίκη στο Νιου Χαμσάιρ: Η αγάπη και η αλήθεια επικράτησαν - Η Ουάσινγκτον χρειάζεται πολιτική αλλαγή

Η αιχμηρή αναφορά στο «χάος και τη διαφθορά», το μήνυμα πολιτικής αλλαγής και η συγκινητική δήλωση για τον σύζυγό του – «Δεν λυγίζουμε, δεν υποχωρούμε, αγωνιζόμαστε»





«Ήταν μια μακρά προεκλογική εκστρατεία, με φόντο το χάος, τη διαφθορά και το αυξημένο κόστος ζωής που προέρχονται από την Ουάσινγκτον», δήλωσε ο νεοεκλεγείς γερουσιαστής, ο οποίος κάλεσε σε ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και σε αλλαγή των προτεραιοτήτων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.



Νιου Χ α μσ άι ρ έδωσε σήμερα το "παρών". Σήμερα υψώσατε τη φωνή σας. Στείλατε ένα ηχηρό μήνυμα ότι το Νιου Χαμσάιρ χρειάζεται αλλαγή πορείας. Η Ουάσινγκτον χρειάζεται μια νέα γενιά στο τραπέζι των αποφάσεων για να διορθώσει τα πράγματα», πρόσθεσε, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.



Η επικράτησή του διατήρησε την έδρα της αποχωρούσας Τζιν Σαχίν υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών και σηματοδότησε μια ιστορική πρωτιά, καθώς ο Πάπας έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εξελέγη στην αμερικανική Γερουσία.





«Δεν λυγίζουμε, δεν υποχωρούμε, αγωνιζόμαστε» Ο Πάππας αναφέρθηκε στη μακρά προεκλογική διαδρομή του, υπενθυμίζοντας ότι η προσπάθεια για τη Γερουσία είχε ξεκινήσει 579 ημέρες νωρίτερα, στην ίδια αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε η επινίκια συγκέντρωση.







«Πριν από σχεδόν 20 μήνες είχα πει ότι γνωρίζαμε πως ζούσαμε σε εποχές βαθιάς αβεβαιότητας. Αλλά ήξερα και κάτι ακόμη. Ότι οι άνθρωποι του Νιου Χ α μσ άι ρ δεν λυγίζουν. Δεν υποχωρούμε. Σηκωνόμαστε και αγωνιζόμαστε. Και αυτό ακριβώς κάναμε σε αυτή την εκστρατεία».



Ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός υποστήριξε ότι η νίκη του αποτέλεσε αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και επέμεινε στην ανάγκη να συνεχιστεί η πολιτική κινητοποίηση και μετά τις εκλογές.



Κλείσιμο Νιου Χ α μσ άι ρ κατευθύνεται τώρα στην Ουάσινγκτον, για να επαναφέρουμε την πολιτεία μας και τη χώρα μας στη σωστή πορεία για το μέλλον», ανέφερε.







Η συγκινητική αναφορά στον σύζυγό του: «Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος» Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του Πάπας στον σύζυγό του, Βαν Μπέντλεϊ, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό του στη σκηνή, μοιραζόμενος μαζί του τη στιγμή της εκλογικής νίκης.



Με ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής στην Ουάσινγκτον και αιχμές για το «χάος, τη διαφθορά και το αυξημένο κόστος ζωής», γιόρτασε ο Κρις Πάππας τη νίκη του στη μάχη για τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νιου Χαμσάιρ . Ο 46χρονος Ελληνοαμερικανός Δημοκρατικός, που επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνούνου, απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του στο Μάντσεστερ, υποστηρίζοντας ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα προς την αμερικανική πρωτεύουσα.«Ήταν μια μακρά προεκλογική εκστρατεία, με φόντο το χάος, τη διαφθορά και το αυξημένο κόστος ζωής που προέρχονται από την Ουάσινγκτον», δήλωσε ο νεοεκλεγείς γερουσιαστής, ο οποίος κάλεσε σε ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και σε αλλαγή των προτεραιοτήτων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.«Τοέδωσε σήμερα το "παρών". Σήμερα υψώσατε τη φωνή σας. Στείλατε ένα ηχηρό μήνυμα ότι το Νιου Χαμσάιρ χρειάζεται αλλαγή πορείας. Η Ουάσινγκτον χρειάζεται μια νέα γενιά στο τραπέζι των αποφάσεων για να διορθώσει τα πράγματα», πρόσθεσε, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.Η επικράτησή του διατήρησε την έδρα της αποχωρούσας Τζιν Σαχίν υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών και σηματοδότησε μια ιστορική πρωτιά, καθώς ο Πάπας έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εξελέγη στην αμερικανική Γερουσία.Ο Πάππας αναφέρθηκε στη μακρά προεκλογική διαδρομή του, υπενθυμίζοντας ότι η προσπάθεια για τη Γερουσία είχε ξεκινήσει 579 ημέρες νωρίτερα, στην ίδια αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε η επινίκια συγκέντρωση.Όπως εξήγησε, ο χώρος είχε φιλοξενήσει αρκετές από τις σημαντικότερες στιγμές της πολιτικής του πορείας και είχε συνδεθεί με την προσωπική του σχέση με την τοπική κοινωνία.«Πριν από σχεδόν 20 μήνες είχα πει ότι γνωρίζαμε πως ζούσαμε σε εποχές βαθιάς αβεβαιότητας. Αλλά ήξερα και κάτι ακόμη. Ότι οι άνθρωποι τουδεν λυγίζουν. Δεν υποχωρούμε. Σηκωνόμαστε και αγωνιζόμαστε. Και αυτό ακριβώς κάναμε σε αυτή την εκστρατεία».Ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός υποστήριξε ότι η νίκη του αποτέλεσε αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και επέμεινε στην ανάγκη να συνεχιστεί η πολιτική κινητοποίηση και μετά τις εκλογές.«Ο αγώνας που ξεκινήσαμε σε αυτή την αίθουσα και μεταφέραμε σε κάθε γωνιά τουκατευθύνεται τώρα στην Ουάσινγκτον, για να επαναφέρουμε την πολιτεία μας και τη χώρα μας στη σωστή πορεία για το μέλλον», ανέφερε.Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του Πάπας στον σύζυγό του, Βαν Μπέντλεϊ, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό του στη σκηνή, μοιραζόμενος μαζί του τη στιγμή της εκλογικής νίκης.

Ο νεοεκλεγείς γερουσιαστής ευχαρίστησε αρχικά την οικογένειά του και ιδιαίτερα τους γονείς του, στους οποίους απέδωσε τις αξίες της εργατικότητας, της κοινωνικής προσφοράς και της ανιδιοτελούς αγάπης που τον συνόδευσαν στην προσωπική και πολιτική του διαδρομή.



Στη συνέχεια στράφηκε προς τον σύζυγό του.



«Θέλω να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μου, τον υπέροχο σύζυγό μου, Βαν», είπε, προκαλώντας παρατεταμένα χειροκροτήματα.



Βλέποντας την ενθουσιώδη αντίδραση των συγκεντρωμένων, αστειεύτηκε:



«Εντάξει, προφανώς ο λάθος άνθρωπος ήταν στο ψηφοδέλτιο».



Ακολούθησε μια από τις πιο προσωπικές δηλώσεις της βραδιάς.



«Αλλά εκείνος ήταν πάντα στο πλευρό μου. Και ξέρετε κάτι; Απόψε, είτε κέρδιζα είτε έχανα είτε ερχόμουν ισόπαλος, θα ήμουν ο πιο τυχερός άνθρωπος, γιατί είμαι παντρεμένος με έναν άνδρα που αγαπώ».



Ο Πάπας αναφέρθηκε επίσης στις επιθέσεις που δέχθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, συνδέοντας την επικράτησή του με τη δύναμη της προσωπικής αλήθειας και της στήριξης που έλαβε.



«Παρά όλες τις αρνητικές επιθέσεις και τα ψέματα, είναι όμορφο να γνωρίζουμε ότι η αγάπη και η αλήθεια επικράτησαν απόψε», δήλωσε.



Οι 200.000 δωρητές και η προεκλογική εκστρατεία χωρίς εταιρικά PACs Σημαντικό μέρος της επινίκιας ομιλίας του αφιερώθηκε στον τρόπο χρηματοδότησης και οργάνωσης της προεκλογικής του εκστρατείας.



Ο Πάπας υπογράμμισε ότι στηρίχθηκε σε 200.000 μεμονωμένους δωρητές, χωρίς να δεχθεί χρηματοδότηση από επιτροπές πολιτικής δράσης επιχειρήσεων (corporate PACs).



«Ήμασταν μια εκστρατεία με τη δύναμη των πολιτών. Μια εκστρατεία με 200.000 μεμονωμένους δωρητές και ούτε ένα σεντ από επιτροπές πολιτικής δράσης επιχειρήσεων», ανέφερε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η κινητοποίηση των πολιτών απέδειξε ότι μια εκλογική προσπάθεια μπορούσε να αντιμετωπίσει ισχυρά πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.



«Δείξαμε τι μπορεί να συμβεί όταν παραμένουμε ενωμένοι, υπερασπιζόμαστε το σωστό και δεν χάνουμε ποτέ την ελπίδα, ακόμη κι όταν οι πιθανότητες είναι εναντίον μας», πρόσθεσε.



Ευχαρίστησε την επικεφαλής της εκστρατείας του, Ρέιτσελ Πέτρι, την οποία συνεχάρη για την αποτελεσματικότητα του προεκλογικού μηχανισμού, καθώς και την Μπεθ Κάφιφ και τους οργανωτές της ομάδας Organizing for New Hampshire για την κινητοποίηση των ψηφοφόρων.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα εργατικά συνδικάτα που στήριξαν την υποψηφιότητά του.



«Ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί σας για να οικοδομήσουμε ένα δικαιότερο μέλλον για όλους όσοι αποκαλούν το Νιου Χ α μσ άι ρ σπίτι τους», δήλωσε.



Οι ευχαριστίες στους εθελοντές και στους συνεργάτες του Ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός ευχαρίστησε τους χιλιάδες εθελοντές που συμμετείχαν στην προεκλογική προσπάθεια, από εκείνους που χτύπησαν πόρτες και πραγματοποίησαν τηλεφωνήματα μέχρι όσους βοήθησαν ψηφοφόρους να μεταβούν στα εκλογικά τμήματα.



Αναφέρθηκε επίσης στους πολίτες που συζήτησαν με φίλους και γείτονες για τη σημασία της εκλογικής αναμέτρησης και συνέβαλαν στη συγκέντρωση μικρών δωρεών.



«Δεν θα στεκόμουν απόψε μπροστά σας για να εκφωνήσω αυτή την ομιλία, αν δεν υπήρχαν οι χιλιάδες άνθρωποι που κινητοποιήθηκαν για αυτή την εκστρατεία», υπογράμμισε.



Παράλληλα, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του στο γραφείο του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με επικεφαλής τους Στίβεν Κάρλσον και Κάρι Θέρμαν, για την οκταετή προσφορά τους στους πολίτες της εκλογικής του περιφέρειας.



Η επινίκια ομιλία του Πάπας συνδύασε την κριτική προς την πολιτική κατάσταση στην Ουάσινγκτον με τις προσωπικές αναφορές και την αναγνώριση της συμβολής των υποστηρικτών του. Το κεντρικό μήνυμά του ήταν ότι η εκλογική νίκη δεν αποτελούσε το τέλος της προσπάθειας, αλλά την αφετηρία μιας νέας πολιτικής διαδρομής, με στόχο την αλλαγή πορείας στην αμερικανική πρωτεύουσα.