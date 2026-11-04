Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Παρέμβαση του υπουργείου Δικαιοσύνης για τους δύο Νταν Σάλιβαν στην Αλάσκα, έρευνα για μεθόδευση

Προειδοποιητικές επιστολές σε πάνω από 12 πρόσωπα την ημέρα των εκλογών - Δημοκρατικοί φέρονται να προώθησαν συνονόματο του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή για να του αποσπάσουν ψήφους, καταγγελίες για πολιτικό εκφοβισμό

αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, που την ημέρα των κρίσιμων 12 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε πιθανή μεθόδευση στην Αλάσκα. Στο επίκεντρο οι δύο υποψήφιο για τη Γερουσία με το ονοματεπώνυμο Νταν Σάλιβαν.



Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, οι ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν εάν πρόσωπα που συνδέονται με τους Δημοκρατικούς συνέβαλαν στην αναζήτηση και την προώθηση ενός υποψηφίου με το ίδιο όνομα με τον εν ενεργεία Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, με σκοπό να προκαλέσουν σύγχυση στους ψηφοφόρους και να αποσπάσουν ψήφους από τον ίδιο.



Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να εκφοβίσει πολιτικούς της αντιπάλους.



Η υπόθεση των Νταν Σάλιβαν

Στην Αλάσκα, μάχη για τη μία από τις δύο έδρες της Γερουσίας δίνουν ο Νταν Σ. Σάλιβαν, ήδη γερουσιαστής, με αντίπαλό του τη Δημοκρατική Μέρι Πελτόλα.



Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν, που είναι συνταξιούχος δάσκαλος.



Ο συνταξιούχος δάσκαλος Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν, που είναι υποψήφιος απέναντι στον συνονόματό του γερουσιαστή



Κλείσιμο New York Times, η προεκλογική εκστρατεία της Πελτόλα φέρεται να συνεργάστηκε με υψηλόβαθμα στελέχη της Επιτροπής Προεκλογικής Εκστρατείας των Δημοκρατικών για τη Γερουσία (DSCC), προκειμένου να εντοπίσουν έναν δεύτερο υποψήφιο με το όνομα Νταν Σάλιβαν.



Η μεθόδευση φέρεται να στόχευε στη σύγχυση των ψηφοφόρων που επιθυμούν να στηρίξουν τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή, με κάποιους να επιλέγουν ενδεχομένως κατά λάθος τον συνονόματό του, αφαιρώντας ψήφους από τους Ρεπουμπλικανούς και ενισχύοντας τις πιθανότητες εκλογής της Πελτόλα.



Να σημειωθεί ότι η ύπαρξη υποψηφίων με το ίδιο ονοματεπώνυμο δεν συνιστά παρανομία. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται αν υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια εκλογικής εξαπάτησης αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.



Επιστολές για πιθανές ποινικές διώξεις

Σε μια ασυνήθιστη παρέμβαση προχώρησε το, που την ημέρα των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε πάνω απόπου φέρονται να εμπλέκονται σε πιθανή μεθόδευση στην. Στο επίκεντρο οι δύο υποψήφιο για τη Γερουσία με το ονοματεπώνυμοΣύμφωνα με πληροφορίες του CNN, οι ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν εάν πρόσωπα που συνδέονται με τους Δημοκρατικούς συνέβαλαν στην αναζήτηση και την προώθηση ενός υποψηφίου με το ίδιο όνομα με τον εν ενεργεία Ρεπουμπλικανό γερουσιαστήμε σκοπό να προκαλέσουν σύγχυση στους ψηφοφόρους και να αποσπάσουν ψήφους από τον ίδιο.Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, καθώς η αποστολή τέτοιων επιστολών την ημέρα των εκλογών είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη, με τους Δημοκρατικούς να καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση τουεπιχειρεί να εκφοβίσει πολιτικούς της αντιπάλους.Στην Αλάσκα, μάχη για τη μία από τις δύο έδρες τηςδίνουν ο Ρεπουμπλικανός ήδη γερουσιαστής, με αντίπαλό του τη ΔημοκρατικήΩστόσο, στην αναμέτρηση μετέχει και δεύτερος υποψήφιος με σχεδόν πανομοιότυπο όνομα, οπου είναι συνταξιούχος δάσκαλος.Σύμφωνα με δημοσίευμα των, η προεκλογική εκστρατεία τηςφέρεται να συνεργάστηκε με υψηλόβαθμα στελέχη της, προκειμένου να εντοπίσουν έναν δεύτερο υποψήφιο με το όνομα Νταν Σάλιβαν.Η μεθόδευση φέρεται να στόχευε στη σύγχυση των ψηφοφόρων που επιθυμούν να στηρίξουν τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή, με κάποιους να επιλέγουν ενδεχομένως κατά λάθος τον συνονόματό του, αφαιρώντας ψήφους από τους Ρεπουμπλικανούς και ενισχύοντας τις πιθανότητες εκλογής της Πελτόλα.Να σημειωθεί ότι η ύπαρξη υποψηφίων με το ίδιο ονοματεπώνυμο δεν συνιστά παρανομία. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται αν υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια εκλογικής εξαπάτησης αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης απέστειλε επιστολές σε πάνω από 12 πρόσωπα τα οποία θεωρεί ότι ενδέχεται να είχαν συμμετοχή στην αναζήτηση και την προώθηση του δεύτερου υποψηφίου. Πηγές με γνώση της υπόθεσης σημειώνουν ότι οι επιστολές είναι ένδειξη ότι οι ομοσπονδιακές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων.



Παράλληλα, σύμφωνα με αξιωματούχο των διωκτικών αρχών που μίλησε στο CNN, οι παραλήπτες έχουν ενημερωθεί ότι υποχρεούνται να διατηρήσουν όλα τα σχετικά έγγραφα, αρχεία και τις επικοινωνίες τους κατά τη διάρκεια της έρευνας.



Μεταξύ των παραληπτών βρίσκονται ηγετικά στελέχη της δικηγορικής εταιρείας Elias Law Group, η οποία εκπροσωπεί τόσο την DSCC όσο και την προεκλογική εκστρατεία της Μέρι Πελτόλα. Παράλληλα, οι περισσότερες επιστολές απευθύνονται σε πρόσωπα που συνδέονται με το Δημοκρατικό Κόμμα, γεγονός που εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση.



Ο πρόεδρος της Elias Law Group, Μαρκ Ελίας, αντέδρασε έντονα στην κίνηση του υπουργείου Δικαιοσύνης, κατηγορώντας την κυβέρνηση Τραμπ ότι επιχειρεί να εκφοβίσει τους πολιτικούς της αντιπάλους. «Κανείς δεν θα πρέπει να εκπλήσσεται που το υπουργείο Δικαιοσύνης του προέδρου Τραμπ βάζει στο στόχαστρο εμένα και τη δικηγορική μου εταιρεία την ημέρα των εκλογών», ανέφερε σε δήλωση που δημοσίευσε στο διαδίκτυο.