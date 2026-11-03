Οι Χούθι προελαύνουν προς την Άντεν, βρίσκονται μόλις 80 χιλιόμετρα από την πόλη

Η μεγαλύτερη προέλαση των ανταρτών από το 2015 απειλεί στρατηγικές οδικές αρτηρίες, ενώ η πολιορκία της Τάιζ έχει εκτοπίσει πάνω από 100.000 ανθρώπους





Η προέλαση φέρνει την Ανσαραλά πιο κοντά στην Άντεν από ό,τι οποιαδήποτε στιγμή μετά τους πρώτους μήνες του πολέμου, το 2015, όταν οι αντάρτες είχαν μπει στην πόλη, προτού απωθηθούν.







Οι αντάρτες έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Από την άλλη, η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ έχει πολλαπλασιάσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων της Ανσαραλά στην Υεμένη.



Η αναζωπύρωση του πολέμου έκανε κομμάτια την εκεχειρία για την οποία μεσολάβησε ο ΟΗΕ το 2022 και είχε ουσιαστικά αναστείλει τις εχθροπραξίες στον πόλεμο που γενικεύτηκε το 2014, όταν η Ανσαραλά έτρεψε την κυβέρνηση σε φυγή από την πρωτεύουσα Σανάα και την κυρίευσε.







Η προέλαση των ανταρτών απειλεί στρατηγικές θέσεις κατά μήκος του βασικού οδικού άξονα ο οποίος συνδέει την Άντεν με την πολιορκημένη πόλη Τάιζ, ζωτικής σημασίας αρτηρία για τη νοτιοδυτική Υεμένη.



Ακολουθεί ευρεία επίθεση που άρχισε τον Σεπτέμβριο, όταν οι μαχητές της Ανσαραλά σάρωσαν παράκτιες περιοχές στην Ερυθρά θάλασσα και κατέλαβαν περιοχές κατά μήκος του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, μιας από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες οδού παγκοσμίως, κρίσιμη για τις εξαγωγές αργού από τη Σαουδική Αραβία από την Ασία.



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Οι επιθέσεις της Ανσαραλά εναντίον της Άντεν, η οποία μετατράπηκε σε προσωρινή πρωτεύουσα και έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης το 2015, έχουν κλιμακωθεί επίσης τις τελευταίες εβδομάδες. Οι αντάρτες έπληξαν το αεροδρόμιο της Άντεν την περασμένη Τετάρτη, αφού προειδοποίησαν τον κόσμο να απομακρυνθεί εσπευσμένα από αυτό. Προεδρικό παλάτι μπήκε επίσης στο στόχαστρο επίθεσής τους τον Οκτώβριο.



Εχθροπραξίες σε εξέλιξη Οι μάχες ανάμεσα στους αντάρτες της Ανσαραλά και δυνάμεις πιστές στην κυβέρνηση συνεχίζονταν χθες Δευτέρα σε στρατόπεδο στην είσοδο της περιφέρειας Τουρ αλ Μπάχα, μια από τις κυριότερες πύλες προς την Άντεν. Το στρατόπεδο αυτό απέχει κάπου 50 χιλιόμετρα από την επαρχιακή πρωτεύουσα της Λαχτζ και 80 χιλιόμετρα από την Άντεν.



Η Ανσαραλά άρχισε την έφοδό της εναντίον κυβερνητικών θέσεων στην Αλ Μακατίρα πριν από τρεις ημέρες και πλέον έχει κυριεύσει όλη την περιφέρεια αυτή, σύμφωνα με τις πηγές του Ρόιτερς. Η ορεινή περιοχή επιβλέπει τον δρόμο ο οποίος συνδέει την Τάιζ με την Άντεν. Οι αντάρτες ανάγκασαν τα κυβερνητικά στρατεύματα να αναδιπλωθούν, να υποχωρήσουν προς την Τουρ αλ Μπάχα, πάντα κατά τις πηγές αυτές.



Το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά --γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι --, που πρόσκειται στο Ιράν, συνεχίζει την προέλασή του κι έχει φθάσει πλέον σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από την Άντεν, το οχυρό και προσωρινή πρωτεύουσα όπου έχει μεταφέρει την έδρα της η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, αποκάλυψαν τέσσερις πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στον κυβερνητικό στρατό χθες Δευτέρα.Η προέλαση φέρνει την Ανσαραλά πιο κοντά στην Άντεν από ό,τι οποιαδήποτε στιγμή μετά τους πρώτους μήνες του πολέμου, το 2015, όταν οι αντάρτες είχαν μπει στην πόλη, προτού απωθηθούν.Η νέα επίθεση άνοιξε νέο, ευμετάβλητο μέτωπο στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που άρχισε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Ιανουαρίου, παρασέρνοντας τόσο την Ανσαραλά όσο και τη Σαουδική Αραβία πιο βαθιά στην περιφερειακή σύγκρουση.Οι αντάρτες έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Από την άλλη, η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ έχει πολλαπλασιάσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων της Ανσαραλά στην Υεμένη.Η αναζωπύρωση του πολέμου έκανε κομμάτια την εκεχειρία για την οποία μεσολάβησε ο ΟΗΕ το 2022 και είχε ουσιαστικά αναστείλει τις εχθροπραξίες στον πόλεμο που γενικεύτηκε το 2014, όταν η Ανσαραλά έτρεψε την κυβέρνηση σε φυγή από την πρωτεύουσα Σανάα και την κυρίευσε.Προέλαση που απειλεί στρατηγικό οδικό άξοναΗ προέλαση των ανταρτών απειλεί στρατηγικές θέσεις κατά μήκος του βασικού οδικού άξονα ο οποίος συνδέει την Άντεν με την πολιορκημένη πόλη Τάιζ, ζωτικής σημασίας αρτηρία για τη νοτιοδυτική Υεμένη.Ακολουθεί ευρεία επίθεση που άρχισε τον Σεπτέμβριο, όταν οι μαχητές της Ανσαραλά σάρωσαν παράκτιες περιοχές στην Ερυθρά θάλασσα και κατέλαβαν περιοχές κατά μήκος του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, μιας από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες οδού παγκοσμίως, κρίσιμη για τις εξαγωγές αργού από τη Σαουδική Αραβία από την Ασία.Η προέλαση αυτή δίνει στους αντάρτες της Ανσαραλά την ευκαιρία να υπερφαλαγγίσουν κυβερνητικά στρατεύματα κατά μήκος της οροσειράς η οποία επιβλέπει το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, σύμφωνα με τις πηγές του Ρόιτερς στον στρατό. Οι κυβερνητικές δυνάμεις είχαν ισχυριστεί πως εξεδίωξαν τους αντάρτες από την περιοχή μόλις μερικές εβδομάδες νωρίτερα.Οι επιθέσεις της Ανσαραλά εναντίον της Άντεν, η οποία μετατράπηκε σε προσωρινή πρωτεύουσα και έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης το 2015, έχουν κλιμακωθεί επίσης τις τελευταίες εβδομάδες. Οι αντάρτες έπληξαν το αεροδρόμιο της Άντεν την περασμένη Τετάρτη, αφού προειδοποίησαν τον κόσμο να απομακρυνθεί εσπευσμένα από αυτό. Προεδρικό παλάτι μπήκε επίσης στο στόχαστρο επίθεσής τους τον Οκτώβριο.Οι μάχες ανάμεσα στους αντάρτες της Ανσαραλά και δυνάμεις πιστές στην κυβέρνηση συνεχίζονταν χθες Δευτέρα σε στρατόπεδο στην είσοδο της περιφέρειας Τουρ αλ Μπάχα, μια από τις κυριότερες πύλες προς την Άντεν. Το στρατόπεδο αυτό απέχει κάπου 50 χιλιόμετρα από την επαρχιακή πρωτεύουσα της Λαχτζ και 80 χιλιόμετρα από την Άντεν.Η Ανσαραλά άρχισε την έφοδό της εναντίον κυβερνητικών θέσεων στην Αλ Μακατίρα πριν από τρεις ημέρες και πλέον έχει κυριεύσει όλη την περιφέρεια αυτή, σύμφωνα με τις πηγές του Ρόιτερς. Η ορεινή περιοχή επιβλέπει τον δρόμο ο οποίος συνδέει την Τάιζ με την Άντεν. Οι αντάρτες ανάγκασαν τα κυβερνητικά στρατεύματα να αναδιπλωθούν, να υποχωρήσουν προς την Τουρ αλ Μπάχα, πάντα κατά τις πηγές αυτές.

Ο υπουργός Πληροφοριών της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης δεν απάντησε αμέσως όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει.



Στέλεχος της Ανσαραλά, ο Χαμίντ Ριζκ, μεταφόρτωσε σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο --το οποίο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τονίζει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα με ανεξάρτητο τρόπο-- από αυτήν που περιέγραψε ως την είσοδο ανταρτών στη Σουκ αρ Ράμπου, στην περιφέρεια Μακατίρα.



Ο δρόμος είναι η τελευταία εναπομείνασα σύνδεση των περιοχών που ελέγχονται από τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης και της Τάιζ.



Η Τάιζ, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Υεμένης, παραμένει περικυκλωμένη από τις αρχές του Οκτωβρίου, όταν οι μαχητές της Ανσαραλά απέκοψαν τον οδικό άξονα προς τον νότο, που τη συνδέει με την Άντεν. Η πολιορκία ανάγκασε να εκτοπιστούν πάνω από 100.000 ανθρώπους και προκάλεσε γενικευμένες ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.