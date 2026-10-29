Κι επισήμως σε πολιτικό αδιέξοδο το Ισραήλ: 53 έδρες για τον Νετανιάχου που δεν κέρδισε αυτοδυναμία, 48 για τον Άιζενκοτ
Κι επισήμως σε πολιτικό αδιέξοδο το Ισραήλ: 53 έδρες για τον Νετανιάχου που δεν κέρδισε αυτοδυναμία, 48 για τον Άιζενκοτ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την καταμέτρηση σχεδόν του 100% των ψήφων ρυθμιστικό ρόλο αναμένεται να παίξουν τα αραβικά κόμματα που κατέλαβαν 19 έδρες, που κατέγραψαν ιστορική επίδοση
Πολιτικό αδιέξοδο διαμορφώνεται στο Ισραήλ μετά τις βουλευτικές εκλογές της Τρίτης, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προηγείται μεν του βασικού αντιπάλου του, Γκάντι Άιζενκοτ, αλλά κανένα από τα δύο πολιτικά στρατόπεδα δεν συγκεντρώνει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, τα δύο αραβικά κόμματα καταγράφουν ιστορική εκλογική επίδοση, εξασφαλίζοντας συνολικά 19 έδρες και αποκτώντας δυνητικά καθοριστικό ρόλο στις μετεκλογικές εξελίξεις, αναφέρουν οι Times of Israel.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής του Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης, με καταμετρημένο το 99,9% των ψήφων, το μπλοκ του Νετανιάχου εξασφαλίζει 53 έδρες στην 120μελή Κνεσέτ, έναντι 48 εδρών του συνασπισμού κομμάτων υπό τον επικεφαλής του Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ.
Η εικόνα αυτή αφήνει τον Νετανιάχου οκτώ έδρες μακριά από την πλειοψηφία των 61 βουλευτών, ενώ ο Άιζενκοτ χρειάζεται ακόμη 13 έδρες. Το αποτέλεσμα καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς ευρύτερες πολιτικές συνεννοήσεις, τις οποίες μέχρι στιγμής εμποδίζουν οι βαθιές διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων.
Το αποτέλεσμα της καταμέτρησης ανατρέπει την εικόνα που είχαν διαμορφώσει τόσο οι δημοσκοπήσεις των προηγούμενων εβδομάδων όσο και τα exit polls της εκλογικής βραδιάς.
Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές εμφάνιζαν το μπλοκ του Άιζενκοτ να προηγείται εκείνου του Νετανιάχου, αν και χωρίς να εξασφαλίζει σαφή προοπτική κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Αντίστοιχα, τα exit polls που δημοσιοποιήθηκαν από τα μεγάλα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης, αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης, έδιναν στον συνασπισμό του Άιζενκοτ προβάδισμα δύο έως τριών εδρών.
Ωστόσο, καθώς προχωρούσε η καταμέτρηση, οι συσχετισμοί άλλαξαν. Το Λικούντ και συνολικά το μπλοκ του Νετανιάχου πέρασαν μπροστά, με τη διαφορά να διαμορφώνεται τελικά στις πέντε έδρες.
Παρά την ανατροπή, η πρωτιά δεν προσφέρει στον Νετανιάχου τη δυνατότητα να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση με τους παραδοσιακούς συμμάχους του.
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των εκλογών είναι η εντυπωσιακή ενίσχυση των δύο αραβικών κομμάτων, της Κοινής Λίστας (Joint List) και του Ra'am.
Τα δύο κόμματα εξασφαλίζουν συνολικά 19 έδρες, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση αραβικών κομμάτων στην ιστορία των ισραηλινών εκλογών.
Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 15 έδρες, το 2020, ενώ στην απερχόμενη Κνεσέτ τα αραβικά κόμματα διέθεταν συνολικά 10 βουλευτές.
Η ιστορική αυτή επίδοση αποδίδεται στη μαζική συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων στις εκλογές της Τρίτης, με πολλούς από αυτούς να προσέρχονται στις κάλπες επιδιώκοντας την απομάκρυνση του Νετανιάχου και των ακροδεξιών συμμάχων του από την εξουσία.
Με βάση την τελευταία καταμέτρηση, η Κοινή Λίστα του Γιούσεφ Τζαμπαρίν εξασφαλίζει 11 έδρες και το Ra'am οκτώ.
Οι 19 αυτές έδρες θα μπορούσαν αριθμητικά να εξασφαλίσουν άνετη πλειοψηφία σε ένα ευρύτερο αντι-Νετανιάχου σχήμα, ανεβάζοντας τη συνολική δύναμή του στις 67 έδρες.
Ωστόσο, η αριθμητική δυνατότητα δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε πολιτική συμφωνία.
Τα περισσότερα εβραϊκά κόμματα του μπλοκ Άιζενκοτ έχουν αποκλείσει τη συνεργασία με το Ra'am ή την Κοινή Λίστα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι Δημοκράτες, που δεν έχουν αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Αυτό το πολιτικό χάσμα δημιουργεί ένα παράδοξο: η αντιπολίτευση διαθέτει δυνητικά τις έδρες για να απομακρύνει τον Νετανιάχου, αλλά δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κοινά αποδεκτή φόρμουλα συνεργασίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής στις 19:21 της Πέμπτης, το κόμμα Νετανιάχου και το κόμμα Άιζενκοτ παιρνουν από 27 και 21 έδρες αντίστοιχα.
Το Λικούντ του Νετανιάχου διατηρεί την πρώτη θέση, εξασφαλίζοντας 27 έδρες, ενώ το Yashar του Άιζενκοτ αναδεικνύεται δεύτερο κόμμα με 21 έδρες.
Ακολουθεί το B'Yachad του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ με 12 έδρες, ενώ η Κοινή Λίστα των αραβικών κομμάτων καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με 11.
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι και η επίδοση του υπερορθόδοξου Shas, το οποίο περιορίζεται στις έξι έδρες, καταγράφοντας το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα από το 1992.
Παρά το προβάδισμά του έναντι του Άιζενκοτ, ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντική μείωση της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων που τον στηρίζουν.
Ο συνασπισμός του, στον οποίο συμμετέχουν το Λικούντ, το Shas, ο Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά, το ακροδεξιό Otzma Yehudit και ο Θρησκευτικός Σιωνισμός του Μπεζαλέλ Σμότριτς, συγκεντρώνει 53 έδρες.
Στην απερχόμενη Κνεσέτ, το ίδιο πολιτικό στρατόπεδο διέθετε 68 έδρες.
Η απώλεια 15 εδρών σημαίνει ότι, παρά την πρώτη θέση στην εκλογική αναμέτρηση, ο Νετανιάχου δεν μπορεί να συνεχίσει με την ίδια κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Από την άλλη πλευρά, το μπλοκ του Άιζενκοτ, αποτελούμενο από το Yashar, το B'Yachad, τους Δημοκράτες και το Yisrael Beytenu, συγκεντρώνει 48 έδρες.
Η διαφορά των πέντε εδρών μεταξύ των δύο στρατοπέδων δεν είναι αρκετή για να δώσει σε κανένα από αυτά ξεκάθαρη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.
Αρκετοί πολιτικοί σχηματισμοί δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εκλογικό όριο του 3,25%, το οποίο απαιτείται για την είσοδο στην Κνεσέτ.
Το κόμμα Reservists-Economic του Γιοάζ Χέντελ περιορίζεται στο 2,63% των ψήφων, ενώ το People of Israel του Όφερ Γουίντερ συγκεντρώνει μόλις 1,7%.
Ακόμη χαμηλότερα βρίσκεται το Charedi Public, το οποίο επιχείρησε να παρουσιάσει μια εναλλακτική πολιτική πρόταση προς τις υπερορθόδοξες εβραϊκές κοινότητες, αλλά περιορίστηκε στο 0,2%.
Η αποτυχία των συγκεκριμένων κομμάτων να εισέλθουν στην Κνεσέτ επηρεάζει τη συνολική κατανομή των εδρών και τις δυνατότητες διαμόρφωσης κοινοβουλευτικών συμμαχιών.
Η καταμέτρηση των ειδικών ψήφων και τα επόμενα βήματα
Η καταμέτρηση της Πέμπτης επικεντρώθηκε στις λεγόμενες ψήφους «διπλού φακέλου», οι οποίες εκτιμάται ότι ανέρχονται μεταξύ 430.000 και 480.000.
Πρόκειται κυρίως για ψήφους στρατιωτών, κρατουμένων, διπλωματών που υπηρετούν στο εξωτερικό και άλλων πολιτών που δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν στα εκλογικά τμήματα στα οποία ήταν εγγεγραμμένοι.
Οι συγκεκριμένες ψήφοι καταμετρώνται χωριστά, καθώς οι εκλογικές αρχές πρέπει προηγουμένως να διαπιστώσουν ότι οι εκλογείς δεν έχουν ψηφίσει και σε άλλο εκλογικό τμήμα.
Η πλήρης καταμέτρηση αναμενόταν να ολοκληρωθεί το βράδυ της Πέμπτης, ενώ η επίσημη ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων έχει προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου.
Το πολιτικό αδιέξοδο και η δύσκολη εξίσωση της επόμενης κυβέρνησης
Με την καταμέτρηση να βρίσκεται ουσιαστικά στο τέλος της, το Ισραήλ εμφανίζεται βαθιά πολιτικά διχασμένο.
Ο Νετανιάχου παραμένει επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος και του ισχυρότερου κοινοβουλευτικού μπλοκ, αλλά δεν διαθέτει την πλειοψηφία για να κυβερνήσει με τους μέχρι σήμερα συμμάχους του.
Ο Άιζενκοτ, από την πλευρά του, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρωτιά που προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις και τα exit polls, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια στην προσπάθεια συγκρότησης μιας εναλλακτικής κυβέρνησης.
Τα αραβικά κόμματα διαθέτουν πλέον ιστορικά υψηλή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αλλά η απροθυμία των περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης να συνεργαστούν μαζί τους περιορίζει τις δυνατότητες αξιοποίησης των 19 εδρών τους.
Το αποτέλεσμα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δύσκολων διαπραγματεύσεων για έναν ευρύτερο κυβερνητικό συνασπισμό, μιας κυβέρνησης μειοψηφίας ή ακόμη και μιας νέας προσφυγής στις κάλπες, εφόσον δεν βρεθεί λύση.
Μέχρι να ξεκαθαρίσει το μετεκλογικό τοπίο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός.
Η μεγαλύτερη εκκρεμότητα δεν αφορά πλέον τόσο την κατανομή των εδρών όσο τη δυνατότητα των κομμάτων να συμφωνήσουν σε μια νέα κυβερνητική πλειοψηφία, με τις 19 έδρες των αραβικών κομμάτων να βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών υπολογισμών.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής του Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης, με καταμετρημένο το 99,9% των ψήφων, το μπλοκ του Νετανιάχου εξασφαλίζει 53 έδρες στην 120μελή Κνεσέτ, έναντι 48 εδρών του συνασπισμού κομμάτων υπό τον επικεφαλής του Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ.
Η εικόνα αυτή αφήνει τον Νετανιάχου οκτώ έδρες μακριά από την πλειοψηφία των 61 βουλευτών, ενώ ο Άιζενκοτ χρειάζεται ακόμη 13 έδρες. Το αποτέλεσμα καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς ευρύτερες πολιτικές συνεννοήσεις, τις οποίες μέχρι στιγμής εμποδίζουν οι βαθιές διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων.
2026 Election vote count complete: Prime Minister Benjamin Netanyahu's bloc holds 53 seats in the 120-member Knesset, while opposition parties have 67. Follow Haaretz's election updates here: https://t.co/Ge5sqZYQde https://t.co/h2sp4cbtWE— Haaretz.com (@haaretzcom) October 29, 2026
Ανατροπή των exit polls – Πώς ο Νετανιάχου πέρασε μπροστά
Το αποτέλεσμα της καταμέτρησης ανατρέπει την εικόνα που είχαν διαμορφώσει τόσο οι δημοσκοπήσεις των προηγούμενων εβδομάδων όσο και τα exit polls της εκλογικής βραδιάς.
Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές εμφάνιζαν το μπλοκ του Άιζενκοτ να προηγείται εκείνου του Νετανιάχου, αν και χωρίς να εξασφαλίζει σαφή προοπτική κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Αντίστοιχα, τα exit polls που δημοσιοποιήθηκαν από τα μεγάλα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης, αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης, έδιναν στον συνασπισμό του Άιζενκοτ προβάδισμα δύο έως τριών εδρών.
Ωστόσο, καθώς προχωρούσε η καταμέτρηση, οι συσχετισμοί άλλαξαν. Το Λικούντ και συνολικά το μπλοκ του Νετανιάχου πέρασαν μπροστά, με τη διαφορά να διαμορφώνεται τελικά στις πέντε έδρες.
Παρά την ανατροπή, η πρωτιά δεν προσφέρει στον Νετανιάχου τη δυνατότητα να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση με τους παραδοσιακούς συμμάχους του.
Ιστορικό ρεκόρ για τα αραβικά κόμματα – Οι 19 έδρες που μπορούν να κρίνουν την επόμενη κυβέρνηση
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των εκλογών είναι η εντυπωσιακή ενίσχυση των δύο αραβικών κομμάτων, της Κοινής Λίστας (Joint List) και του Ra'am.
Τα δύο κόμματα εξασφαλίζουν συνολικά 19 έδρες, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση αραβικών κομμάτων στην ιστορία των ισραηλινών εκλογών.
Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 15 έδρες, το 2020, ενώ στην απερχόμενη Κνεσέτ τα αραβικά κόμματα διέθεταν συνολικά 10 βουλευτές.
Η ιστορική αυτή επίδοση αποδίδεται στη μαζική συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων στις εκλογές της Τρίτης, με πολλούς από αυτούς να προσέρχονται στις κάλπες επιδιώκοντας την απομάκρυνση του Νετανιάχου και των ακροδεξιών συμμάχων του από την εξουσία.
Με βάση την τελευταία καταμέτρηση, η Κοινή Λίστα του Γιούσεφ Τζαμπαρίν εξασφαλίζει 11 έδρες και το Ra'am οκτώ.
Οι 19 αυτές έδρες θα μπορούσαν αριθμητικά να εξασφαλίσουν άνετη πλειοψηφία σε ένα ευρύτερο αντι-Νετανιάχου σχήμα, ανεβάζοντας τη συνολική δύναμή του στις 67 έδρες.
Ωστόσο, η αριθμητική δυνατότητα δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε πολιτική συμφωνία.
Τα περισσότερα εβραϊκά κόμματα του μπλοκ Άιζενκοτ έχουν αποκλείσει τη συνεργασία με το Ra'am ή την Κοινή Λίστα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι Δημοκράτες, που δεν έχουν αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Αυτό το πολιτικό χάσμα δημιουργεί ένα παράδοξο: η αντιπολίτευση διαθέτει δυνητικά τις έδρες για να απομακρύνει τον Νετανιάχου, αλλά δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κοινά αποδεκτή φόρμουλα συνεργασίας.
Η κατανομή των 120 εδρών στην Κνεσέτ
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής στις 19:21 της Πέμπτης, το κόμμα Νετανιάχου και το κόμμα Άιζενκοτ παιρνουν από 27 και 21 έδρες αντίστοιχα.
Το Λικούντ του Νετανιάχου διατηρεί την πρώτη θέση, εξασφαλίζοντας 27 έδρες, ενώ το Yashar του Άιζενκοτ αναδεικνύεται δεύτερο κόμμα με 21 έδρες.
Ακολουθεί το B'Yachad του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ με 12 έδρες, ενώ η Κοινή Λίστα των αραβικών κομμάτων καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με 11.
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι και η επίδοση του υπερορθόδοξου Shas, το οποίο περιορίζεται στις έξι έδρες, καταγράφοντας το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα από το 1992.
Χάνει 15 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου
Παρά το προβάδισμά του έναντι του Άιζενκοτ, ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντική μείωση της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων που τον στηρίζουν.
Ο συνασπισμός του, στον οποίο συμμετέχουν το Λικούντ, το Shas, ο Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά, το ακροδεξιό Otzma Yehudit και ο Θρησκευτικός Σιωνισμός του Μπεζαλέλ Σμότριτς, συγκεντρώνει 53 έδρες.
Στην απερχόμενη Κνεσέτ, το ίδιο πολιτικό στρατόπεδο διέθετε 68 έδρες.
Η απώλεια 15 εδρών σημαίνει ότι, παρά την πρώτη θέση στην εκλογική αναμέτρηση, ο Νετανιάχου δεν μπορεί να συνεχίσει με την ίδια κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Από την άλλη πλευρά, το μπλοκ του Άιζενκοτ, αποτελούμενο από το Yashar, το B'Yachad, τους Δημοκράτες και το Yisrael Beytenu, συγκεντρώνει 48 έδρες.
Η διαφορά των πέντε εδρών μεταξύ των δύο στρατοπέδων δεν είναι αρκετή για να δώσει σε κανένα από αυτά ξεκάθαρη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.
Ποια κόμματα έμειναν εκτός Βουλής
Αρκετοί πολιτικοί σχηματισμοί δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εκλογικό όριο του 3,25%, το οποίο απαιτείται για την είσοδο στην Κνεσέτ.
Το κόμμα Reservists-Economic του Γιοάζ Χέντελ περιορίζεται στο 2,63% των ψήφων, ενώ το People of Israel του Όφερ Γουίντερ συγκεντρώνει μόλις 1,7%.
Ακόμη χαμηλότερα βρίσκεται το Charedi Public, το οποίο επιχείρησε να παρουσιάσει μια εναλλακτική πολιτική πρόταση προς τις υπερορθόδοξες εβραϊκές κοινότητες, αλλά περιορίστηκε στο 0,2%.
Η αποτυχία των συγκεκριμένων κομμάτων να εισέλθουν στην Κνεσέτ επηρεάζει τη συνολική κατανομή των εδρών και τις δυνατότητες διαμόρφωσης κοινοβουλευτικών συμμαχιών.
Η καταμέτρηση των ειδικών ψήφων και τα επόμενα βήματα
Η καταμέτρηση της Πέμπτης επικεντρώθηκε στις λεγόμενες ψήφους «διπλού φακέλου», οι οποίες εκτιμάται ότι ανέρχονται μεταξύ 430.000 και 480.000.
Πρόκειται κυρίως για ψήφους στρατιωτών, κρατουμένων, διπλωματών που υπηρετούν στο εξωτερικό και άλλων πολιτών που δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν στα εκλογικά τμήματα στα οποία ήταν εγγεγραμμένοι.
Οι συγκεκριμένες ψήφοι καταμετρώνται χωριστά, καθώς οι εκλογικές αρχές πρέπει προηγουμένως να διαπιστώσουν ότι οι εκλογείς δεν έχουν ψηφίσει και σε άλλο εκλογικό τμήμα.
Η πλήρης καταμέτρηση αναμενόταν να ολοκληρωθεί το βράδυ της Πέμπτης, ενώ η επίσημη ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων έχει προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου.
Το πολιτικό αδιέξοδο και η δύσκολη εξίσωση της επόμενης κυβέρνησης
Με την καταμέτρηση να βρίσκεται ουσιαστικά στο τέλος της, το Ισραήλ εμφανίζεται βαθιά πολιτικά διχασμένο.
Ο Νετανιάχου παραμένει επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος και του ισχυρότερου κοινοβουλευτικού μπλοκ, αλλά δεν διαθέτει την πλειοψηφία για να κυβερνήσει με τους μέχρι σήμερα συμμάχους του.
Ο Άιζενκοτ, από την πλευρά του, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρωτιά που προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις και τα exit polls, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια στην προσπάθεια συγκρότησης μιας εναλλακτικής κυβέρνησης.
Τα αραβικά κόμματα διαθέτουν πλέον ιστορικά υψηλή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αλλά η απροθυμία των περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης να συνεργαστούν μαζί τους περιορίζει τις δυνατότητες αξιοποίησης των 19 εδρών τους.
Το αποτέλεσμα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δύσκολων διαπραγματεύσεων για έναν ευρύτερο κυβερνητικό συνασπισμό, μιας κυβέρνησης μειοψηφίας ή ακόμη και μιας νέας προσφυγής στις κάλπες, εφόσον δεν βρεθεί λύση.
Μέχρι να ξεκαθαρίσει το μετεκλογικό τοπίο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός.
Η μεγαλύτερη εκκρεμότητα δεν αφορά πλέον τόσο την κατανομή των εδρών όσο τη δυνατότητα των κομμάτων να συμφωνήσουν σε μια νέα κυβερνητική πλειοψηφία, με τις 19 έδρες των αραβικών κομμάτων να βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών υπολογισμών.
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