Επικοινωνία Τραμπ με Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής τουρκικών κρατών στην Άγκυρα
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Επικοινωνία Τραμπ με Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής τουρκικών κρατών στην Άγκυρα

Ο Ερντογάν μετέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο τους χαιρετισμούς των ηγετών που συμμετείχαν στο επίσημο δείπνο, με τον Τραμπ να του εύχεται «καλή επιτυχία» στις εργασίες της Συνόδου

Επικοινωνία Τραμπ με Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής τουρκικών κρατών στην Άγκυρα
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε νωρίτερα ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου ηγετών για τον εορτασμό της επετείου ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, αντικείμενο της συνομιλίας ήταν η 13η Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών (Organization of Turkic States – OTS), η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα στις 29 και 30 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Ερντογάν μετέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο τους χαιρετισμούς των ηγετών που συμμετείχαν στο επίσημο δείπνο.


Παράλληλα, τον ενημέρωσε ότι η 13η Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών φιλοξενείται στην τουρκική πρωτεύουσα και αναφέρθηκε στις αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν.

Όπως επισήμανε ο Τούρκος πρόεδρος, η σύνοδος θα υιοθετήσει αποφάσεις με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισμού, τον οποίο χαρακτήρισε παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Κεντρική Ασία.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι ο οργανισμός εκπροσωπεί έναν ευρύτερο χώρο με πληθυσμό που ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια κατοίκους.

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Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε στον Ερντογάν επιτυχία στις εργασίες της συνόδου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.


Η 13η Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα

Η σύνοδος πραγματοποιείται την Πέμπτη και την Παρασκευή στην Άγκυρα, με κεντρικό σύνθημα «Τουρκικός Αιώνας: Ενότητα στη Γλώσσα, τη Σκέψη και τη Δράση».

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, η εμβάθυνση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών και η προώθηση των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου «Όραμα του Τουρκικού Κόσμου 2040».

Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των τουρκογενών χωρών και στην ενίσχυση του ρόλου του οργανισμού στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ασίας.


Ποιες χώρες συμμετέχουν στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών

Ο Οργανισμός Τουρκογενών Κρατών ιδρύθηκε το 2009, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ χωρών με κοινά γλωσσικά, ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά.

Τα πέντε κράτη-μέλη είναι η Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν και το Κιργιστάν.

Καθεστώς παρατηρητή διαθέτουν το Τουρκμενιστάν, η Ουγγαρία, το αποκαλούμενο «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» –το οποίο αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία– και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας (ECO).

Η φετινή σύνοδος πραγματοποιείται με την Άγκυρα να επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών της με τα κράτη της Κεντρικής Ασίας, σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης σημασίας των περιφερειακών συνεργασιών.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Ερντογάν, εν μέσω της συνάντησης των ηγετών, ανέδειξε το ενδιαφέρον της τουρκικής προεδρίας να προβάλει τη σημασία του οργανισμού και σε επίπεδο σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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