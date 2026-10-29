Τρεις κλέφτες χαλκού προκάλεσαν την έκρηξη στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς, από θαύμα γλίτωσαν 12 μαθητές σε σχολικό βαν
ΕΛΛΑΔΑ
Έκρηξη Πλάκα Νεκροί Χαλκός

Τρεις κλέφτες χαλκού προκάλεσαν την έκρηξη στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς, από θαύμα γλίτωσαν 12 μαθητές σε σχολικό βαν

Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα που εμφανίζονται σε βίντεο να φεύγουν άρον άρον από το τριώροφο κρατώντας ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα - Στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου επιβεβαιώθηκε το ακριβές σημείο της διαρροής που οφείλεται στην βίαιη απόσπαση του σωλήνα

Τρεις κλέφτες χαλκού προκάλεσαν την έκρηξη στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς, από θαύμα γλίτωσαν 12 μαθητές σε σχολικό βαν
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
369 ΣΧΟΛΙΑ
Τρεις κλέφτες χαλκού, οι οποίοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, προκάλεσαν την φονική έκρηξη στην Πλάκα πριν από έναν μήνα, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων. Οι ερευνητές εντόπισαν βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο απεικονίζονται οι τρεις κλέφτες λίγες ώρες πριν από την έκρηξη να μπαίνουν στο τριόροφο και να βγαίνουν τρέχοντας μέσα σε ελάχιστα λεπτά κρατώντας ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα. Τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου εντόπισαν το ακριβές σημείο της διαρροής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η έκρηξη προκλήθηκε έπειτα από κλοπή και αλλοίωση υλικού που έγινε από τρεις άνδρες τα ξημερώματα της ίδιας μέρας. Ειδικότερα, όπως ανέφεραν πηγές με γνώση της υπόθεσης, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε πως μερικές ώρες πριν την έκρηξη τρεις άνδρες, ένας Αλβανός και δύο Έλληνες, προσέγγισαν την πολυκατοικία με σκοπό την κλοπή.

Οι δύο εξ αυτών εισέβαλαν στο κτίριο, πέρασαν στο «τυφλό» (δηλαδή χωρίς ανοίγματα) κλιμακοστάσιο που βρισκόταν το ρολόι και προσπάθησαν να αποσπάσουν σωλήνες. Στην προσπάθειά τους έκοψαν έναν από τους σωλήνες παροχής φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή.

Το φυσικό αέριο διοχετεύθηκε στον χώρο, συσσωρεύθηκε στον δεύτερο όροφο όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και, όταν κάποια στιγμή η γυναίκα σηκώθηκε και, πιθανόν, άνοιξε κάποιον διακόπτη σημειώθηκε η έκρηξη. Οι Αρχές ταυτοποίησαν τους τρεις δράστες, ενώ ο εντοπισμός και η σύλληψή τους θεωρείται θέμα ωρών.


Γλίτωσε σχολικό για δευτερόλεπτα

Όπως φαίνεται και σε φωτογραφία ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr οι φλόγες από την έκρηξη διακρίνονται τόσο στους πάνω ορόφους όσο και στο ισόγειο, και αυτό γιατί όλος ο χώρος έχει γεμίσει από φυσικό αέριο. Συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι το μαύρο βαν που διακρίνεται στη φωτογραφία είναι σχολικό που, από θαύμα, πέρασε λίγο πριν το κτίριο τιναχθεί στον αέρα.

Δείτε τη φωτογραφία με το σχολικό βαν: 

Τρεις κλέφτες χαλκού προκάλεσαν την έκρηξη στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς, από θαύμα γλίτωσαν 12 μαθητές σε σχολικό βαν

Δείτε βίντεο με το σχολικό βαν να περνά από το σημείο και να ακολουθεί η έκρηξη: 

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
369 ΣΧΟΛΙΑ

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