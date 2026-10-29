Κόντρα Άδωνι - Πολάκη: «Σταμάτα τη συκοφαντία, κατσαπλιά», «Ανέκδοτο να με λες αμόρφωτο εσύ»

Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή με αφορμή τις κλινικές ευεξίας - Οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν βαρείς χαρακτηρισμούς, με αιχμή κλινική στη Γλυφάδα και καταγγελίες για πρακτικές που συνδέθηκαν με αυτήν