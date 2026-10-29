Κόντρα Άδωνι - Πολάκη: «Σταμάτα τη συκοφαντία, κατσαπλιά», «Ανέκδοτο να με λες αμόρφωτο εσύ»
Κόντρα Άδωνι - Πολάκη: «Σταμάτα τη συκοφαντία, κατσαπλιά», «Ανέκδοτο να με λες αμόρφωτο εσύ»
Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή με αφορμή τις κλινικές ευεξίας - Οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν βαρείς χαρακτηρισμούς, με αιχμή κλινική στη Γλυφάδα και καταγγελίες για πρακτικές που συνδέθηκαν με αυτήν
Νέο επεισόδιο με ανταλλαγή βαρύτατων εκφράσεων σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλου Πολάκη, με επίκεντρο αυτή τη φορά τις κλινικές ευεξίας. Οι χαρακτηρισμοί εκατέρωθεν έγιναν προσωπικοί, με τον υπουργό Υγείας να κατηγορεί τον κ. Πολάκη για συκοφαντίες και τον δεύτερο να αντιτείνει ότι «το να με λες αμόρφωτο εσύ, είναι ανέκδοτο».
Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για τη σύσταση «Πανελληνίου Συλλόγου Ψυχολόγων», ο κ. Πολάκης επιτέθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη για την παρουσία του σε κλινική της Γλυφάδας. «Μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη δεν ντρέπεσαι να πας εκεί που γινόταν πλασμαφαίρεση;», τον ρώτησε.
Ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι ουδέποτε έγινε πλασμαφαίρεση στη συγκεκριμένη κλινική όπου έγιναν δύο έλεγχοι χωρίς να βρεθεί μηχάνημα. Όταν ο κ. Πολάκης επέμεινε, ο κ. Γεωργιάδης τον κάλεσε να καταθέσει καταγγελία. «Έγινε έλεγχος και δεν βρέθηκε τίποτα. Σταμάτα την συκοφαντία επιτέλους. Κατσαπλιά. Πας και συκοφαντείς όποιον βλέπεις μπροστά σου. Σε μένα δεν περνάνε αυτά. Θα μας κάνεις κι έλεγχο, εσύ με τα διπλά βιβλία. Σε έχω καταδικάσει σε όλα τα δικαστήρια, δεν έχεις πει μια συγγνώμη, έχεις γίνει ρεζίλι», πρόσθεσε.
Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η ευεξία αποτελεί τμήμα της ιατρικής παγκοσμίως και ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μην έχει τέτοια κλινική επειδή διαφωνεί ο κ. Πολάκης. «Δεν θα κάνει ο κάθε αγράμματος, βάρβαρος και άσχετος πολιτική στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.
«Δεν συγκρίνονται τα πτυχία μας. Το να με λες αμόρφωτο εσύ, είναι ανέκδοτο», απάντησε ο Παύλος Πολάκης λέγοντας ότι υπάρχουν κέντρα ευεξίας από αμόρφωτους, αγράμματους, τσαρλατάνους και κομπογιαννίτες που το παίζουν επιστήμονες «και που έχουν τόση σχέση με την επιστήμη όσο εσύ με την αστροφυσική».
«Ανήκετε στο χθες και εσείς και η πολιτική που εκπροσωπείτε. Δεν έχω καταφύγει στη Δικαιοσύνη γιατί δεν θέλω να κάνω τη χάρη στη ληγμένη πολιτική που εκπροσωπείτε να της δίνω ζωή το 2026. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αντιληφθούν την πραγματικότητα και θα σας τοποθετήσουν στο περιθώριο», του απάντησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.
Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για τη σύσταση «Πανελληνίου Συλλόγου Ψυχολόγων», ο κ. Πολάκης επιτέθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη για την παρουσία του σε κλινική της Γλυφάδας. «Μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη δεν ντρέπεσαι να πας εκεί που γινόταν πλασμαφαίρεση;», τον ρώτησε.
Ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι ουδέποτε έγινε πλασμαφαίρεση στη συγκεκριμένη κλινική όπου έγιναν δύο έλεγχοι χωρίς να βρεθεί μηχάνημα. Όταν ο κ. Πολάκης επέμεινε, ο κ. Γεωργιάδης τον κάλεσε να καταθέσει καταγγελία. «Έγινε έλεγχος και δεν βρέθηκε τίποτα. Σταμάτα την συκοφαντία επιτέλους. Κατσαπλιά. Πας και συκοφαντείς όποιον βλέπεις μπροστά σου. Σε μένα δεν περνάνε αυτά. Θα μας κάνεις κι έλεγχο, εσύ με τα διπλά βιβλία. Σε έχω καταδικάσει σε όλα τα δικαστήρια, δεν έχεις πει μια συγγνώμη, έχεις γίνει ρεζίλι», πρόσθεσε.
Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η ευεξία αποτελεί τμήμα της ιατρικής παγκοσμίως και ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μην έχει τέτοια κλινική επειδή διαφωνεί ο κ. Πολάκης. «Δεν θα κάνει ο κάθε αγράμματος, βάρβαρος και άσχετος πολιτική στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.
«Δεν συγκρίνονται τα πτυχία μας. Το να με λες αμόρφωτο εσύ, είναι ανέκδοτο», απάντησε ο Παύλος Πολάκης λέγοντας ότι υπάρχουν κέντρα ευεξίας από αμόρφωτους, αγράμματους, τσαρλατάνους και κομπογιαννίτες που το παίζουν επιστήμονες «και που έχουν τόση σχέση με την επιστήμη όσο εσύ με την αστροφυσική».
Κόντρα Πολάκη και με ΑγαπηδάκηΚόντρα σημειώθηκε και με την Ειρήνη Αγαπηδάκη, με τον κ. Πολάκη να αφήνει αιχμές τόσο για το πτυχίο της, αλλά και χρηματοδοτήσεις σε διεθνείς οργανισμούς όπως η UNICEF τον προφυλακισμένο Βαγγέλη Λιόλιο.
«Ανήκετε στο χθες και εσείς και η πολιτική που εκπροσωπείτε. Δεν έχω καταφύγει στη Δικαιοσύνη γιατί δεν θέλω να κάνω τη χάρη στη ληγμένη πολιτική που εκπροσωπείτε να της δίνω ζωή το 2026. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αντιληφθούν την πραγματικότητα και θα σας τοποθετήσουν στο περιθώριο», του απάντησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.
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