Ζελένσκι: Έχουμε πληροφορίες για νέες ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, περιμένουμε τους Patriot από τους συμμάχους
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ρωσία Ουκρανία Βαλλιστικοί Πύραυλοι Ντνίπρο

Ζελένσκι: Έχουμε πληροφορίες για νέες ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, περιμένουμε τους Patriot από τους συμμάχους

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν δύο ρωσικά μαχητικά και έναν εκτοξευτή πυραύλων, μετά τη ρωσική επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Ντνίπρο με τουλάχιστον 14 νεκρούς

Ζελένσκι: Έχουμε πληροφορίες για νέες ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, περιμένουμε τους Patriot από τους συμμάχους
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Την καταστροφή δύο ρωσικών μαχητικών-βομβαρδιστικών Su-34 και το πλήγμα σε εκτοξευτή πυραύλων Iskander ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος αναφορά που έλαβε για δύο ουκρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, καλώντας τους δυτικούς συμμάχους να επιταχύνουν την παράδοση πυραύλων αναχαίτισης, κυρίως για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot.

«Έλαβα μια αναφορά. Πραγματοποιήσαμε δύο πυραυλικά πλήγματα, καταστρέφοντας δύο ρωσικά μαχητικά Su-34 και πλήττοντας έναν εκτοξευτή Iskander. Σας ευχαριστώ, παιδιά, για αυτό το αποτέλεσμα!», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ενώ για ακόμη μια φορά έκανε έκκληση στους συμμάχους για τους πυραύλους Patriot και την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας. 

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία των επιθέσεων ή τον χρόνο πραγματοποίησής τους.


Τα Su-34 είναι ρωσικά μαχητικά-βομβαρδιστικά που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πληγμάτων κατά επίγειων στόχων, ενώ το Iskander είναι κινητό πυραυλικό σύστημα, ικανό να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι ουκρανικοί ισχυρισμοί για την καταστροφή των δύο αεροσκαφών και το πλήγμα στον εκτοξευτή δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.


Προειδοποίηση για νέες ρωσικές επιθέσεις

Ο Ζελένσκι συνέδεσε τις ουκρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις με την ανάγκη ενίσχυσης της αεράμυνας της χώρας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παράδοσης επιπλέον πυραύλων αναχαίτισης από τους συμμάχους.

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«Μια άλλη πτυχή των προσπαθειών μας για την αντιμετώπιση των βαλλιστικών πυραύλων είναι τα πακέτα πυραύλων αναχαίτισης, κυρίως για τα Patriot, που μπορούν να μας προσφέρουν οι εταίροι μας. Πρέπει να προστατεύουν ανθρώπινες ζωές», ανέφερε.

Στη συνέχεια προειδοποίησε ότι το Κίεβο διαθέτει πληροφορίες για προετοιμασία νέων ρωσικών επιθέσεων.

«Έχουμε τώρα πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών ότι οι Ρώσοι προετοιμάζουν νέες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους», δήλωσε.


Έκκληση στους συμμάχους για πυραύλους Patriot

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους εταίρους της χώρας του να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις για την ενίσχυση της αντιβαλλιστικής άμυνας.

«Χρειαζόμαστε τις δυνατότητες για να καταρρίπτουμε αυτό το ρωσικό κακό και αναμένουμε τις αποφάσεις», τόνισε.

«Ευχαριστώ όλους όσοι πραγματικά μας βοηθούν!», κατέληξε.

Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη ανάγκη της Ουκρανίας για αντιαεροπορικούς πυραύλους, ιδιαίτερα για τα συστήματα Patriot, τα οποία αποτελούν βασικό μέσο αναχαίτισης ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Η προειδοποίηση για επικείμενες επιθέσεις έρχεται την ώρα που το Κίεβο επιδιώκει τόσο να πλήξει ρωσικά στρατιωτικά μέσα όσο και να εξασφαλίσει επαρκή αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης για την προστασία του πληθυσμού και των υποδομών της χώρας.
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