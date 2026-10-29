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Στο νοσοκομείο με ελικόπτερο 8χρονο κοριτσάκι μετά από επίθεση λύκου σε πάρκο άγριων ζώων στο Βρανδεμβούργο
Στο νοσοκομείο με ελικόπτερο 8χρονο κοριτσάκι μετά από επίθεση λύκου σε πάρκο άγριων ζώων στο Βρανδεμβούργο
Οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο μία υπάλληλος του πάρκου να πήγε το κοριτσάκι μαζί με άλλα παιδιά κοντά στο περίφραγμα του άγριου ζώου - «Οι επισκέπτες δεν έχουν καμία πρόσβαση στους χώρους με επικίνδυνα ζώα», τόνισε ο αντιεπροφεριαρχης του Teltow-Fläming
Ένα 8χρονο κοριτσάκι τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση τουλάχιστον ενός λύκου που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/10) στο πάρκο άγριων ζώων Johannismühle στο Baruth/Mark του Βρανδεμβούργου νότια του Βερολίνου. Το παιδάκι μεταφέρθηκε με ελικόπτερο διάσωσης στο νοσοκομείο Charité, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει γίνει γνωστή.
Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της χθες η περιφέρεια Teltow-Fläming το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια μιας ειδικά προγραμματισμένης ημέρας φροντίδας ζώων για παιδιά, και όχι κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών λειτουργίας του πάρκου άγριων ζώων. Στο συγκεκριμένο πάρκο σημειώνεται ότι στεγάζονται γκρίζοι και πολικοί λύκοι. Η επίθεση φέρεται να συνέβη στο περίφραγμα των πολικών λύκων «κατά τη διάρκεια του ποτίσματος των ζώων στο πάρκο άγριων ζώων».
Σύμφωνα με την Αστυνομία το 8χρονο κοριτσάκι φέρεται να βρισκόταν έξω από το περίφραγμα των λύκων μαζί με δύο άλλα παιδιά και μια υπάλληλο, οι οποίοι δεν τραυματίστηκαν.
Η περιφέρεια Teltow-Fläming διευκρίνισε σήμερα ότι τα παιδιά δεν έπρεπε να βρίσκονται κοντά στο περίφραγμα των λύκων. Μιλώντας στο rbb24, o αντιεπροφεριαρχης του Teltow-Fläming, Μπιόρν Κρίστιαν Πατέροκ, τόνισε ότι στους χώρους με επικίνδυνα ζώα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο λύκος, «οι επισκέπτες δεν έχουν καμία πρόσβαση». «Υπάρχει ο ζωολογικός κήπος όπου τα παιδιά μπορούν να χαϊδεύουν τα ζώα, ο οποίος είναι ανοιχτός για όλους. Υπάρχουν οι ανοιχτοί χώροι, οι οποίοι είναι ανοιχτοί για όλους», πρόσθεσε.
Επιπλέον, λόγω του περιστατικού τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έλαβαν ψυχολογική υποστήριξη από την υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης έκτακτης ανάγκης. «Όταν ένα παιδί τραυματίζεται με αυτόν τον τρόπο, μας συγκινεί βαθιά. Ειδικά για την οικογένεια και τους ανθρώπους που έγιναν μάρτυρες αυτού του περιστατικού, το συμβάν πρέπει να είναι εξαιρετικά οδυνηρό», δήλωσε ο αντιεπροφεριαρχης του Teltow-Fläming.
Παράλληλα, το πρωί της Πέμπτης (29/10) η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα σε βάρος μιας υπαλλήλου του πάρκου, η οποία φέρεται να βρισκόταν μαζί με παιδιά τη στιγμή της επίθεσης. Όπως ανέφερε η Αστυνομική Διεύθυνση, πρόκειται για υποψία αμέλειας που οδήγησε σε σωματική βλάβη.
Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της χθες η περιφέρεια Teltow-Fläming το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια μιας ειδικά προγραμματισμένης ημέρας φροντίδας ζώων για παιδιά, και όχι κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών λειτουργίας του πάρκου άγριων ζώων. Στο συγκεκριμένο πάρκο σημειώνεται ότι στεγάζονται γκρίζοι και πολικοί λύκοι. Η επίθεση φέρεται να συνέβη στο περίφραγμα των πολικών λύκων «κατά τη διάρκεια του ποτίσματος των ζώων στο πάρκο άγριων ζώων».
Σύμφωνα με την Αστυνομία το 8χρονο κοριτσάκι φέρεται να βρισκόταν έξω από το περίφραγμα των λύκων μαζί με δύο άλλα παιδιά και μια υπάλληλο, οι οποίοι δεν τραυματίστηκαν.
Η περιφέρεια Teltow-Fläming διευκρίνισε σήμερα ότι τα παιδιά δεν έπρεπε να βρίσκονται κοντά στο περίφραγμα των λύκων. Μιλώντας στο rbb24, o αντιεπροφεριαρχης του Teltow-Fläming, Μπιόρν Κρίστιαν Πατέροκ, τόνισε ότι στους χώρους με επικίνδυνα ζώα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο λύκος, «οι επισκέπτες δεν έχουν καμία πρόσβαση». «Υπάρχει ο ζωολογικός κήπος όπου τα παιδιά μπορούν να χαϊδεύουν τα ζώα, ο οποίος είναι ανοιχτός για όλους. Υπάρχουν οι ανοιχτοί χώροι, οι οποίοι είναι ανοιχτοί για όλους», πρόσθεσε.
Επιπλέον, λόγω του περιστατικού τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έλαβαν ψυχολογική υποστήριξη από την υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης έκτακτης ανάγκης. «Όταν ένα παιδί τραυματίζεται με αυτόν τον τρόπο, μας συγκινεί βαθιά. Ειδικά για την οικογένεια και τους ανθρώπους που έγιναν μάρτυρες αυτού του περιστατικού, το συμβάν πρέπει να είναι εξαιρετικά οδυνηρό», δήλωσε ο αντιεπροφεριαρχης του Teltow-Fläming.
Kind in Wildpark von Wolf attackiert und schwer verletzt https://t.co/CIIZ6Pg7Ic https://t.co/I63DjPNOde— WELT (@welt) October 28, 2026
Ερευνάται υπάλληλος του πάρκου για αμέλεια που οδήγησε σε σωματική βλάβηΗ περιφερειακή διοίκηση ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει την επίθεση και θα προβεί σε έλεγχο των εγκαταστάσεων. Το πάρκο άγριων ζώων παραμένει κλειστό από χθες. «Στόχος είναι να εξεταστεί διεξοδικά το περιστατικό και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο των νομικών αρμοδιοτήτων», σημειώνει η περιφερειακή διοίκηση του Teltow-Fläming.
Παράλληλα, το πρωί της Πέμπτης (29/10) η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα σε βάρος μιας υπαλλήλου του πάρκου, η οποία φέρεται να βρισκόταν μαζί με παιδιά τη στιγμή της επίθεσης. Όπως ανέφερε η Αστυνομική Διεύθυνση, πρόκειται για υποψία αμέλειας που οδήγησε σε σωματική βλάβη.
Σε ανακοίνωσή του το πάρκο Johannismühle ανέφερε πως: «Συνεργαζόμαστε πλήρως με όλες τις αρχές. Λυπούμαστε πολύ για το περιστατικό και η οικογένεια που επηρεάστηκε έχει την πλήρη υποστήριξή μας».
An 8-year-old girl was attacked by at least one wolf inside a German zoo’s enclosure and suffered serious injuries, officials said. https://t.co/Q7oG7QDJA9 https://t.co/gZTemNZCal— CNN (@CNN) October 29, 2026
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