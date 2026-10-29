Στους 69 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, ο βασιλιάς Φελίπε ζητά μέτρα για να αποφευχθεί νέα τραγωδία

Επιτροπή Διερεύνησης

Δυστυχημάτων (CIAF) είχε ανακοινώσει πως οι νεκροί είναι 74. Ωστόσο ο αριθμός αναθεωρήθηκε.

νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση με τους γιατρούς να εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να καταλήξουν.



Ο βασιλιάς ζητά τη λήψη μέτρων



Ο 18χρονος Έλληνας που σώθηκε επειδή άλλαξε θέση

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