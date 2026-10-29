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Αναφορές για οχτώ εκρήξεις στο Ριάντ: Προειδοποίηση των αρχών για ενδεχόμενη απειλή από τους Χούθι
Αναφορές για οχτώ εκρήξεις στο Ριάντ: Προειδοποίηση των αρχών για ενδεχόμενη απειλή από τους Χούθι
Η πολιτική προστασία της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε προειδοποιήσεις για «ενδεχόμενο κίνδυνο» στο Χαρτζ, νοτιοανατολικά του Ριάντ και στη νότια πόλη Νατζράν
Οκτώ εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο Ριάντ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγο μετά τα σύντομα μηνύματα που έστειλαν οι αρχές για «απειλή αεροπορικής επίθεσης» με φόντο τις επανειλημμένες επιθέσεις των φιλοϊρανών Χούθι της Υεμένης κατά του βασιλείου.
Εκτός από τα μηνύματα που προειδοποιούσαν τους κατοίκους της πρωτεύουσας για «εχθρική αεροπορική απειλή», η πολιτική προστασία της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε προειδοποιήσεις για «ενδεχόμενο κίνδυνο» στο Χαρτζ, νοτιοανατολικά του Ριάντ και στη νότια πόλη Νατζράν.
Εκτός από τα μηνύματα που προειδοποιούσαν τους κατοίκους της πρωτεύουσας για «εχθρική αεροπορική απειλή», η πολιτική προστασία της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε προειδοποιήσεις για «ενδεχόμενο κίνδυνο» στο Χαρτζ, νοτιοανατολικά του Ριάντ και στη νότια πόλη Νατζράν.
#IGR: Explosions rock Riyadh as Saudi Arabia warns of aerial threat Saudi Arabia warned of a potential aerial threat over Riyadh on Thursday after at least eight explosions were heard in the capital. Authorities also issued alerts for Kharj and Najran, amid concerns over possible Houthi attacks.— India Global Review (@IGR_Media) October 29, 2026
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