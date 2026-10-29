Κατάρ για τις καταγγελίες περί παρέμβασης στις εκλογές του Ισραήλ: Γελοίοι και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί
Κατάρ για τις καταγγελίες περί παρέμβασης στις εκλογές του Ισραήλ: Γελοίοι και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί
Η Ντόχα διαψεύδει κατηγορηματικά ότι χρηματοδότησε ενέργειες για τον επηρεασμό της ψήφου των Αράβων – «Αν πιστεύαμε όλες τις κατηγορίες, το Κατάρ θα είχε αγοράσει ολόκληρο το Ισραήλ» – Δεν υπάρχουν στοιχεία συστηματικής νοθείας, αναφέρει η Εκλογική Επιτροπή
Την έντονη αντίδραση του Κατάρ προκάλεσαν οι καταγγελίες περί εμπλοκής του στις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ, με τη Ντόχα να διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε χρηματοδότηση ή παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία και να κατηγορεί Ισραηλινούς πολιτικούς ότι επιχειρούν να τη χρησιμοποιήσουν ως «αποδιοπομπαίο τράγο» για τις πολιτικές τους αποτυχίες.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ Ανσάρι, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «γελοίους και επικίνδυνους», κάνοντας λόγο για νέα εκστρατεία παραπληροφόρησης που αποσκοπεί στην εμπλοκή της χώρας του στις εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις του Ισραήλ μετά τις εκλογές της Τρίτης.
Η τοποθέτηση των Καταριανών ακολουθεί τα δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί ότι το Κατάρ ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από χρηματοδότηση οργανώσεων που δραστηριοποιήθηκαν για την αύξηση της συμμετοχής των Αράβων ψηφοφόρων.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.
«Αρνούμαστε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Κατάρ παρενέβη στις ισραηλινές εκλογές ή χρηματοδότησε οποιεσδήποτε δραστηριότητες με σκοπό να επηρεάσει το αποτέλεσμά τους», ανέφερε.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε συγκεκριμένους Ισραηλινούς πολιτικούς και πρόσωπα που συνδέονται μαζί τους στα μέσα ενημέρωσης ότι προωθούν μια νέα εκστρατεία παραπληροφόρησης.
«Απορρίπτουμε τις κατηγορίες που διατυπώνονται από ορισμένους Ισραηλινούς πολιτικούς και τις επαφές τους στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει ακόμη μία εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο να εμπλέξουν το Κατάρ στις ισραηλινές πολιτικές διαμάχες μετά τις εκλογές αυτής της εβδομάδας», δήλωσε.
Στη συνέχεια, ο Αλ Ανσάρι σχολίασε με ειρωνικό τρόπο τις επανειλημμένες κατηγορίες εναντίον της Ντόχα.
«Ισραηλινοί πολιτικοί κατηγορούν το Κατάρ ότι εξαγόρασε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ισραηλινή πολιτική αριστερά και τώρα, σε αυτή την τελευταία εκστρατεία, την αραβική ψήφο. Αν πιστεύαμε αυτούς τους ισχυρισμούς, το Κατάρ προφανώς θα είχε στην ιδιοκτησία του ολόκληρο το Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Αυτός ο ισχυρισμός είναι εξίσου γελοίος και επικίνδυνος και αποκαλύπτει μια υπερβολική εμμονή με τη χώρα μας εκ μέρους ορισμένων Ισραηλινών πολιτικών και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης», δήλωσε.
Παράλληλα, κατηγόρησε όσους διατυπώνουν τις καταγγελίες ότι επιχειρούν να αποσπάσουν την προσοχή από τα εσωτερικά πολιτικά προβλήματα της χώρας τους.
«Το Κατάρ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αποδιοπομπαίος τράγος για τις πολιτικές αποτυχίες ορισμένων Ισραηλινών πολιτικών», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Αντί να προσπαθούν να στρέψουν την προσοχή στο Κατάρ, θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθούν στους δικούς τους ψηφοφόρους, στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων και στην αποκατάσταση της ζημιάς που έχουν προκαλέσει στην περιοχή».
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Αλ Ανσάρι επανέλαβε ότι η Ντόχα δεν συμμετέχει στις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες του Ισραήλ. «Επαναλαμβάνουμε ότι δεν έχουμε καμία ανάμειξη στον πολιτικό ή εκλογικό ανταγωνισμό του Ισραήλ. Πρόκειται για εσωτερικές ισραηλινές υποθέσεις στις οποίες δεν παρεμβαίνουμε και δεν θα αποδεχθούμε καμία προσπάθεια να εμπλακεί το Κατάρ στις εγχώριες πολιτικές του διαμάχες», τόνισε.
Στην επιστολή του, ο Σόλμπεργκ ανέφερε ότι είχαν περιέλθει σε γνώση του πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη χρηματοδότηση από ξένους παράγοντες που ενεργούν εις βάρος των ισραηλινών συμφερόντων.
Ο δικαστής δεν κατονόμασε συγκεκριμένες χώρες και επισήμανε ότι δεν ήταν σε θέση να πιστοποιήσει τη βασιμότητα των υποψιών. Ζήτησε, ωστόσο, από τη Σιν Μπετ να χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητές της για τον εντοπισμό στοιχείων που θα μπορούσαν είτε να επιβεβαιώσουν είτε να διαψεύσουν τις καταγγελίες, με ενημέρωση για τα σχετικά ευρήματα εντός μίας εβδομάδας.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, οι υποψίες αφορούν ενδεχόμενη χρηματοδότηση οργανώσεων που κινητοποίησαν Άραβες ψηφοφόρους.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ Ανσάρι, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «γελοίους και επικίνδυνους», κάνοντας λόγο για νέα εκστρατεία παραπληροφόρησης που αποσκοπεί στην εμπλοκή της χώρας του στις εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις του Ισραήλ μετά τις εκλογές της Τρίτης.
Η τοποθέτηση των Καταριανών ακολουθεί τα δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί ότι το Κατάρ ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από χρηματοδότηση οργανώσεων που δραστηριοποιήθηκαν για την αύξηση της συμμετοχής των Αράβων ψηφοφόρων.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.
«Αν πιστεύαμε τις κατηγορίες, το Κατάρ θα είχε αγοράσει ολόκληρο το Ισραήλ»Σε εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ματζέντ αλ Ανσάρι απέρριψε τις καταγγελίες περί χρηματοδότησης της εκλογικής διαδικασίας.
«Αρνούμαστε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Κατάρ παρενέβη στις ισραηλινές εκλογές ή χρηματοδότησε οποιεσδήποτε δραστηριότητες με σκοπό να επηρεάσει το αποτέλεσμά τους», ανέφερε.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε συγκεκριμένους Ισραηλινούς πολιτικούς και πρόσωπα που συνδέονται μαζί τους στα μέσα ενημέρωσης ότι προωθούν μια νέα εκστρατεία παραπληροφόρησης.
«Απορρίπτουμε τις κατηγορίες που διατυπώνονται από ορισμένους Ισραηλινούς πολιτικούς και τις επαφές τους στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει ακόμη μία εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο να εμπλέξουν το Κατάρ στις ισραηλινές πολιτικές διαμάχες μετά τις εκλογές αυτής της εβδομάδας», δήλωσε.
Στη συνέχεια, ο Αλ Ανσάρι σχολίασε με ειρωνικό τρόπο τις επανειλημμένες κατηγορίες εναντίον της Ντόχα.
«Ισραηλινοί πολιτικοί κατηγορούν το Κατάρ ότι εξαγόρασε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ισραηλινή πολιτική αριστερά και τώρα, σε αυτή την τελευταία εκστρατεία, την αραβική ψήφο. Αν πιστεύαμε αυτούς τους ισχυρισμούς, το Κατάρ προφανώς θα είχε στην ιδιοκτησία του ολόκληρο το Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Γελοίες και επικίνδυνες οι κατηγορίες»Ο εκπρόσωπος της καταριανής διπλωματίας υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί αποκαλύπτουν μια υπερβολική ενασχόληση με το Κατάρ από συγκεκριμένους πολιτικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους στο Ισραήλ.
«Αυτός ο ισχυρισμός είναι εξίσου γελοίος και επικίνδυνος και αποκαλύπτει μια υπερβολική εμμονή με τη χώρα μας εκ μέρους ορισμένων Ισραηλινών πολιτικών και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης», δήλωσε.
Παράλληλα, κατηγόρησε όσους διατυπώνουν τις καταγγελίες ότι επιχειρούν να αποσπάσουν την προσοχή από τα εσωτερικά πολιτικά προβλήματα της χώρας τους.
«Το Κατάρ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αποδιοπομπαίος τράγος για τις πολιτικές αποτυχίες ορισμένων Ισραηλινών πολιτικών», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Αντί να προσπαθούν να στρέψουν την προσοχή στο Κατάρ, θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθούν στους δικούς τους ψηφοφόρους, στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων και στην αποκατάσταση της ζημιάς που έχουν προκαλέσει στην περιοχή».
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Αλ Ανσάρι επανέλαβε ότι η Ντόχα δεν συμμετέχει στις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες του Ισραήλ. «Επαναλαμβάνουμε ότι δεν έχουμε καμία ανάμειξη στον πολιτικό ή εκλογικό ανταγωνισμό του Ισραήλ. Πρόκειται για εσωτερικές ισραηλινές υποθέσεις στις οποίες δεν παρεμβαίνουμε και δεν θα αποδεχθούμε καμία προσπάθεια να εμπλακεί το Κατάρ στις εγχώριες πολιτικές του διαμάχες», τόνισε.
Η έρευνα της Σιν Μπετ για πιθανή ξένη χρηματοδότησηΗ αντιπαράθεση ξέσπασε μετά την αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής του Ισραήλ, δικαστής Νόαμ Σόλμπεργκ, ζήτησε από τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, Νταβίντ Ζίνι, να διερευνήσει σοβαρές υποψίες για αθέμιτη ξένη παρέμβαση στις εκλογές.
Στην επιστολή του, ο Σόλμπεργκ ανέφερε ότι είχαν περιέλθει σε γνώση του πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη χρηματοδότηση από ξένους παράγοντες που ενεργούν εις βάρος των ισραηλινών συμφερόντων.
Ο δικαστής δεν κατονόμασε συγκεκριμένες χώρες και επισήμανε ότι δεν ήταν σε θέση να πιστοποιήσει τη βασιμότητα των υποψιών. Ζήτησε, ωστόσο, από τη Σιν Μπετ να χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητές της για τον εντοπισμό στοιχείων που θα μπορούσαν είτε να επιβεβαιώσουν είτε να διαψεύσουν τις καταγγελίες, με ενημέρωση για τα σχετικά ευρήματα εντός μίας εβδομάδας.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, οι υποψίες αφορούν ενδεχόμενη χρηματοδότηση οργανώσεων που κινητοποίησαν Άραβες ψηφοφόρους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα