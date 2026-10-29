Φώτης Σεργουλόπουλος: Μου ζήτησε ο γιος μου να βάλει σκουλαρίκι, με ρώτησε «γιατί τα κορίτσια έχουν από μικρά και εγώ όχι;»
Φώτης Σεργουλόπουλος: Μου ζήτησε ο γιος μου να βάλει σκουλαρίκι, με ρώτησε «γιατί τα κορίτσια έχουν από μικρά και εγώ όχι;»
Μια τέτοια ερώτηση από τα αθώα μάτια ενός παιδιού σε ζορίζει, συνειδητοποιείς ότι πρόκειται για ένα στερεότυπο, είπε ο παρουσιαστής
Στην επιθυμία του γιου του να βάλει σκουλαρίκι αναφέρθηκε ο Φώτης Σεργουλόπουλος, σχολιάζοντας πως το παιδί του τον ρώτησε γιατί τα κορίτσια μπορούν να φορούν από μικρή ηλικία, ενώ τα αγόρια όχι.
Ο παρουσιαστής ήταν καλεσμένος την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την πατρότητα και τις συζητήσεις με τον 13χρονο γιο του, μέσα από τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος με ερωτήματα που τον κάνουν να επανεξετάζει όσα θεωρούσε δεδομένα.
Περιγράφοντας ένα περιστατικό με αφορμή την επιθυμία του παιδιού του να φορέσει σκουλαρίκι, μοιράστηκε τη συζήτηση που είχαν σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων: «Ενώ του τα έχεις μάθει όλα για την ισότητα, άντρες και γυναίκες είναι το ίδιο πράγμα, σεβασμός στους άλλους, ξαφνικά σου κάνει μια ερώτηση που σε ξαφνιάζει. Μου ζήτησε να βάλει σκουλαρίκι και του απάντησα ότι δεν γίνεται. Τότε με ρώτησε: “Και τα κορίτσια γιατί έχουν από μικρά και εγώ δεν έχω; Αφού είμαστε ίσοι;”».
Δείτε το βίντεο
Ο παρουσιαστής στάθηκε ακόμη, στη δυσκολία να εξηγήσει στον γιο του ότι η συγκεκριμένη διαφορά σχετίζεται με κοινωνικές συνήθειες, αναγνωρίζοντας πως πίσω από την απορία του κρύβεται ένα στερεότυπο που συχνά περνά απαρατήρητο στην καθημερινότητα: «Εκείνη τη στιγμή προσπαθείς να εξηγήσεις ότι απλώς έτσι είναι πιο συνηθισμένο. Ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο να απαντήσεις, όμως μια τέτοια ερώτηση από τα αθώα μάτια ενός παιδιού σε ζορίζει. Συνειδητοποιείς ότι πρόκειται για ένα στερεότυπο το οποίο είτε δεν έχω αντιληφθεί, είτε δεν περίμενες να το αντιμετωπίσεις σε μια απλή, καθημερινή κουβέντα».
Σε άλλο σημείο, ο Φώτης Σεργουλόπουλος μιλώντας για τη σχέση τους και τα μαθήματα που παίρνει ο ίδιος από το παιδί του, εξήγησε ότι ο γιος του τον βοηθά να καλλιεργήσει την υπομονή του, ενώ συχνά του επισημαίνει και τις δικές του αντιφάσεις: «Ο γιος μου μου μαθαίνει την υπομονή, την οποία συχνά χάνω και ψάχνω να τη βρω. Μου κάνει, μάλιστα, και παρατηρήσεις. Αν του κάνω κάποιο σχόλιο, θα μου απαντήσει “ναι, αλλά κι εσύ το κάνεις”. Φυσικά, του ξεκαθαρίζω ότι εγώ είμαι ο ενήλικας, αλλά η αλήθεια είναι πως έχουμε τσακωθεί για ορισμένα πράγματα».
Ο παρουσιαστής ήταν καλεσμένος την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την πατρότητα και τις συζητήσεις με τον 13χρονο γιο του, μέσα από τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος με ερωτήματα που τον κάνουν να επανεξετάζει όσα θεωρούσε δεδομένα.
Περιγράφοντας ένα περιστατικό με αφορμή την επιθυμία του παιδιού του να φορέσει σκουλαρίκι, μοιράστηκε τη συζήτηση που είχαν σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων: «Ενώ του τα έχεις μάθει όλα για την ισότητα, άντρες και γυναίκες είναι το ίδιο πράγμα, σεβασμός στους άλλους, ξαφνικά σου κάνει μια ερώτηση που σε ξαφνιάζει. Μου ζήτησε να βάλει σκουλαρίκι και του απάντησα ότι δεν γίνεται. Τότε με ρώτησε: “Και τα κορίτσια γιατί έχουν από μικρά και εγώ δεν έχω; Αφού είμαστε ίσοι;”».
Δείτε το βίντεο
Ο παρουσιαστής στάθηκε ακόμη, στη δυσκολία να εξηγήσει στον γιο του ότι η συγκεκριμένη διαφορά σχετίζεται με κοινωνικές συνήθειες, αναγνωρίζοντας πως πίσω από την απορία του κρύβεται ένα στερεότυπο που συχνά περνά απαρατήρητο στην καθημερινότητα: «Εκείνη τη στιγμή προσπαθείς να εξηγήσεις ότι απλώς έτσι είναι πιο συνηθισμένο. Ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο να απαντήσεις, όμως μια τέτοια ερώτηση από τα αθώα μάτια ενός παιδιού σε ζορίζει. Συνειδητοποιείς ότι πρόκειται για ένα στερεότυπο το οποίο είτε δεν έχω αντιληφθεί, είτε δεν περίμενες να το αντιμετωπίσεις σε μια απλή, καθημερινή κουβέντα».
Σε άλλο σημείο, ο Φώτης Σεργουλόπουλος μιλώντας για τη σχέση τους και τα μαθήματα που παίρνει ο ίδιος από το παιδί του, εξήγησε ότι ο γιος του τον βοηθά να καλλιεργήσει την υπομονή του, ενώ συχνά του επισημαίνει και τις δικές του αντιφάσεις: «Ο γιος μου μου μαθαίνει την υπομονή, την οποία συχνά χάνω και ψάχνω να τη βρω. Μου κάνει, μάλιστα, και παρατηρήσεις. Αν του κάνω κάποιο σχόλιο, θα μου απαντήσει “ναι, αλλά κι εσύ το κάνεις”. Φυσικά, του ξεκαθαρίζω ότι εγώ είμαι ο ενήλικας, αλλά η αλήθεια είναι πως έχουμε τσακωθεί για ορισμένα πράγματα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα