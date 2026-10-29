Φώτης Σεργουλόπουλος: Μου ζήτησε ο γιος μου να βάλει σκουλαρίκι, με ρώτησε «γιατί τα κορίτσια έχουν από μικρά και εγώ όχι;»

«Στούντιο 4»

ισότητα των δύο φύλων:



Ο παρουσιαστής στάθηκε ακόμη, στη δυσκολία να εξηγήσει στον γιο του ότι η συγκεκριμένη διαφορά σχετίζεται με κοινωνικές συνήθειες, αναγνωρίζοντας πως πίσω από την απορία του κρύβεται ένα στερεότυπο που συχνά περνά απαρατήρητο στην καθημερινότητα: « Εκείνη τη στιγμή προσπαθείς να εξηγήσεις ότι απλώς έτσι είναι πιο συνηθισμένο. Ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο να απαντήσεις, όμως μια τέτοια ερώτηση από τα αθώα μάτια ενός παιδιού σε ζορίζει. Συνειδητοποιείς ότι πρόκειται για ένα στερεότυπο το οποίο είτε δεν έχω αντιληφθεί, είτε δεν περίμενες να το αντιμετωπίσεις σε μια απλή, καθημερινή κουβέντα ».



Σε άλλο σημείο, ο Φώτης Σεργουλόπουλος μιλώντας για τη σχέση τους και τα μαθήματα που παίρνει ο ίδιος από το παιδί του, εξήγησε ότι ο γιος του τον βοηθά να καλλιεργήσει την υπομονή του, ενώ συχνά του επισημαίνει και τις δικές του αντιφάσεις: « Ο γιος μου μου μαθαίνει την υπομονή, την οποία συχνά χάνω και ψάχνω να τη βρω. Μου κάνει, μάλιστα, και παρατηρήσεις. Αν του κάνω κάποιο σχόλιο, θα μου απαντήσει “ναι, αλλά κι εσύ το κάνεις”. Φυσικά, του ξεκαθαρίζω ότι εγώ είμαι ο ενήλικας, αλλά η αλήθεια είναι πως έχουμε τσακωθεί για ορισμένα πράγματα ».