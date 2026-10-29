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Η Μελόνι αφήνει τους Ιταλούς να βάλουν τη φαντασία τους στις πινακίδες των αυτοκινήτων, πληρώνοντας 600 ευρώ
Η Μελόνι αφήνει τους Ιταλούς να βάλουν τη φαντασία τους στις πινακίδες των αυτοκινήτων, πληρώνοντας 600 ευρώ
Η αλλαγή που σχεδιάζεται στην Ιταλία - Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις
Σύμφωνα με τα νέα μέτρα που περιέχονται στον προϋπολογισμό του δημοσίου για το επόμενο έτος, οι Ιταλοί θα μπορούν να διαλέγουν «ατομική πινακίδα» κυκλοφορίας για το αυτοκίνητό τους, με αριθμούς και γράμματα της αρεσκείας τους.
Πρόκειται για μια νέα δυνατότητα η οποία, όμως, θα κοστίζει στον κάθε ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, 600 ευρώ.
Για τις μοτοσικλέτες το όλο ποσό μειώνεται στα 360 ευρώ. Θα απαγορεύεται η χρήση «προσβλητικών, ασαφών και αμφιλεγόμενων συνθέσεων» και το σχετικό μέτρο θα μπει σε ισχύ στα τέλη Απριλίου του 2027.
«Όποιος θέλει θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την φαντασία, με το σχετικό οικονομικό κόστος. Και κάτι μου λέει οτι η δημιουργικότητα των Ιταλών μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι.
Έως τώρα, στις ιταλικές πινακίδες αναγράφονται δυο γράμματα, τρεις αριθμοί και -στο τέλος- άλλα δύο γράμματα.
Πρόκειται για μια νέα δυνατότητα η οποία, όμως, θα κοστίζει στον κάθε ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, 600 ευρώ.
Για τις μοτοσικλέτες το όλο ποσό μειώνεται στα 360 ευρώ. Θα απαγορεύεται η χρήση «προσβλητικών, ασαφών και αμφιλεγόμενων συνθέσεων» και το σχετικό μέτρο θα μπει σε ισχύ στα τέλη Απριλίου του 2027.
«Όποιος θέλει θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την φαντασία, με το σχετικό οικονομικό κόστος. Και κάτι μου λέει οτι η δημιουργικότητα των Ιταλών μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι.
Έως τώρα, στις ιταλικές πινακίδες αναγράφονται δυο γράμματα, τρεις αριθμοί και -στο τέλος- άλλα δύο γράμματα.
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