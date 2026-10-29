Φρικτά βασανιστήρια για κτηνοτρόφο στη Νότια Αφρική: Ληστές τον πυροβόλησαν και του έκοψαν τα αυτιά, πήγαν να του ακρωτηριάσουν και τα γεννητικά όργανα



«Του έκοψαν τα αυτιά σε μικρά κομμάτια» – Η μαρτυρία γείτονα



Καταδίκη της επίθεσης και έκκληση για διεξοδική έρευνα

It was just after 08:00 on Wednesday morning. A family member left the farm between Potchefstroom and Ventersdorp for work. The day was supposed to be normal. Minutes later, hell came. Donovan Marx (50), a farmer, a husband, a father — was overpowered. They didn't just rob him. They tortured him. They cut his ears. They shot him in the back and left him to die. A farm worker was tied up nearby. He fought against the ropes, freed himself, and ran for help. Today, Donovan lies in a hospital bed in Potchefstroom. A bullet still lodged in his back. Doctors fighting to remove it. His family praying he makes it through. The attackers? Gone. Only his bakkie taken. Still free. This is not a statistic. This is not "ordinary crime." This is Donovan Marx. A boer. And he is fighting for his life because he chose to farm in South Africa. *Date: 28 October 2026* *Location: Between Potchefstroom & Ventersdorp, North West* 🙏 Pray for Donovan. #DonovanMarx #FarmAttack #Plaasmoord — Boer in Christ-Soon in America (@bicsia) October 29, 2026



Πολιτικές αντιδράσεις για τη βία στα αγροκτήματα

#DoAUpdate | The Minister of Agriculture, Willie Aucamp, has strongly condemned the attack on cattle farmer Donovan Marx (50), who is still in hospital after being brutally attacked and tortured on his farm between Potchefstroom and Ventersdorp on Wednesday, 28 October 2026. #StopFarmAttacks #GovZAUpdates #ANationThatWorksForAll @GovernmentZA @GCISMedia — National Department of Agriculture (@DOAgov_ZA) October 29, 2026

🚨 WHITE FARMER’S EARS HACKED OFF IN SAVAGE TORTURE — ATTACKERS STILL FREE AND RAMAPHOSA STILL DENIES FARM MURDERS IN SOUTH AFRICA ‼️ This morning cattle farmer Donovan Marx was attacked on his farm between Potchefstroom and Ventersdorp‼️ The attackers cut off his ears, shot him in the back (doctors are still trying to remove the bullet) and stabbed him in the leg. He is fighting for his life in a Potchefstroom hospital‼️ A farm worker was tied up by the attackers but managed to free himself and raise the alarm. The attackers fled in Marx’s bakkie and remain free. VF Plus says the full details of the torture are so disturbing they refuse to publish them‼️ This is not ordinary crime, this is the same sickening pattern of extreme brutality, ears severed, severe beatings, shootings and stabbings, that has targeted white farmers for years🔥 How many more innocent farmers must be mutilated before this is treated as the crisis it is⁉️ 🔥☠️How much longer will Ramaphosa keep denying the reality of what is happening on South African farms⁉️ — RaiZel (@landbourainier) October 28, 2026



Δεύτερη επίθεση μέσα σε μία εβδομάδα – Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου



Η διαμάχη για τις επιθέσεις κατά αγροτών στη Νότια Αφρική



Λευκοί Νοτιοαφρικανοί στοχοποιούνται



Προηγούμενες υποθέσεις βασανιστηρίων

Ο γαμπρός του θύματος, Πίτερ Στέιν (Pieter Steyn), δήλωσε ότι η οικογένεια αδυνατεί να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους οι δράστες επέδειξαν τέτοια αγριότητα.«Ο Ντόνοβαν πυροβολήθηκε στον ώμο και μαχαιρώθηκε στο πόδι και δεν γνωρίζουμε γιατί τον βασάνισαν», ανέφερε.«Δεν έχει καταφέρει ακόμη να μας μιλήσει και αυτό που συνέβη δείχνει για ακόμη μία φορά πόσο βίαιες είναι οι επιθέσεις σε αγροκτήματα στη Νότια Αφρική. Αυτές οι βίαιες επιθέσεις έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο», πρόσθεσε.Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο σκοπός των δραστών δεν περιοριζόταν στη ληστεία.«Το κίνητρο προφανώς δεν είναι απλώς να κλέψουν κάτι. Υπάρχει κάτι περισσότερο», υποστήριξε.Περιγράφοντας τις συνθήκες της επίθεσης, σημείωσε: «Οι δράστες έδεσαν τον εργάτη του αγροκτήματος και στη συνέχεια βασάνισαν τον Ντόνοβαν. Όμως ο εργάτης κατάφερε να ελευθερωθεί και να καλέσει βοήθεια, η οποία έφτασε γρήγορα. Από όσο γνωρίζουμε, ο εργαζόμενος δεν έχει τραυματιστεί».Ακόμη πιο ανατριχιαστική είναι η περιγραφή ενός γείτονα και φίλου του θύματος, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίθεση με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.«Ο Ντόνοβαν είναι γείτονας και φίλος μας. Τον πυροβόλησαν από πίσω και η σφαίρα βγήκε από την κοιλιά του. Του έκοψαν και τα δύο αυτιά», έγραψε.Ο ίδιος ανέφερε ότι τα αυτιά του 50χρονου περισυνελέγησαν από τον τόπο της επίθεσης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.«Το πρόβλημα είναι ότι τα έκοψαν σε μικρά κομμάτια και δεν γνωρίζουν ακόμη αν μπορούν να αποκατασταθούν», υποστήριξε.Σύμφωνα με τον γείτονα, οι δράστες επιχείρησαν επίσης να ακρωτηριάσουν τα γεννητικά όργανα του κτηνοτρόφου, αλλά η εμφάνιση ενός εργαζομένου τούς ανάγκασε να εγκαταλείψουν την προσπάθεια και να διαφύγουν με το όχημά του.Η αστυνομία και τα πληρώματα ασθενοφόρων έφτασαν στο σημείο λίγο μετά την επίθεση.Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμμαχίας (Democratic Alliance), Ίαν Κάμερον (Ian Cameron), ο οποίος προεδρεύει της κοινοβουλευτικής επιτροπής που εποπτεύει το έργο της αστυνομίας της Νότιας Αφρικής, καταδίκασε τη βίαιη επίθεση.«Δεν περιλαμβάνει κάθε επίθεση σε αγρόκτημα βασανιστήρια, αλλά η σκόπιμη σκληρότητα που παρατηρείται σε ορισμένες από αυτές πρέπει να αντιμετωπιστεί με ειλικρίνεια. Και τα δύο θύματα αξίζουν την κατάλληλη υποστήριξη», δήλωσε.Ο Κάμερον περιέγραψε επίσης προηγούμενες υποθέσεις στις οποίες είχε βρεθεί προσωπικά στον τόπο του εγκλήματος.«Έχω επισκεφθεί προσωπικά τόπους επιθέσεων σε αγροκτήματα, όπου τα θύματα είχαν υποστεί σοβαρά βασανιστήρια, όπως να τους ρίχνουν βραστό νερό ή να το χύνουν στον λαιμό τους», είπε.«Άνθρωποι έχουν υποστεί εγκαύματα από σίδερα σιδερώματος ή τους έχουν ανοίξει τρύπες στα χέρια και στα πόδια με τρυπάνια. Ορισμένες επιθέσεις περιλαμβάνουν παρατεταμένη ομηρία και βασανιστήρια που διαρκούν πολλές ώρες», πρόσθεσε.Ο βουλευτής επισήμανε ότι η διάρκεια της κράτησης των θυμάτων, η σοβαρότητα της βίας και η απομόνωση των αγροτικών ιδιοκτησιών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό της αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.Παράλληλα, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υποβαθμίζεται η σοβαρότητα αυτών των επιθέσεων μέσω συγκρίσεων με άλλες μορφές βίαιης εγκληματικότητας.«Κανένας πολιτικός ηγέτης δεν πρέπει να επικροτεί ή να δικαιολογεί τη βία κατά αγροτών ή εργαζομένων», υπογράμμισε, καλώντας την αστυνομία της επαρχίας να αναθέσει την υπόθεση σε έμπειρους ερευνητές, ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα αντέξουν στον δικαστικό έλεγχο και θα στηρίξουν τα θύματα.Η εκπρόσωπος της αστυνομίας στην επαρχία North West, λοχαγός Ματζάνγκ Σκάλκι (Majang Skalkie), δήλωσε ότι οι αρχές εξακολουθούν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για την επίθεση και ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.Την επίθεση καταδίκασε αρχικά ο υπουργός Γεωργίας της χώρας. Σε ανακοίνωσή του, ο Γουίλι Όκαμπ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η αγριότητα της επίθεσης μαρτυρά τον κίνδυνο που διατρέχουν καθημερινά νοτιοαφρικανοί πολίτες που ζουν στην ύπαιθρο.Την επίθεση καταδίκασε και ο επικεφαλής του δεξιού κόμματος Freedom Front Plus, δρ Κορνέ Μούλντερ.«Η επίθεση στον κ. Μαρξ ήταν εξαιρετικά βίαιη και οι προσευχές μας είναι μαζί του και με τους αγαπημένους του», ανέφερε.Ο Μούλντερ υποστήριξε ότι τέτοιες επιθέσεις συχνά συνοδεύονται από ακραία βία και βασανιστήρια και, κατά την άποψή του, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως συνηθισμένα εγκλήματα.Κάλεσε εκ νέου τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόσα, να αναγνωρίσει τη σοβαρότητα των δολοφονιών και επιθέσεων σε αγροκτήματα και να προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις.«Όσο ο πρόεδρος της χώρας αρνείται την ύπαρξη δολοφονιών σε αγροκτήματα και δεν βάζει τέλος στην υποκίνηση επιθέσεων κατά αγροτών, αυτές οι επιθέσεις θα συνεχίζονται», ισχυρίστηκε.Ο ίδιος δήλωσε ότι οι πλήρεις λεπτομέρειες των βασανιστηρίων που υπέστη ο Μαρξ είναι υπερβολικά σοκαριστικές για να δημοσιοποιηθούν.Η επίθεση στον Ντόνοβαν Μαρξ είναι η δεύτερη που καταγράφεται μέσα στην ίδια εβδομάδα σε αγρόκτημα της συγκεκριμένης επαρχίας.Σε προηγούμενο περιστατικό, η σύζυγος ενός αγρότη ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου με σιδερένια ράβδο, την ώρα που άνοιγε την πύλη ασφαλείας της αγροτικής ιδιοκτησίας τους στην περιοχή Ότοσνταλ.Ο σύζυγός της τη βρήκε αιμόφυρτη, ενώ η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.Οι επιθέσεις σε αγροκτήματα αποτελούν αντικείμενο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης στη Νότια Αφρική.Αγρότες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει με την απαιτούμενη σοβαρότητα τα εγκλήματα εναντίον τους, τα οποία θεωρούν στοχευμένα και ιδιαίτερα βίαια, παρότι οι αρχές τα εντάσσουν στη γενικότερη εγκληματικότητα.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο δημοσίευμα, καταγράφονται περίπου 40 έως 72 δολοφονίες σε αγροκτήματα κάθε χρόνο.Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής αντιτείνει ότι ο αριθμός αυτός πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής εγκληματικότητας της χώρας, όπου σημειώνονται περίπου 75 ανθρωποκτονίες ημερησίως.Ωστόσο, διαδηλωτές και οργανώσεις που εκπροσωπούν αγροτικές κοινότητες ζητούν οι επιθέσεις αυτές να αναγνωρίζονται ως ξεχωριστή κατηγορία εγκλημάτων, επικαλούμενοι τα ακραία βασανιστήρια και την παρατεταμένη κακοποίηση που υφίστανται ορισμένα θύματα.Στη συζήτηση έχει παρέμβει επανειλημμένα και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ισχυριστεί ότι στη Νότια Αφρική συντελείται «γενοκτονία λευκών», υποστηρίζοντας ότι λευκοί αγρότες στοχοποιούνται, δολοφονούνται και χάνουν τις περιουσίες τους.Η αμερικανική κυβέρνηση τροποποίησε τη διαδικασία υποδοχής προσφύγων και χορήγησης ασύλου, δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα σε λευκούς Νοτιοαφρικανούς που επικαλούνται διώξεις.Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί φυλετικής γενοκτονίας, επισημαίνοντας ότι τα υψηλά ποσοστά βίαιης εγκληματικότητας και οι επιθέσεις στα αγροκτήματα πλήττουν ανθρώπους όλων των φυλετικών ομάδων.Ο πρόεδρος Ραμαφόσα αμφισβητεί έντονα ότι οι λευκοί αγρότες αποτελούν αποκλειστικό στόχο τέτοιων επιθέσεων.Το δημοσίευμα υπενθυμίζει και άλλες υποθέσεις επιθέσεων σε αγροκτήματα, οι οποίες είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις λόγω της βιαιότητάς τους.Το 2021, επτά ένοπλοι εισέβαλαν στο απομονωμένο αγρόκτημα του 47χρονου κτηνοτρόφου Νιλ Μπίερμαν (Neil Bierman), στην επαρχία Μπουμαλάνγκα (Mpumalanga), όπου βρίσκονταν η 43χρονη σύζυγός του, Σόνια, και οι τρεις μικροί γιοι τους.Αφού ανάγκασαν την οικογένεια υπό την απειλή όπλων να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο και δεν βρήκαν αντικείμενα αξίας, έβαλαν τον εξάχρονο γιο τους μέσα στον φούρνο και απείλησαν να τον κάψουν ζωντανό.Σε άλλη υπόθεση, που σημειώθηκε το προηγούμενο έτος, η 70χρονη κτηνοτρόφος Ρολ Ουίς (Role Uys) επέζησε από μια εξαιρετικά βίαιη επίθεση στο αγρόκτημά της στην περιοχή Καρολίνα της ίδιας επαρχίας.Σύμφωνα με την περιγραφή του περιστατικού, οι δράστες την ακινητοποίησαν και άρχισαν να βράζουν νερό σε έναν βραστήρα, το οποίο στη συνέχεια έριχναν πάνω της.Η γυναίκα βασανίστηκε για περισσότερο από μία ώρα, ενώ οι επιτιθέμενοι γελούσαν και ξαναζέσταιναν το νερό για να συνεχίσουν την κακοποίησή της.Αφού της προκάλεσαν εγκαύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, τη χτύπησαν με τον βραστήρα, κάλυψαν το πρόσωπό της με κολλητική ταινία, την αλυσόδεσαν και στοίβαξαν έπιπλα πάνω της, εγκαταλείποντάς την θεωρώντας ότι θα πεθάνει.Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η 70χρονη εντοπίστηκε ζωντανή από ανθρώπους που επισκέφθηκαν το σπίτι και κατάφερε να επιβιώσει.Η νέα επίθεση κατά του Ντόνοβαν Μαρξ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στις απομονωμένες αγροτικές περιοχές της Νότιας Αφρικής, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται με τους δύο δράστες να παραμένουν ασύλληπτοι.