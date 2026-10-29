Ιταλία: Φορτηγό με εκσκαφέα χτύπησε γέφυρα και κομμάτια της έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα – Ένας τραυματίας, βίντεο



Ένας ελαφρά τραυματίας – Άμεση κινητοποίηση των αρχών



Έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος και στα δύο ρεύματα



Έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Anas, της εταιρείας που διαχειρίζεται το ιταλικό οδικό δίκτυο, από το ατύχημα καταγράφηκε ένας τραυματίας.Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ελαφρύ τραυματισμό, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για σοβαρά τραυματίες.Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικοί της Τροχαίας, ασθενοφόρα της υπηρεσίας επείγουσας βοήθειας 118, καθώς και τεχνικά συνεργεία της Anas.Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης μέλη της Πολιτικής Προστασίας της περιοχής Πελετσάνο (Pellezzano).Οι διασώστες έλεγξαν την κατάσταση των επιβατών των οχημάτων που επλήγησαν, ενώ οι τεχνικοί άρχισαν τις επιθεωρήσεις στην κατασκευή για να διαπιστωθεί η έκταση των ζημιών.Το ατύχημα προκάλεσε εκτεταμένα κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου.Η Anas ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο 6,1ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου Α2, μεταξύ των κόμβων Μπαρονίσι και Σαλέρνο.Όπως διευκρίνισε, μηχάνημα έργου που μεταφερόταν πάνω σε ειδική πλατφόρμα προσέκρουσε σε υπέργεια γέφυρα, προκαλώντας ζημιά σε μία από τις δοκούς της.Η άμεση διακοπή της κυκλοφορίας κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι της στατικής επάρκειας του έργου και εργασίες αποκατάστασης της ασφάλειας.Οι οδηγοί που κινούνται προς βορρά καλούνται να χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο Α3, με κατεύθυνση τη Νάπολη.Για όσους κατευθύνονται προς νότο, προτείνεται η χρήση του Α30, με έξοδο στον κόμβο Mercato San Severino και συνέχιση της διαδρομής μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου.Αντίστοιχη παράκαμψη προβλέπεται και για τα οχήματα που έρχονται από το Αβελίνο.Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο εκσκαφέας προσέκρουσε στη γέφυρα, καθώς και το εύρος των ζημιών που προκλήθηκαν στη δομική της ακεραιότητα.Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου.Η επαναλειτουργία του δρόμου εξαρτάται από την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων και των αναγκαίων εργασιών ασφαλείας, ενώ το περιστατικό θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες, καθώς τα μεγάλα τμήματα σκυροδέματος έπεσαν σε αυτοκινητόδρομο με διερχόμενα οχήματα.