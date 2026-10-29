Ιταλία: Φορτηγό με εκσκαφέα χτύπησε γέφυρα και κομμάτια της έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα – Ένας τραυματίας, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Γέφυρα Αυτοκινητόδρομος Τραυματίας Κατάρρευση γέφυρας

Ιταλία: Φορτηγό με εκσκαφέα χτύπησε γέφυρα και κομμάτια της έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα – Ένας τραυματίας, βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό που μετέφερε εκσκαφέα προσέκρουσε στο κάτω μέρος υπέργειας γέφυρας, με αποτέλεσμα να αποκολληθούν τμήματα της κατασκευής και να καταλήξουν στο οδόστρωμα

Ιταλία: Φορτηγό με εκσκαφέα χτύπησε γέφυρα και κομμάτια της έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα – Ένας τραυματίας, βίντεο
Συναγερμός σήμανε στην Ιταλία, όταν τμήμα γέφυρας κατέρρευσε σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Σαλέρνο, με συντρίμμια να πέφτουν πάνω σε διερχόμενα οχήματα και ένας οδηγός να τραυματίζεται ελαφρά.

Όπως αναφέρει το sarnonotizie.it, το περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Σαλέρνο με το Αβελίνο, κοντά στον κόμβο του Μπαρονίσι (Baronissi), στην περιφέρεια της Καμπανίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των ιταλικών μέσων ενημέρωσης, φορτηγό που μετέφερε εκσκαφέα προσέκρουσε στο κάτω μέρος υπέργειας γέφυρας, με αποτέλεσμα να αποκολληθούν τμήματα της κατασκευής και να καταλήξουν στο οδόστρωμα.

Δείτε βίντεο

Salerno-Baronissi, calcinacci dal viadotto colpiscono due veicoli


Πώς σημειώθηκε η κατάρρευση

Το ατύχημα συνέβη κοντά στην περιοχή Κολόνια, στο ύψος του Μπαρονίσι, ενώ το φορτηγό κινούνταν προς βορρά.

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, ο εκσκαφέας που μετέφερε το βαρύ όχημα χτύπησε τη γέφυρα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε μία από τις δοκούς της.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα μεγάλα κομμάτια σκυροδέματος και άλλα δομικά υλικά να αποκολληθούν και να πέσουν στον αυτοκινητόδρομο.

Κλείσιμο
Μια τσιμεντένια δοκός έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ τα συντρίμμια χτύπησαν διερχόμενο αυτοκίνητο μάρκας Smart. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, από το περιστατικό επηρεάστηκε και δεύτερο φορτηγό.


Η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera αναφέρει ότι ο εκσκαφέας μετατοπίστηκε μετά την πρόσκρουση και χτύπησε φορτηγό που ακολουθούσε, προκαλώντας ζημιές στο επάνω μέρος της καμπίνας του.


Ένας ελαφρά τραυματίας – Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Anas, της εταιρείας που διαχειρίζεται το ιταλικό οδικό δίκτυο, από το ατύχημα καταγράφηκε ένας τραυματίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ελαφρύ τραυματισμό, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για σοβαρά τραυματίες.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικοί της Τροχαίας, ασθενοφόρα της υπηρεσίας επείγουσας βοήθειας 118, καθώς και τεχνικά συνεργεία της Anas.

Crollano pezzi di viadotto sull’autostrada, traffico in tilt: è successo tra Salerno e Baronissi


Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης μέλη της Πολιτικής Προστασίας της περιοχής Πελετσάνο (Pellezzano).

Οι διασώστες έλεγξαν την κατάσταση των επιβατών των οχημάτων που επλήγησαν, ενώ οι τεχνικοί άρχισαν τις επιθεωρήσεις στην κατασκευή για να διαπιστωθεί η έκταση των ζημιών.


Έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος και στα δύο ρεύματα

Το ατύχημα προκάλεσε εκτεταμένα κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου.

Crollano pezzi di viadotto sull’autostrada tra Salerno e Baronissi


Η Anas ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο 6,1ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου Α2, μεταξύ των κόμβων Μπαρονίσι και Σαλέρνο.

Όπως διευκρίνισε, μηχάνημα έργου που μεταφερόταν πάνω σε ειδική πλατφόρμα προσέκρουσε σε υπέργεια γέφυρα, προκαλώντας ζημιά σε μία από τις δοκούς της.

Η άμεση διακοπή της κυκλοφορίας κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι της στατικής επάρκειας του έργου και εργασίες αποκατάστασης της ασφάλειας.

Οι οδηγοί που κινούνται προς βορρά καλούνται να χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο Α3, με κατεύθυνση τη Νάπολη.

Για όσους κατευθύνονται προς νότο, προτείνεται η χρήση του Α30, με έξοδο στον κόμβο Mercato San Severino και συνέχιση της διαδρομής μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Αντίστοιχη παράκαμψη προβλέπεται και για τα οχήματα που έρχονται από το Αβελίνο.


Έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο εκσκαφέας προσέκρουσε στη γέφυρα, καθώς και το εύρος των ζημιών που προκλήθηκαν στη δομική της ακεραιότητα.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου.

Η επαναλειτουργία του δρόμου εξαρτάται από την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων και των αναγκαίων εργασιών ασφαλείας, ενώ το περιστατικό θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες, καθώς τα μεγάλα τμήματα σκυροδέματος έπεσαν σε αυτοκινητόδρομο με διερχόμενα οχήματα.

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