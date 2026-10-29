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Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 41χρονος κατήγγειλε ότι τον βίασαν ομαδικά έξι άτομα, τον ξυλοκόπησαν και τον πέταξαν στον Θερμαϊκό
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 41χρονος κατήγγειλε ότι τον βίασαν ομαδικά έξι άτομα, τον ξυλοκόπησαν και τον πέταξαν στον Θερμαϊκό
Δύο συλλήψεις για την υπόθεση, αναζητούνται ακόμη τέσσερα άτομα
Στιγμές φρίκης κατήγγειλε ότι έζησε ένας άνδρας από το Πακιστάν στη Θεσσαλονίκη από έξι ομοεθνείς του, οι οποίοι, αφού τον κακοποίησαν σεξουαλικά και κατέγραψαν τις πράξεις τους σε βίντεο, στη συνέχεια τον πέταξαν στα νερά του Θερμαϊκού.
Σύμφωνα με την καταγγελία του 41χρονου θύματος, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, σε εξωτερικό χώρο κοντά στην εκκλησία των Αγίων Πάντων στη δυτική πλευρά της πόλης. Ένας 40χρονος μαζί με έναν 34χρονο ομοεθνή του και ακόμη τέσσερα άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, τον ξυλοκόπησαν και τον βίασαν ομαδικά, ενώ ο ένας βιντεοσκοπούσε τις αποτρόπαιες πράξεις τους.
Μάλιστα, το θύμα κατήγγειλε ότι τον μαχαίρωσαν στο χέρι, ενώ αμέσως μετά τον επιβίβασαν σε δίκυκλο, τον μετέφεραν στο κέντρο της πόλης και τον έριξαν στη θάλασσα.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.
Μετά την καταγγελία του 41χρονου, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου κατάφεραν να εντοπίσουν χθες το πρωί, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, δύο εκ των φερόμενων δραστών και να τους περάσουν χειροπέδες. Πρόκειται για δύο άνδρες από το Πακιστάν, 40 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση των νόμων περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την καταγγελία του 41χρονου θύματος, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, σε εξωτερικό χώρο κοντά στην εκκλησία των Αγίων Πάντων στη δυτική πλευρά της πόλης. Ένας 40χρονος μαζί με έναν 34χρονο ομοεθνή του και ακόμη τέσσερα άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, τον ξυλοκόπησαν και τον βίασαν ομαδικά, ενώ ο ένας βιντεοσκοπούσε τις αποτρόπαιες πράξεις τους.
Μάλιστα, το θύμα κατήγγειλε ότι τον μαχαίρωσαν στο χέρι, ενώ αμέσως μετά τον επιβίβασαν σε δίκυκλο, τον μετέφεραν στο κέντρο της πόλης και τον έριξαν στη θάλασσα.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.
Μετά την καταγγελία του 41χρονου, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου κατάφεραν να εντοπίσουν χθες το πρωί, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, δύο εκ των φερόμενων δραστών και να τους περάσουν χειροπέδες. Πρόκειται για δύο άνδρες από το Πακιστάν, 40 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση των νόμων περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
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