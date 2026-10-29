Θα γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα, υπόσχεται η Ροδρίγκες χωρίς να ορίσει ημερομηνία
ΚΟΣΜΟΣ
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Θα γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα, υπόσχεται η Ροδρίγκες χωρίς να ορίσει ημερομηνία

Η Ντέλσι Ροδρίγκες κυβερνά τη Βενεζουέλα υπό την ισχυρή πίεση της Ουάσινγκτον, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο

Θα γίνουν εκλογές στη Βενεζουέλα, υπόσχεται η Ροδρίγκες χωρίς να ορίσει ημερομηνία
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Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες υποσχέθηκε σήμερα ότι θα διεξαχθούν εκλογές στη χώρα, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία ή άλλα στοιχεία για τη διοργάνωσή τους.

«Πολλοί διερωτώνται για το χρονοδιάγραμμα των εκλογών», τόνισε η Ροδρίγκες σε σύντομη ηχογραφημένη δήλωση που μεταδόθηκε από τα εθνικά μέσα ενημέρωσης.

«Το έχω πει, θα γίνουν εκλογές, όλες όσες προβλέπει το Σύνταγμά μας, οι οποίες θα διοργανωθούν από μια ανανεωμένη εκλογική αρχή, με μάρτυρα τον κόσμο», δήλωσε.


Η Ροδρίγκες κυβερνά τη Βενεζουέλα υπό την ισχυρή πίεση της Ουάσινγκτον, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης τον Ιανουάριο στο Καράκας.

Σήμερα, διαβεβαίωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί επί του παρόντος τόσο στο δικαστικό όσο και στο εκλογικό σύστημα θα έχουν ως αποτέλεσμα τη «σύσταση μιας εκλογικής αρχής αποδεκτής από όλους».

«Βενεζουελάνες, Βενεζουελάνοι, σας ζητώ να με κρίνετε από τις πράξεις μου. Λιγότερες συγκρούσεις, περισσότερες λύσεις», δήλωσε η προσωρινή πρόεδρος, και πρώην αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο. Δήλωσε, επίσης ότι «η υπεύθυνη άσκηση της πολιτικής διασφαλίζεται για όλες και για όλους, οι πόρτες είναι ανοιχτές».

Κλείσιμο
Η Ροδρίγκες έκανε τις δηλώσεις αυτές λίγο πριν από συνέντευξη Τύπου της επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία επέστρεψε στη χώρα της την περασμένη Κυριακή, έπειτα από εξορία δέκα μηνών.

Πολλοί υποστηρικτές της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα ζητούν έκτοτε τη διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών, μετά τη νίκη που διεκδίκησε η δεξιά αντιπολίτευση στις εκλογές του 2024, στις οποίες, ωστόσο, ανακηρύχθηκε νικητής ο Νικολάς Μαδούρο.

Η Ματσάδο δεν είχε μπορέσει να είναι υποψήφια στις εκλογές. Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης κατήγγειλε μεγάλη νοθεία κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2024 και υποστήριξε ότι νικητής ήταν ο υποψήφιός της, ο Εδμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος είναι εξόριστος στην Ισπανία από τον Σεπτέμβριο του 2024.
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