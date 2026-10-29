Άγγελος Γιαννακόπουλος: H Ρωσίδα που ήταν σκιά του, τα «πλοκάμια» του Χωριάτικου και το «καρφί»

Η 43χρονη γυναίκα ήταν στο στενό κύκλο του «Mr Χωριάτικο», ο οποίος εκτός των άλλων παραβίαζε συστηματικά τον περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου από την Ελλάδα που του είχε επιβληθεί





Αναγράφεται στην σελίδα 12 και πρόκειται για την Ε. Β. (E. V.) μια 43χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Ρωσία η οποία κατοικεί πολλά χρόνια στην Ελλάδα.







Φέρεται να ήξερε πάρα πολλά για τα «πλοκάμια» του «Χωριάτικο», την λειτουργία των εκατοντάδων εταιριών, τους αχυρανθρώπους που έμπαιναν μπροστάρηδες και ήταν από τους πρώτους που διαισθάνθηκαν ότι ο κλοιός των διωκτικών αρχών έσφιγγε γύρω τους.



Παραμένει άγνωστο αν ενημέρωσε τον Άγγελο Γιαννακόπουλο και κάποιοι θεωρούν ότι το έπραξε με δεδομένη την πολυετή επαγγελματική τους σχέση.







Η Ε. Β. είναι για πολλούς ένα πρόσωπο-κλειδί στην συγκεκριμένη υπόθεση, όμως προς το παρόν είναι εξαφανισμένη και ίσως να έχει εγκαταλείψει την Ελλάδα.



Δεν πρόλαβε πάντως να αποσύρει χρήματα από τον λογαριασμό ύψους 6.000.000 ευρώ που φέρεται να διατηρούσε σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ο οποίος ήταν ένας από τους δεκάδες που δεσμεύτηκαν από τις αρχές.



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Δεσμεύσεις λογαριασμών και σε συγγενικά πρόσωπα Σύμφωνα με πληροφορίες η θέση του συλληφθέντα επιχειρηματία που απολογείται σήμερα είναι πολύ δύσκολη όχι μόνο λόγω των κατηγοριών που αντιμετωπίζει για την φοροδιαφυγή των 100.000.000 ευρώ, τις εκατοντάδες εταιρίες (έφτασαν τις 434) και τους αχυρανθρώπους που έβαζε μπροστινούς.



Παρότι φέρεται να ήταν σε ισχύ απαγόρευση εξόδου του από την χώρα ο Γιαννακόπουλος ταξίδεψε επανειλημμένα στο εξωτερικό-το τελευταίο του ταξίδι ήταν στο Ντουμπάι-παραβιάζοντας τον συγκεκριμένο περιοριστικό όρο που του είχε επιβληθεί, άρα θεωρείται ήδη ύποπτος φυγής.



Είναι χαρακτηριστικό ότι συνελήφθη στα Γιάννενα προσπαθώντας να διαφύγει στην Αλβανία και από εκεί να ταξιδέψει πιθανότατα ξανά στο Ντουμπάι, όπου αισθανόταν πιο ασφαλής σε μια χώρα που πολύ δύσκολα εκδίδει ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν ενοχλήσει κανέναν εκεί.



Ανάμεσα στις 850 σελίδες του διαβιβαστικού της ΕΛΑΣ όπου περιγράφονται αναλυτικά τα ευρήματα, τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες της επιχείρησης που οδήγησαν στην σύλληψη του «Mr Χωριάτικο », Άγγελου Γιαννακόπουλου και άλλων πενήντα ατόμων την περασμένη Κυριακή, κάποιοι άψογοι γνώστες της υπόθεσης ξεχώρισαν ένα όνομα.Αναγράφεται στην σελίδα 12 και πρόκειται για την Ε. Β. (E. V.) μια 43χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Ρωσία η οποία κατοικεί πολλά χρόνια στην Ελλάδα.Η συγκεκριμένη φέρεται να είναι η «σκιά» του Άγγελου Γιαννακόπουλου ή το δεξί του χέρι όπως επισημαίνουν γνώστες της υπόθεσης για την συγκεκριμένη η οποία ήταν μαζί του μέχρι και την Κυριακή το πρωί.Φέρεται να ήξερε πάρα πολλά για τα «πλοκάμια» του «Χωριάτικο», την λειτουργία των εκατοντάδων εταιριών, τους αχυρανθρώπους που έμπαιναν μπροστάρηδες και ήταν από τους πρώτους που διαισθάνθηκαν ότι ο κλοιός των διωκτικών αρχών έσφιγγε γύρω τους.Παραμένει άγνωστο αν ενημέρωσε τον Άγγελο Γιαννακόπουλο και κάποιοι θεωρούν ότι το έπραξε με δεδομένη την πολυετή επαγγελματική τους σχέση.Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ΕΛΑΣ ανήκει στα πρόσωπα που δεν συνελήφθησαν είτε επειδή δεν εντοπίστηκαν εντός των ορίων του αυτοφώρου, είτε διότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου.Η Ε. Β. είναι για πολλούς ένα πρόσωπο-κλειδί στην συγκεκριμένη υπόθεση, όμως προς το παρόν είναι εξαφανισμένη και ίσως να έχει εγκαταλείψει την Ελλάδα.Δεν πρόλαβε πάντως να αποσύρει χρήματα από τον λογαριασμό ύψους 6.000.000 ευρώ που φέρεται να διατηρούσε σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ο οποίος ήταν ένας από τους δεκάδες που δεσμεύτηκαν από τις αρχές.Ο ρόλος της στην υπόθεση ερευνάται όπως συμβαίνει και με άλλα εκατό άτομα που περιλαμβάνονται στο ογκώδες διαβιβαστικό της ΕΛΑΣ, χωρίς να είναι γνωστό αν θα υπάρξουν περαιτέρω συλλήψεις τις επόμενες μέρες.Σύμφωνα με πληροφορίες η θέση του συλληφθέντα επιχειρηματία που απολογείται σήμερα είναι πολύ δύσκολη όχι μόνο λόγω των κατηγοριών που αντιμετωπίζει για την φοροδιαφυγή των 100.000.000 ευρώ, τις εκατοντάδες εταιρίες (έφτασαν τις 434) και τους αχυρανθρώπους που έβαζε μπροστινούς.Παρότι φέρεται να ήταν σε ισχύ απαγόρευση εξόδου του από την χώρα ο Γιαννακόπουλος ταξίδεψε επανειλημμένα στο εξωτερικό-το τελευταίο του ταξίδι ήταν στο Ντουμπάι-παραβιάζοντας τον συγκεκριμένο περιοριστικό όρο που του είχε επιβληθεί, άρα θεωρείται ήδη ύποπτος φυγής.Είναι χαρακτηριστικό ότι συνελήφθη στα Γιάννενα προσπαθώντας να διαφύγει στην Αλβανία και από εκεί να ταξιδέψει πιθανότατα ξανά στο Ντουμπάι, όπου αισθανόταν πιο ασφαλής σε μια χώρα που πολύ δύσκολα εκδίδει ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν ενοχλήσει κανέναν εκεί.

Οι πληροφορίες λένε ότι εκτός από τους προσωπικούς λογαριασμούς του Άγγελου Γιαννακόπουλου φέρεται να δεσμεύτηκαν και αυτοί που διατηρούσαν ο γιος του και η σύντροφός του.



Οι αρχές εντόπισαν λογαριασμούς της οργάνωσης που φέρεται να άνοιξε ο επιχειρηματίας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ισλανδία, την Δανία, την Βρετανία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και σε άλλες χώρες.



Οι εν λόγω λογαριασμοί ήταν συνδεδεμένοι με τα μηχανήματα POS των καταστημάτων που διατηρούσε σε Αττική, Μύκονο και Ρόδο και αφού τα χρήματα μεταφέρονταν στους ξένους λογαριασμούς κατόπιν γινόταν επανεισαγωγή τους ως έσοδα από το εξωτερικό στην Ελλάδα.



Η οργάνωση του Γιαννακόπουλου διαχειριζόταν 340 καταστήματα από φούρνους και καφέ-μπαρ μέχρι κλαμπ, κέντρα διασκέδασης και μαγαζιά με strip show.



Τα «πλοκάμια» του φούρναρη και το «καρφί» Στην Μύκονο εκτός από μαγαζιά στον Γυαλό, είχε πάρει πλέον στα χέρια του και την περίφημη Spilia στην Αγία Άννα, αφού όμως φέρεται ότι ήρθε σε σφοδρή αντιδικία με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη της.



Το περσινό καλοκαίρι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος εμφανιζόταν τόσο-όσο στο νησί όπου διατηρούσε τα τελευταία χρόνια πλειάδα καταστημάτων εντός και εκτός της Χώρας.



Όταν ήταν στη Μύκονο πέρναγε συνήθως το μεσημέρι από την Spilia για μια περίπου ώρα και καθόταν παραπάνω μόνο αν είχε κάποιους καλεσμένους, ενώ το βράδυ κατέβαινε στο Tabu, το οποίο εκτός από all day στέκι στο Γυαλό, λειτουργούσε και ως κλαμπ.



Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στο νησί, είχε απλώσει τα επιχειρηματικά «πλοκάμια» του σχεδόν παντού τα τελευταία χρόνια, ενώ φέρεται να πλήρωνε με «ζεστό» χρήμα την όποια συμφωνία έκλεινε.



Κι όλα αυτά χωρίς ουσιαστικά να εμφανίζεται ο ίδιος, αφού απεχθανόταν τη δημοσιότητα ακόμη και για τις επιχειρήσεις του, ενώ αυτοί που τον έχουν ζήσει κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που δεν έλεγε πολλά.



Αντίθετα, στο νησί των ανέμων ακούγεται πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες ότι η «καρφωτή» για τις πολυσχιδείς δραστηριότητες του Άγγελου Γιαννακόπουλου έγινε από Μυκονιάτη ή Μυκονιάτες με τους οποίους είχε έρθει σε κόντρα.



Κι’ αυτό γιατί ήταν αρκετοί από το νησί αυτοί που βρέθηκαν κάποια στιγμή απέναντι στον «αυτοκράτορα των στριπτιζάδικων» με τις επεκτατικές τάσεις στη Μύκονο, που συνελήφθη τελικά την περασμένη Κυριακή, λίγο πριν διαφύγει στο εξωτερικό.