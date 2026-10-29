Ο Νετανιάχου επιχειρεί να απονομιμοποιήσει τα αποτελέσματα των εκλογών κατηγορώντας τα αραβικά κόμματα για νοθεία, λέει ο Άιζενκοτ
Ο Νετανιάχου επιχειρεί να απονομιμοποιήσει τα αποτελέσματα των εκλογών κατηγορώντας τα αραβικά κόμματα για νοθεία, λέει ο Άιζενκοτ
Το στρατόπεδο του Νετανιάχου ενέτεινε τις επιθέσεις του σήμερα εναντίον των ισραηλινών αραβικών κομμάτων που είναι έτοιμα να επιτύχουν αριθμό ψήφων ρεκόρ στις βουλευτικές εκλογές, κατηγορώντας τα ότι έλαβαν ξένη χρηματοδότηση
Ο κύριος αντίπαλος του απερχόμενου Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου τον κατηγόρησε σήμερα ότι επιθυμεί να απονομιμοποιήσει τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών κατηγορώντας τα αραβικά κόμματα για νοθεία, προειδοποιώντας τον για τον κίνδυνο να καθυστερήσει η ορκωμοσία του επόμενου κοινοβουλίου.
«Αυτό που είναι ήδη σαφές είναι ότι το Λικούντ (το κόμμα του πρωθυπουργού) και ο Νετανιάχου έχουν ξεκινήσει μια συντονισμένη και οργανωμένη εκστρατεία με στόχο την απονομιμοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων (...) Το κάνουν αυτό επειδή έχασαν. Δεν έχουν πλειοψηφία», δήλωσε ο Γκάντι Άιζενκοτ, ηγέτης του κύριου μπλοκ της αντιπολίτευσης.
Το στρατόπεδο του Νετανιάχου ενέτεινε τις επιθέσεις του σήμερα εναντίον των ισραηλινών αραβικών κομμάτων που είναι έτοιμα να επιτύχουν αριθμό ψήφων ρεκόρ στις βουλευτικές εκλογές, κατηγορώντας τα ότι έλαβαν ξένη χρηματοδότηση.
Τα αραβικά κόμματα, το Ράαμ και η Ενοποιημένη Λίστα, έκαναν την έκπληξη επιτυγχάνοντας επιδόσεις πολύ καλύτερες απ' ό,τι αναμενόταν, εξασφαλίζοντας συνολικά 19 έδρες, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα.
Ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής του Ράαμ, απέρριψε ξανά τις κατηγορίες εναντίον της αραβικής μειονότητας για εκλογική νοθεία ενώ η Ενοποιημένη Λίστα τόνισε πως οι κατηγορίες για εκλογική νοθεία «αποκαλύπτουν τον φόβο» του απερχόμενου πρωθυπουργού μπροστά στα εκλογικά κέρδη που σημείωσαν τα αραβικά κόμμα.
Ο προσωρινός γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής Ντιν Λίβνεχ απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας στις ισραηλινές εκλογές, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι οι Άραβες ψηφοφόροι «έκλεψαν» τις βουλευτικές εκλογές.
Χθες, οι εκλογικές αρχές είχαν στείλει επιστολή στη Σιν Μπετ, την εσωτερική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, ζητώντας έρευνα για αυτούς τους ισχυρισμούς.
«Αυτό που είναι ήδη σαφές είναι ότι το Λικούντ (το κόμμα του πρωθυπουργού) και ο Νετανιάχου έχουν ξεκινήσει μια συντονισμένη και οργανωμένη εκστρατεία με στόχο την απονομιμοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων (...) Το κάνουν αυτό επειδή έχασαν. Δεν έχουν πλειοψηφία», δήλωσε ο Γκάντι Άιζενκοτ, ηγέτης του κύριου μπλοκ της αντιπολίτευσης.
Το στρατόπεδο του Νετανιάχου ενέτεινε τις επιθέσεις του σήμερα εναντίον των ισραηλινών αραβικών κομμάτων που είναι έτοιμα να επιτύχουν αριθμό ψήφων ρεκόρ στις βουλευτικές εκλογές, κατηγορώντας τα ότι έλαβαν ξένη χρηματοδότηση.
Τα αραβικά κόμματα, το Ράαμ και η Ενοποιημένη Λίστα, έκαναν την έκπληξη επιτυγχάνοντας επιδόσεις πολύ καλύτερες απ' ό,τι αναμενόταν, εξασφαλίζοντας συνολικά 19 έδρες, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα.
Ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής του Ράαμ, απέρριψε ξανά τις κατηγορίες εναντίον της αραβικής μειονότητας για εκλογική νοθεία ενώ η Ενοποιημένη Λίστα τόνισε πως οι κατηγορίες για εκλογική νοθεία «αποκαλύπτουν τον φόβο» του απερχόμενου πρωθυπουργού μπροστά στα εκλογικά κέρδη που σημείωσαν τα αραβικά κόμμα.
Ο προσωρινός γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής Ντιν Λίβνεχ απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας στις ισραηλινές εκλογές, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι οι Άραβες ψηφοφόροι «έκλεψαν» τις βουλευτικές εκλογές.
Χθες, οι εκλογικές αρχές είχαν στείλει επιστολή στη Σιν Μπετ, την εσωτερική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, ζητώντας έρευνα για αυτούς τους ισχυρισμούς.
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