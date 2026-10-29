Κατέρρευσε Καμινάδα της Νεράιδας στην Καππαδοκία, τουλάχιστον τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες, δείτε βίντεο
Κατέρρευσε Καμινάδα της Νεράιδας στην Καππαδοκία, τουλάχιστον τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες, δείτε βίντεο
Η κατάρρευση σημειώθηκε σε μια ημέρα αυξημένης επισκεψιμότητας, καθώς η 29η Οκτωβρίου είναι εθνική αργία στην Τουρκία, με αφορμή την επέτειο της ανακήρυξης της Τουρκικής Δημοκρατίας
Συναγερμός σήμανε στην Καππαδοκία της Τουρκίας το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς ένας από τους χαρακτηριστικούς βραχώδεις σχηματισμούς της περιοχής, γνωστούς ως «νεραϊδοκαμινάδες», κατέρρευσε στην είσοδο του υπαίθριου μουσείου Γκιόρεμε.
Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, από την κατάρρευση υπάρχουν τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες.
Δείτε βίντεο δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση
Στις πρώτες αναφορές, ο κυβερνήτης της πόλης Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κοκ έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και έναν τραυματία. «Ανακτήσαμε τις σορούς δύο ατόμων που έχασαν τη ζωή τους λόγω πτώσης βράχων που προκλήθηκε από κατολίσθηση. Μεταφέραμε έναν τραυματία στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στον τόπο του συμβάντος» είπε χαρακτηριστικά.
Στο σημείο έχουν αποσταλεί πολυάριθμες ομάδες διασωστών και ασθενοφόρα, ενώ οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε εξέλιξη.
Δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί τα αίτια της κατάρρευσης, ωστόσο εκφράζονται εκτιμήσεις πως έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών που πλήττουν την περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, από την κατάρρευση υπάρχουν τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες.
Δείτε βίντεο δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση
Kapadokya’da peribacası yıkıldı…— Lale Haber (@lale_haber) October 29, 2026
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacası yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği öğrenildi. pic.twitter.com/vIpa2dYzA2
Στις πρώτες αναφορές, ο κυβερνήτης της πόλης Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κοκ έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και έναν τραυματία. «Ανακτήσαμε τις σορούς δύο ατόμων που έχασαν τη ζωή τους λόγω πτώσης βράχων που προκλήθηκε από κατολίσθηση. Μεταφέραμε έναν τραυματία στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στον τόπο του συμβάντος» είπε χαρακτηριστικά.
Στο σημείο έχουν αποσταλεί πολυάριθμες ομάδες διασωστών και ασθενοφόρα, ενώ οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε εξέλιξη.
Δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί τα αίτια της κατάρρευσης, ωστόσο εκφράζονται εκτιμήσεις πως έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών που πλήττουν την περιοχή.
Nevşehir Ürgüp Göreme (Kapadokya)— ANKARA KUŞU (@ankara_kusu) October 29, 2026
Peri bacalarından bi tanesi çöktü biraz önce. Maalesef ölü ve yarılar var.. Özel haber geçmiş olayım.. pic.twitter.com/74dqJkroWQ
Δυστύχημα σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς χώρους της ΤουρκίαςΗ κατάρρευση σημειώθηκε σε μια ημέρα αυξημένης επισκεψιμότητας, καθώς η 29η Οκτωβρίου είναι εθνική αργία στην Τουρκία, με αφορμή την επέτειο της ανακήρυξης της Τουρκικής Δημοκρατίας.
#SONDAKİKA— TRT HABER (@trthaber) October 29, 2026
Kapadokya Göreme'de peribacası çöktü. Yaralılar var.https://t.co/WKMGmqqCT7 pic.twitter.com/OqkGQh2n9R
Πολλοί πολίτες είχαν επιλέξει να αξιοποιήσουν την αργία πραγματοποιώντας εκδρομή στην Καππαδοκία, με το υπαίθριο μουσείο Γκιόρεμε να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής.
Οι χαρακτηριστικοί βραχώδεις σχηματισμοί της Καππαδοκίας, γνωστοί ως «νεραϊδοκαμινάδες», δημιουργήθηκαν από τη διάβρωση ηφαιστειακών πετρωμάτων στη διάρκεια χιλιάδων ετών.
Το Γκιόρεμε είναι διεθνώς γνωστό για τους σχηματισμούς αυτούς, καθώς και για τις ιστορικές εκκλησίες και τα μοναστήρια που έχουν λαξευτεί στους βράχους. Η περιοχή περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, ακυρώθηκαν και οι προγραμματισμένες πτήσεις για αύριο, Παρασκευή (30/10), έπειτα από αξιολόγηση των μετεωρολογικών προβλέψεων από την τοπική υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας (SHGM).
Οι πτήσεις με αερόστατα στην Καππαδοκία πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 220 ημέρες τον χρόνο και επιτρέπονται μόνο όταν οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για την ασφαλή διεξαγωγή τους.
Οι χαρακτηριστικοί βραχώδεις σχηματισμοί της Καππαδοκίας, γνωστοί ως «νεραϊδοκαμινάδες», δημιουργήθηκαν από τη διάβρωση ηφαιστειακών πετρωμάτων στη διάρκεια χιλιάδων ετών.
Çöken peribacasının son hali. https://t.co/pBjNZpWx17 pic.twitter.com/cmD6uSdc4V— DarkWeb Haber (@darkwebhaber) October 29, 2026
Το Γκιόρεμε είναι διεθνώς γνωστό για τους σχηματισμούς αυτούς, καθώς και για τις ιστορικές εκκλησίες και τα μοναστήρια που έχουν λαξευτεί στους βράχους. Η περιοχή περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Είχαν ακυρωθεί οι πτήσεις με αερόστατα λόγω καιρικών συνθηκώνΟι καιρικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή του Νεβσεχίρ, στην Καππαδοκία, είναι δυσμενείς με βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, που είχαν σαν αποτέλεσμα να ακυρωθούν σήμερα (29/10) οι πτήσεις με αερόστατα, μία από τις δημοφιλέστερες δραστηριότητες μεταξύ των Τούρκων και ξένων τουριστών.
Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, ακυρώθηκαν και οι προγραμματισμένες πτήσεις για αύριο, Παρασκευή (30/10), έπειτα από αξιολόγηση των μετεωρολογικών προβλέψεων από την τοπική υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας (SHGM).
Οι πτήσεις με αερόστατα στην Καππαδοκία πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 220 ημέρες τον χρόνο και επιτρέπονται μόνο όταν οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για την ασφαλή διεξαγωγή τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα