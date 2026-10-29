Κατέρρευσε Καμινάδα της Νεράιδας στην Καππαδοκία, τουλάχιστον τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Καππαδοκία Τουρκία Κατάρρευση Νεκροί Τραυματίες

Κατέρρευσε Καμινάδα της Νεράιδας στην Καππαδοκία, τουλάχιστον τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες, δείτε βίντεο

Η κατάρρευση σημειώθηκε σε μια ημέρα αυξημένης επισκεψιμότητας, καθώς η 29η Οκτωβρίου είναι εθνική αργία στην Τουρκία, με αφορμή την επέτειο της ανακήρυξης της Τουρκικής Δημοκρατίας

Κατέρρευσε Καμινάδα της Νεράιδας στην Καππαδοκία, τουλάχιστον τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες, δείτε βίντεο
68 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε στην Καππαδοκία της Τουρκίας το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς ένας από τους χαρακτηριστικούς βραχώδεις σχηματισμούς της περιοχής, γνωστούς ως «νεραϊδοκαμινάδες», κατέρρευσε στην είσοδο του υπαίθριου μουσείου Γκιόρεμε.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, από την κατάρρευση υπάρχουν τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες.

Δείτε βίντεο δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση




Στις πρώτες αναφορές, ο κυβερνήτης της πόλης Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κοκ έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και έναν τραυματία.  «Ανακτήσαμε τις σορούς δύο ατόμων που έχασαν τη ζωή τους λόγω πτώσης βράχων που προκλήθηκε από κατολίσθηση. Μεταφέραμε έναν τραυματία στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στον τόπο του συμβάντος» είπε χαρακτηριστικά.

Στο σημείο έχουν αποσταλεί πολυάριθμες ομάδες διασωστών και ασθενοφόρα, ενώ οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί τα αίτια της κατάρρευσης, ωστόσο εκφράζονται εκτιμήσεις πως έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών που πλήττουν την περιοχή.   

Κλείσιμο


Δυστύχημα σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς χώρους της Τουρκίας

Η κατάρρευση σημειώθηκε σε μια ημέρα αυξημένης επισκεψιμότητας, καθώς η 29η Οκτωβρίου είναι εθνική αργία στην Τουρκία, με αφορμή την επέτειο της ανακήρυξης της Τουρκικής Δημοκρατίας.



Πολλοί πολίτες είχαν επιλέξει να αξιοποιήσουν την αργία πραγματοποιώντας εκδρομή στην Καππαδοκία, με το υπαίθριο μουσείο Γκιόρεμε να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής.

Οι χαρακτηριστικοί βραχώδεις σχηματισμοί της Καππαδοκίας, γνωστοί ως «νεραϊδοκαμινάδες», δημιουργήθηκαν από τη διάβρωση ηφαιστειακών πετρωμάτων στη διάρκεια χιλιάδων ετών.



Το Γκιόρεμε είναι διεθνώς γνωστό για τους σχηματισμούς αυτούς, καθώς και για τις ιστορικές εκκλησίες και τα μοναστήρια που έχουν λαξευτεί στους βράχους. Η περιοχή περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Είχαν ακυρωθεί οι πτήσεις με αερόστατα λόγω καιρικών συνθηκών

Οι καιρικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή του Νεβσεχίρ, στην Καππαδοκία, είναι δυσμενείς με βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, που είχαν σαν αποτέλεσμα να ακυρωθούν σήμερα (29/10) οι πτήσεις με αερόστατα, μία από τις δημοφιλέστερες δραστηριότητες μεταξύ των Τούρκων και ξένων τουριστών.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, ακυρώθηκαν και οι προγραμματισμένες πτήσεις για αύριο, Παρασκευή (30/10), έπειτα από αξιολόγηση των μετεωρολογικών προβλέψεων από την τοπική υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας (SHGM).

Οι πτήσεις με αερόστατα στην Καππαδοκία πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 220 ημέρες τον χρόνο και επιτρέπονται μόνο όταν οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για την ασφαλή διεξαγωγή τους.
68 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.

Η δύναμη της ευχής

Η AVIN συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών 10πλασιάζοντας κάθε προσφορά που κάνουν οι πελάτες της μέσα από το AVIN Στηρίζω

Το μέλλον του περιβάλλοντος

Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να κοιτάξουμε τον κόσμο εκεί γύρω στο 2050, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βλέπαμε έναν πλανήτη αγνώριστο, αλλά έναν κόσμο που θα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης