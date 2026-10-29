Κατέρρευσε Καμινάδα της Νεράιδας στην Καππαδοκία, τουλάχιστον τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες, δείτε βίντεο

Η κατάρρευση σημειώθηκε σε μια ημέρα αυξημένης επισκεψιμότητας, καθώς η 29η Οκτωβρίου είναι εθνική αργία στην Τουρκία, με αφορμή την επέτειο της ανακήρυξης της Τουρκικής Δημοκρατίας

Τουρκίας το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς ένας από τους χαρακτηριστικούς βραχώδεις σχηματισμούς της περιοχής, γνωστούς ωςΓκιόρεμε.



Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, από την κατάρρευση υπάρχουν τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες.



Δείτε βίντεο δευτερόλεπτα μετά την κατάρρευση









Στις πρώτες αναφορές, ο κυβερνήτης της πόλης Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κοκ έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και έναν τραυματία. «Ανακτήσαμε τις σορούς δύο ατόμων που έχασαν τη ζωή τους λόγω πτώσης βράχων που προκλήθηκε από κατολίσθηση. Μεταφέραμε έναν τραυματία στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στον τόπο του συμβάντος» είπε χαρακτηριστικά.







Δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί τα αίτια της κατάρρευσης, ωστόσο εκφράζονται εκτιμήσεις πως έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών που πλήττουν την περιοχή.



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Δυστύχημα σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς χώρους της Τουρκίας Η κατάρρευση σημειώθηκε σε μια ημέρα αυξημένης επισκεψιμότητας, καθώς η 29η Οκτωβρίου είναι εθνική αργία στην Τουρκία, με αφορμή την επέτειο της ανακήρυξης της Τουρκικής Δημοκρατίας.







Συναγερμός σήμανε στην Καππαδοκία τηςτο μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς ένας από τους χαρακτηριστικούς βραχώδεις σχηματισμούς της περιοχής, γνωστούς ως «νεραϊδοκαμινάδες», κατέρρευσε στην είσοδο του υπαίθριου μουσείουΣύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, από την κατάρρευση υπάρχουν τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες.Στις πρώτες αναφορές, ο κυβερνήτης της πόλης Νεβσεχίρ,έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και έναν τραυματία. «Ανακτήσαμε τις σορούς δύο ατόμων που έχασαν τη ζωή τους λόγω πτώσης βράχων που προκλήθηκε από κατολίσθηση. Μεταφέραμε έναν τραυματία στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στον τόπο του συμβάντος» είπε χαρακτηριστικά.Στο σημείο έχουν αποσταλεί πολυάριθμες ομάδες διασωστών και ασθενοφόρα, ενώ οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε εξέλιξη.Δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί τα αίτια της κατάρρευσης, ωστόσο εκφράζονται εκτιμήσεις πως έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών που πλήττουν την περιοχή.Η κατάρρευση σημειώθηκε σε μια ημέρα αυξημένης επισκεψιμότητας, καθώς η 29η Οκτωβρίου είναι εθνική αργία στην Τουρκία, με αφορμή την επέτειο της ανακήρυξης της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Πολλοί πολίτες είχαν επιλέξει να αξιοποιήσουν την αργία πραγματοποιώντας εκδρομή στην Καππαδοκία, με το υπαίθριο μουσείο Γκιόρεμε να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής.



Οι χαρακτηριστικοί βραχώδεις σχηματισμοί της Καππαδοκίας, γνωστοί ως «νεραϊδοκαμινάδες», δημιουργήθηκαν από τη διάβρωση ηφαιστειακών πετρωμάτων στη διάρκεια χιλιάδων ετών.







Το Γκιόρεμε είναι διεθνώς γνωστό για τους σχηματισμούς αυτούς, καθώς και για τις ιστορικές εκκλησίες και τα μοναστήρια που έχουν λαξευτεί στους βράχους. Η περιοχή περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.



Είχαν ακυρωθεί οι πτήσεις με αερόστατα λόγω καιρικών συνθηκών Οι καιρικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή του Νεβσεχίρ, στην Καππαδοκία, είναι δυσμενείς με βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, που είχαν σαν αποτέλεσμα να ακυρωθούν σήμερα (29/10) οι πτήσεις με αερόστατα, μία από τις δημοφιλέστερες δραστηριότητες μεταξύ των Τούρκων και ξένων τουριστών.



Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, ακυρώθηκαν και οι προγραμματισμένες πτήσεις για αύριο, Παρασκευή (30/10), έπειτα από αξιολόγηση των μετεωρολογικών προβλέψεων από την τοπική υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας (SHGM).



Οι πτήσεις με αερόστατα στην Καππαδοκία πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 220 ημέρες τον χρόνο και επιτρέπονται μόνο όταν οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για την ασφαλή διεξαγωγή τους.