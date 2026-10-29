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Politico: H Κομισιόν ζητά από τα κράτη-μέλη να «παγώσουν» για ένα χρόνο την απαγόρευση των social media σε ανήλικους - Εξαιρούνται Ελλάδα και Γαλλία, η ανάρτηση Σκέρτσου
Politico: H Κομισιόν ζητά από τα κράτη-μέλη να «παγώσουν» για ένα χρόνο την απαγόρευση των social media σε ανήλικους - Εξαιρούνται Ελλάδα και Γαλλία, η ανάρτηση Σκέρτσου
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη της Ένωσης να αναστείλουν την εφαρμογή εθνικών νόμων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media, ώστε να θέσει σε ισχύ πανευρωπαϊκούς κανόνες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη της Ένωσης να αναστείλουν την εφαρμογή εθνικών νόμων που περιορίζουν την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι Βρυξέλλες επιδιώκουν τη θέσπιση ενός συνόλου κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε δηλώσεις του σήμερα σε δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τομά Ρενιέ είπε ότι «η Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει για 12 μήνες οποιοδήποτε σχέδιο εθνικής νομοθεσίας που επικαλύπτεται με τους μελλοντικούς εναρμονισμένους κανόνες».
Είχε ζητήσει από την Επιτροπή από τον Ιούλιο να ελέγξει εάν το δικό της προτεινόμενο νομοσχέδιο, το οποίο θα απαγόρευε την πρόσβαση σε άτομα κάτω των 14 ετών, ήταν σύμφωνο με το δίκαιο της ΕΕ. Η προθεσμία για την Επιτροπή να απαντήσει έληξε την Πέμπτη και η Κομισιόν τους ζήτησε να «παγώσουν» την εφαρμογή για ένα χρόνο, είπε ο Ρενιέ.
«Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα απαιτεί μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση, πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στις διαπραγματεύσεις για τον Kids Act», δήλωσε ο εκπρόσωπος.
Η Αυστρία, η πρώτη χώρα στην οποία ζητήθηκε να αναστείλει τη νομοθεσία της, αντέδρασε έντονα στην εντολή, αναφέρει το Politico.
«Είναι απαράδεκτο οι Βρυξέλλες να εμποδίζουν τα κράτη μέλη να θεσπίζουν εθνικούς νόμους χωρίς να παρουσιάζουν ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή λύση από την πλευρά τους» δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ο Αυστριακός υφυπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Προλ.
Αλλά και ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας και υπουργός Μέσων Ενημέρωσης Αντρέας Μπάμπλερ δήλωσε: «Δεν συμπαθώ καθόλου την καθυστέρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστρία». Πρόσθεσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να προετοιμάζει τη δική της νομοθεσία, ώστε να είναι έτοιμη μέχρι τη λήξη της 12μηνης αναστολής.
Όσο για την Ελλάδα και τη Γαλλία, που έχουν ήδη ψηφίσει τη σχετική νομοθεσία για τις απαγορεύσεις στα social media, η Κομισιόν, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ξεκαθάρισε ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαφορετική νομική και διαδικαστική θέση από την Αυστρία.
Σχολιάζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος έγραψε στο Facebook τα ακόλουθα:
«Η Ελλάδα η πρώτη και μόνη χώρα στην ΕΕ που εφαρμόζει τους περιορισμούς στην προστασία ανηλίκων για τους επόμενους 12 μήνες.
«Δωδεκάμηνο φρένο σε εθνικά νομοθετικά σχέδια, τα οποία επικαλύπτονται με τους προτεινόμενους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες, αποφάσισε να ενεργοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εξαίρεση την Ελλάδα και τη Γαλλία» διαβάζουμε ότι ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αυτό ακριβώς εξηγούσαμε επί 2 εβδομάδες στο ΠΑΣΟΚ και την υπόλοιπη αντιπολίτευση που επέμεναν παρελκυστικά να νομοθετήσουμε κατά παρέκκλιση όσων είχαμε ήδη συμφωνήσει με την ΕΕ -στο πλαίσιο της τεχνικής διαβούλευσης που ολοκληρώσαμε το καλοκαίρι- για το όριο ηλικίας στα social media.
Το μόνο που θα καταφέρναμε αν υιοθετούσαμε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ θα ήταν να χάσουμε τουλάχιστον άλλους 12 μήνες χωρίς προστατευτικές ρυθμίσεις για τα παιδιά και αυστηρές υποχρεώσεις των πλατφορμών απο 1/1/27.
Αυτά παθαίνει κανείς όταν το μόνο που τον απασχολεί είναι να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση αντί να μελετά καλύτερα το ενωσιακό πλαίσιο και βεβαίως αντί να σκέφτεται πρωτίστως με βασικό κριτήριο το συμφέρον της κοινωνίας και ειδικά των πιο ευάλωτων, εν προκειμένω των παιδιών.
Είναι κρίμα που ακόμη και πριν λίγες ώρες ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ αναπαρήγαγε εντός της Βουλής την ίδια επιχειρηματολογία που κυριολεκτικά «αδειάστηκε» από την σημερινή απόφαση της ΕΕ.
Η αντιπολίτευση μπορεί να έχει χρόνο για χάσιμο, η προστασία των παιδιών μας όμως δεν μπορεί να περιμένει άλλο».
Σε δηλώσεις του σήμερα σε δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τομά Ρενιέ είπε ότι «η Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει για 12 μήνες οποιοδήποτε σχέδιο εθνικής νομοθεσίας που επικαλύπτεται με τους μελλοντικούς εναρμονισμένους κανόνες».
Είχε ζητήσει από την Επιτροπή από τον Ιούλιο να ελέγξει εάν το δικό της προτεινόμενο νομοσχέδιο, το οποίο θα απαγόρευε την πρόσβαση σε άτομα κάτω των 14 ετών, ήταν σύμφωνο με το δίκαιο της ΕΕ. Η προθεσμία για την Επιτροπή να απαντήσει έληξε την Πέμπτη και η Κομισιόν τους ζήτησε να «παγώσουν» την εφαρμογή για ένα χρόνο, είπε ο Ρενιέ.
«Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα απαιτεί μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση, πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στις διαπραγματεύσεις για τον Kids Act», δήλωσε ο εκπρόσωπος.
Η Αυστρία, η πρώτη χώρα στην οποία ζητήθηκε να αναστείλει τη νομοθεσία της, αντέδρασε έντονα στην εντολή, αναφέρει το Politico.
«Είναι απαράδεκτο οι Βρυξέλλες να εμποδίζουν τα κράτη μέλη να θεσπίζουν εθνικούς νόμους χωρίς να παρουσιάζουν ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή λύση από την πλευρά τους» δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ο Αυστριακός υφυπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Προλ.
Αλλά και ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας και υπουργός Μέσων Ενημέρωσης Αντρέας Μπάμπλερ δήλωσε: «Δεν συμπαθώ καθόλου την καθυστέρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστρία». Πρόσθεσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να προετοιμάζει τη δική της νομοθεσία, ώστε να είναι έτοιμη μέχρι τη λήξη της 12μηνης αναστολής.
Όσο για την Ελλάδα και τη Γαλλία, που έχουν ήδη ψηφίσει τη σχετική νομοθεσία για τις απαγορεύσεις στα social media, η Κομισιόν, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ξεκαθάρισε ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαφορετική νομική και διαδικαστική θέση από την Αυστρία.
Σκέρτσος προς ΠΑΣΟΚ: Η αντιπολίτευση μπορεί να έχει χρόνο για χάσιμο, η προστασία των παιδιών μας όμως δεν μπορεί να περιμένει άλλο
Σχολιάζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος έγραψε στο Facebook τα ακόλουθα:
«Η Ελλάδα η πρώτη και μόνη χώρα στην ΕΕ που εφαρμόζει τους περιορισμούς στην προστασία ανηλίκων για τους επόμενους 12 μήνες.
«Δωδεκάμηνο φρένο σε εθνικά νομοθετικά σχέδια, τα οποία επικαλύπτονται με τους προτεινόμενους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες, αποφάσισε να ενεργοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εξαίρεση την Ελλάδα και τη Γαλλία» διαβάζουμε ότι ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αυτό ακριβώς εξηγούσαμε επί 2 εβδομάδες στο ΠΑΣΟΚ και την υπόλοιπη αντιπολίτευση που επέμεναν παρελκυστικά να νομοθετήσουμε κατά παρέκκλιση όσων είχαμε ήδη συμφωνήσει με την ΕΕ -στο πλαίσιο της τεχνικής διαβούλευσης που ολοκληρώσαμε το καλοκαίρι- για το όριο ηλικίας στα social media.
Το μόνο που θα καταφέρναμε αν υιοθετούσαμε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ θα ήταν να χάσουμε τουλάχιστον άλλους 12 μήνες χωρίς προστατευτικές ρυθμίσεις για τα παιδιά και αυστηρές υποχρεώσεις των πλατφορμών απο 1/1/27.
Αυτά παθαίνει κανείς όταν το μόνο που τον απασχολεί είναι να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση αντί να μελετά καλύτερα το ενωσιακό πλαίσιο και βεβαίως αντί να σκέφτεται πρωτίστως με βασικό κριτήριο το συμφέρον της κοινωνίας και ειδικά των πιο ευάλωτων, εν προκειμένω των παιδιών.
Είναι κρίμα που ακόμη και πριν λίγες ώρες ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ αναπαρήγαγε εντός της Βουλής την ίδια επιχειρηματολογία που κυριολεκτικά «αδειάστηκε» από την σημερινή απόφαση της ΕΕ.
Η αντιπολίτευση μπορεί να έχει χρόνο για χάσιμο, η προστασία των παιδιών μας όμως δεν μπορεί να περιμένει άλλο».
Σχεδιασμοί για απαγορεύσειςΤόσο η Κομισιόν όσο και οι εθνικές κυβερνήσεις επιδιώκουν τους τελευταίους μήνες την επιβολή ηλικιακών περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικαλούμενες κινδύνους για την ψυχική υγεία των νέων.
Τον Σεπτέμβριο, η ΕΕ πρότεινε νόμο (Kids Act) που θα καθιέρωνε το ίδιο πρότυπο σε ολόκληρη την Ένωση, θέτοντας διαφορετικά όρια πρόσβασης για τα άτομα κάτω των 13 ετών και για τα άτομα κάτω των 15 ετών.
Ωστόσο, ακόμη και μετά την πρόταση της ΕΕ για ενιαίο νόμο, μεμονωμένα κράτη μέλη συνέχισαν να ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις και να θέτουν διαφορετικά όρια ηλικίας.
Μεταξύ τους είναι και η Ελλάδα που ψήφισε τον νόμο την περασμένη εβδομάδα με εφαρμογή από το 2027. Σχετική νομοθεσία έχει ψηφίσει και η Δανία, με τις δυο χώρες, κατά το Politico, να έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να περιμένουν μέχρι να εφαρμοστεί ο πανευρωπαϊκός νόμος.
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