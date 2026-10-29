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Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής Εγκληματολογίας, Στέργιος Αλεξιάδης
Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής Εγκληματολογίας, Στέργιος Αλεξιάδης
Ο Στέργιος Αλεξιάδης, όπως αναφέρεται σε ψήφισμα της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, «καλλιέργησε το αντικείμενο της Εγκληματολογίας, στο οποίο υπήρξε πρωτοπόρος, η δε συμβολή του σε αυτό ήταν τόσο σημαντική ώστε να έχει ταυτιστεί με την εξέλιξή του»
Την απώλεια του ομότιμου καθηγητή Στέργιου Αλεξιάδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, θρηνούν η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η εγκληματολογική κοινότητα της χώρας.
Ο Στέργιος Αλεξιάδης, όπως αναφέρεται σε ψήφισμα της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, «καλλιέργησε το αντικείμενο της Εγκληματολογίας, στο οποίο υπήρξε πρωτοπόρος, η δε συμβολή του σε αυτό ήταν τόσο σημαντική ώστε να έχει ταυτιστεί με την εξέλιξή του», ενώ «αφήνει πίσω του ένα σημαντικό επιστημονικό έργο, το οποίο συνεχίζουν άξιοι μαθητές του».
Ο εκλιπών διετέλεσε Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για δυο θητείες, από το 1979 έως το 1982, όταν ανέλαβε Πρόεδρος στο Τμήμα Νομικής του ΔΠΘ. Το 1984 εξελέγη Καθηγητής της Εγκληματολογίας στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο οποίο υπηρέτησε μέχρι την συνταξιοδότησή του το 2006, όταν και αναγορεύτηκε Ομότιμος Καθηγητής με απόφαση της Συγκλήτου.
Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 10 πμ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου (Νέα Ελβετία).
Ο Στέργιος Αλεξιάδης, όπως αναφέρεται σε ψήφισμα της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, «καλλιέργησε το αντικείμενο της Εγκληματολογίας, στο οποίο υπήρξε πρωτοπόρος, η δε συμβολή του σε αυτό ήταν τόσο σημαντική ώστε να έχει ταυτιστεί με την εξέλιξή του», ενώ «αφήνει πίσω του ένα σημαντικό επιστημονικό έργο, το οποίο συνεχίζουν άξιοι μαθητές του».
Ο εκλιπών διετέλεσε Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για δυο θητείες, από το 1979 έως το 1982, όταν ανέλαβε Πρόεδρος στο Τμήμα Νομικής του ΔΠΘ. Το 1984 εξελέγη Καθηγητής της Εγκληματολογίας στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο οποίο υπηρέτησε μέχρι την συνταξιοδότησή του το 2006, όταν και αναγορεύτηκε Ομότιμος Καθηγητής με απόφαση της Συγκλήτου.
Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 10 πμ, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου (Νέα Ελβετία).
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