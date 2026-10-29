Γεωργιάδης σε Βελόπουλο: «Είσαι πατριώτης της φακής, το έπαιζες αντιμνημονιακός αφού έβγαλες την περιουσία σου στο εξωτερικό»
Γεωργιάδης σε Βελόπουλο: «Είσαι πατριώτης της φακής, το έπαιζες αντιμνημονιακός αφού έβγαλες την περιουσία σου στο εξωτερικό»
Ανέβηκαν οι τόνοι στην Ολομέλεια ανάμεσα στον υπουργό Υγείας και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, με τον δεύτερο να αποχωρεί από την αίθουσα μόλις σηκώθηκε για να του απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης
Άγρια σύγκρουση είχαν στην Βουλή οι Άδωνις Γεωργιάδης και Κυριάκος Βελόπουλος με τον Υπουργό Υγείας να αποκαλεί «πατριώτη της φακής» τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης υποστηρίζοντας πως «το έπαιζε πατριώτης και αντιμνημονιακός έχοντας βγάλει την περιουσία του στο εξωτερικό».
«Ξέρω πολύ καλά τα περιουσιακά του στοιχεία, πως ήταν φτωχός και πώς έγινε ζάμπλουτος και έχει τα λεφτά του στην Γερμανία την εποχή του μνημονίου. Πουλούσε αντιμνημόνιο έχοντας βγάλει την περιουσία του στο εξωτερικό. Τα ξέρω καλά. Και επειδή ξέρω τι πατριώτης της φακής είναι, σε εμένα πνεύμα δεν μπορεί να πουλήσει και για αυτό το έβαλε στα πόδια», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης στην Ολομέλεια της Βουλής σχολιάζοντας παράλληλα την επιλογή του κ. Βελόπουλου να αποχωρήσει από την αίθουσα.
«Χαίρομαι που επιτυγχάνω ο θρασύτατος αυτός άνθρωπος να το βάζει στα πόδια. Τι έκανε; Για να καταλάβετε πώς οι φασίστες, γιατί αυτό είναι, προσπαθούν να υπονομεύσουν το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, διασπείροντας ψέματα. Τι είπε; Ότι περάσαμε ειδική διάταξη το 2023 για να μη δηλώνουν οι βουλευτές τα τιμαλφή στο σπίτι τους. Η διάταξη είναι γενικής φύσεως και είναι το λεγόμενο περιουσιολόγιο», είπε ο. Γεωργιάδης.
Παράλληλα, ο Υπουργός εξέφρασε την λύπη του για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία για να προσθέσει ότι «αν στην Ελλάδα είχαμε δύο τέτοια δυστυχήματα σε ένα χρόνο καταλαβαίνουμε τι θα έκαναν άνθρωποι σαν τον Βελόπουλο πάνω στα πτώματα».
Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι όσοι συγκρίνουν το δυστύχημα της Ισπανία με εκείνο των Τεμπών «συγκρίνουν ανόμοια πράγματα».
Αναφορικά με τις πρόσφατες συλλήψεις κυκλωμάτων έσπευσε να υποστηρίξει: «σε ενάμισι μήνα η κυβέρνηση βρήκε 5 υποθέσεις, μπαμ μπαμ μπαμ, από πλασμαφαιρέσεις, μπάσκετ, πίτσα και Χωριάτικο. Ή 8 χρόνια κοιμόσασταν όρθιοι ή τώρα ξυπνήσατε επειδή έρχονται εκλογές».
«Στου ΟΠΕΚΕΠΕ τα ΑΦΜ γιατί δεν τους μαζέψατε και αυτούς με χειροπέδες και αλυσίδες. Ήταν οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι που τους προστατεύσατε», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
«Ξέρω πολύ καλά τα περιουσιακά του στοιχεία, πως ήταν φτωχός και πώς έγινε ζάμπλουτος και έχει τα λεφτά του στην Γερμανία την εποχή του μνημονίου. Πουλούσε αντιμνημόνιο έχοντας βγάλει την περιουσία του στο εξωτερικό. Τα ξέρω καλά. Και επειδή ξέρω τι πατριώτης της φακής είναι, σε εμένα πνεύμα δεν μπορεί να πουλήσει και για αυτό το έβαλε στα πόδια», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης στην Ολομέλεια της Βουλής σχολιάζοντας παράλληλα την επιλογή του κ. Βελόπουλου να αποχωρήσει από την αίθουσα.
«Χαίρομαι που επιτυγχάνω ο θρασύτατος αυτός άνθρωπος να το βάζει στα πόδια. Τι έκανε; Για να καταλάβετε πώς οι φασίστες, γιατί αυτό είναι, προσπαθούν να υπονομεύσουν το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, διασπείροντας ψέματα. Τι είπε; Ότι περάσαμε ειδική διάταξη το 2023 για να μη δηλώνουν οι βουλευτές τα τιμαλφή στο σπίτι τους. Η διάταξη είναι γενικής φύσεως και είναι το λεγόμενο περιουσιολόγιο», είπε ο. Γεωργιάδης.
Παράλληλα, ο Υπουργός εξέφρασε την λύπη του για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία για να προσθέσει ότι «αν στην Ελλάδα είχαμε δύο τέτοια δυστυχήματα σε ένα χρόνο καταλαβαίνουμε τι θα έκαναν άνθρωποι σαν τον Βελόπουλο πάνω στα πτώματα».
Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι όσοι συγκρίνουν το δυστύχημα της Ισπανία με εκείνο των Τεμπών «συγκρίνουν ανόμοια πράγματα».
Αναφορικά με τις πρόσφατες συλλήψεις κυκλωμάτων έσπευσε να υποστηρίξει: «σε ενάμισι μήνα η κυβέρνηση βρήκε 5 υποθέσεις, μπαμ μπαμ μπαμ, από πλασμαφαιρέσεις, μπάσκετ, πίτσα και Χωριάτικο. Ή 8 χρόνια κοιμόσασταν όρθιοι ή τώρα ξυπνήσατε επειδή έρχονται εκλογές».
«Στου ΟΠΕΚΕΠΕ τα ΑΦΜ γιατί δεν τους μαζέψατε και αυτούς με χειροπέδες και αλυσίδες. Ήταν οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι που τους προστατεύσατε», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
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