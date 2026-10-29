Γεωργιάδης σε Βελόπουλο: «Είσαι πατριώτης της φακής, το έπαιζες αντιμνημονιακός αφού έβγαλες την περιουσία σου στο εξωτερικό»

Παράλληλα, ο Υπουργός εξέφρασε την λύπη του

για να προσθέσει ότι «αν στην Ελλάδα είχαμε δύο τέτοια δυστυχήματα σε ένα χρόνο καταλαβαίνουμε τι θα έκαναν άνθρωποι σαν τον Βελόπουλο πάνω στα πτώματα».