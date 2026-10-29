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Άρση Βαρών: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Μαρία Στρατουδάκη στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, βίντεο
Άρση Βαρών: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Μαρία Στρατουδάκη στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, βίντεο
Η Μαρία Στρατουδάκη πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (νεανίδων, νέων γυναικών και γυναικών) στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Κίνας
Η Μαρία Στρατουδάκη έκανε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών ανδρών-γυναικών, που διεξάγεται στο Νίνγκμπο της Κίνας. Με συνολικό βάρος 191 κιλών πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο σύνολο των 53 κιλών, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (νεανίδων, νέων γυναικών και γυναικών).
Η 18χρονη αθλήτρια, που ήταν και η μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας στη διοργάνωση, ολοκλήρωσε τους αγώνες με 86 κιλά στο αρασέ και 105 στο επολέ ζετέ. Τα δύο αυτά νούμερα ισοφαρίζουν τα πανελλήνια ρεκόρ που κατείχε ήδη σε κάθε κίνηση χωριστά, ενώ στο σύνολο ανέβασε το προηγούμενο ρεκόρ της κατά ένα κιλό.
Στο αρασέ, η αθλήτρια του Στέλιου Γιορνταμιλάκη άνοιξε με έγκυρη προσπάθεια στα 82κ. Στη συνέχεια απέτυχε στα 84κ, αλλά επανήλθε και ολοκλήρωσε επιτυχώς τα 86κ, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στις 2 Μαΐου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νεανίδων.
Στο επολέ ζετέ, απέτυχε στα 103κ στην πρώτη της προσπάθεια, όμως στη δεύτερη σήκωσε επιτυχώς τα 105κ. Στην τρίτη προσπάθεια επιχείρησε τα 107κ χωρίς επιτυχία. Τα 105κ ισοφαρίζουν το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ από τον Απρίλιο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γεωργίας.
Με 191κ στο σύνολο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεπέρασε το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ των 190κ, που είχε καταγράψει στις 12 Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νεανίδων στο Δυρράχιο, όπου κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια. Μετά το τέλος του Β γκρουπ της κατηγορίας, η Στρατουδάκη ήταν 6η στο αρασέ, 13η στο επολέ ζετέ και 8η στο σύνολο.
Με την ολοκλήρωση του Α γκρουπ, η Μαρία κατετάγη στην 16η θέση στο σύνολο και ήταν η 2η μικρότερη αθλήτρια σε ηλικία στην κατηγορία.
Η 18χρονη αθλήτρια, που ήταν και η μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας στη διοργάνωση, ολοκλήρωσε τους αγώνες με 86 κιλά στο αρασέ και 105 στο επολέ ζετέ. Τα δύο αυτά νούμερα ισοφαρίζουν τα πανελλήνια ρεκόρ που κατείχε ήδη σε κάθε κίνηση χωριστά, ενώ στο σύνολο ανέβασε το προηγούμενο ρεκόρ της κατά ένα κιλό.
Στο αρασέ, η αθλήτρια του Στέλιου Γιορνταμιλάκη άνοιξε με έγκυρη προσπάθεια στα 82κ. Στη συνέχεια απέτυχε στα 84κ, αλλά επανήλθε και ολοκλήρωσε επιτυχώς τα 86κ, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στις 2 Μαΐου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νεανίδων.
Στο επολέ ζετέ, απέτυχε στα 103κ στην πρώτη της προσπάθεια, όμως στη δεύτερη σήκωσε επιτυχώς τα 105κ. Στην τρίτη προσπάθεια επιχείρησε τα 107κ χωρίς επιτυχία. Τα 105κ ισοφαρίζουν το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ από τον Απρίλιο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γεωργίας.
Με 191κ στο σύνολο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεπέρασε το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ των 190κ, που είχε καταγράψει στις 12 Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νεανίδων στο Δυρράχιο, όπου κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια. Μετά το τέλος του Β γκρουπ της κατηγορίας, η Στρατουδάκη ήταν 6η στο αρασέ, 13η στο επολέ ζετέ και 8η στο σύνολο.
Με την ολοκλήρωση του Α γκρουπ, η Μαρία κατετάγη στην 16η θέση στο σύνολο και ήταν η 2η μικρότερη αθλήτρια σε ηλικία στην κατηγορία.
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