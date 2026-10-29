Ηλικιωμένος στην Ιταλία σκότωσε τον 74χρονο ξάδελφό του για κληρονομιά €300.000, τον «έπνιξε» με παραδοσιακό γλυκό μέσα σε οίκο ευγηρίας

Σε επίσκεψή του στη μονάδα φροντίδας, ο 76χρονος φέρεται να έφερε κρυφά έναν δίσκο με γλυκά γεμιστά με κρέμα και να τον άφησε στο τραπεζάκι του συγγενή του, που δεν μπορούσε να καταναλώσει στερεά τροφή αλλά λάτρευε τα γλυκά





Το θύμα, που ήταν άτομο με αναπηρία και διέμενε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, πέθανε από







Reggio Emilia, uccide il cugino con un bombolone alla crema: il movente l'eredità da 300mila euro #reggioemilia https://t.co/Z7boc7WEfq — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) October 29, 2026

Έπασχε από δυσφαγία ο 74χρονος Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 74χρονος έπασχε από σοβαρή δυσφαγία, μια διαταραχή που προκαλεί δυσκολία στην κατάποση και μπορεί να οδηγήσει σε πνιγμό. Εξαιτίας της κατάστασής του, οι γιατροί είχαν ορίσει ότι έπρεπε να καταναλώνει αποκλειστικά υγρές ή πολτοποιημένες τροφές.



Ο ξάδελφός του γνώριζε πλήρως τους συγκεκριμένους περιορισμούς, καθώς είχε αναλάβει τη νόμιμη κηδεμονία του.



Ωστόσο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη μονάδα φροντίδας, ο 76χρονος φέρεται να έφερε κρυφά έναν δίσκο με γλυκά γεμιστά με κρέμα και να τον άφησε στο τραπεζάκι του συγγενή του.



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Αποσπούσε την προσοχή του προσωπικού την ώρα που ο 74χρονος πνιγόταν Σύμφωνα με το ιταλικό δίκτυο, οι αρχές θεωρούν ότι ο 76χρονος αποσπούσε σκόπιμα την προσοχή του προσωπικού της μονάδας, ώστε να μην αντιληφθεί ότι ο συγγενής του είχε πρόσβαση στα γλυκά.



Ακόμη και όταν διαπίστωσε ότι ο 74χρονος πνιγόταν, φέρεται να μην ειδοποίησε αμέσως τους εργαζομένους.



Τελικά, νοσηλεύτριες της δομής παρατήρησαν υπολείμματα τροφής και αντιλήφθηκαν ότι ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα αναπνοής.



Μια ασυνήθιστη υπόθεση δολοφονίας με φερόμενο κίνητρο την κληρονομιά ερευνούν οι ιταλικές αρχές στο Ρέτζιο Εμίλια, όπου ένας 76χρονος συνελήφθη με την κατηγορία ότι προκάλεσε εσκεμμένα τον θάνατο του 74χρονου ξαδέλφου του, δίνοντάς του ένα γλυκό γεμιστό με κρέμα, παρότι γνώριζε ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατάποσης, αναφέρει το Rainews Το θύμα, που ήταν άτομο με αναπηρία και διέμενε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, πέθανε από ασφυξία στις 27 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο 76χρονος, ο οποίος ήταν και ο νόμιμος κηδεμόνας του, φέρεται να σχεδίασε τη δολοφονία με σκοπό να αποκτήσει την περιουσία του συγγενή του, η αξία της οποίας ξεπερνούσε τις 300.000 ευρώ.Στο επίκεντρο της έρευνας των καραμπινιέρων βρίσκεται ένα παραδοσιακό ιταλικό γλυκό, γνωστό ως bombolone alla crema, το οποίο μοιάζει με ντόνατ γεμιστό με κρέμα.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 74χρονος έπασχε από σοβαρή δυσφαγία, μια διαταραχή που προκαλεί δυσκολία στην κατάποση και μπορεί να οδηγήσει σε πνιγμό. Εξαιτίας της κατάστασής του, οι γιατροί είχαν ορίσει ότι έπρεπε να καταναλώνει αποκλειστικά υγρές ή πολτοποιημένες τροφές.Ο ξάδελφός του γνώριζε πλήρως τους συγκεκριμένους περιορισμούς, καθώς είχε αναλάβει τη νόμιμη κηδεμονία του.Ωστόσο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη μονάδα φροντίδας, ο 76χρονος φέρεται να έφερε κρυφά έναν δίσκο με γλυκά γεμιστά με κρέμα και να τον άφησε στο τραπεζάκι του συγγενή του.Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε πως ο 74χρονος αγαπούσε ιδιαίτερα τα γλυκά και θα επιχειρούσε να τα καταναλώσει, παρά τον κίνδυνο για την υγεία του.Σύμφωνα με το ιταλικό δίκτυο, οι αρχές θεωρούν ότι ο 76χρονος αποσπούσε σκόπιμα την προσοχή του προσωπικού της μονάδας, ώστε να μην αντιληφθεί ότι ο συγγενής του είχε πρόσβαση στα γλυκά.Ακόμη και όταν διαπίστωσε ότι ο 74χρονος πνιγόταν, φέρεται να μην ειδοποίησε αμέσως τους εργαζομένους.Τελικά, νοσηλεύτριες της δομής παρατήρησαν υπολείμματα τροφής και αντιλήφθηκαν ότι ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα αναπνοής.

Ακολούθησαν προσπάθειες να σωθεί, με εφαρμογή της λαβής Χάιμλιχ, ενώ στο σημείο κλήθηκαν και διασώστες της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης 118.



Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο 74χρονος δεν κατάφερε να επιβιώσει και διαπιστώθηκε ο θάνατός του από ασφυξία.



Η κληρονομιά των 300.000 ευρώ και τα στοιχεία της έρευνας Η έρευνα που ακολούθησε έστρεψε τις υποψίες των αρχών στον 76χρονο ξάδελφο του θύματος.



Σύμφωνα με την εισαγγελική εκδοχή, το κίνητρο ήταν οικονομικό, καθώς η περιουσία του 74χρονου ξεπερνούσε τις 300.000 ευρώ και ο κατηγορούμενος ήταν μεταξύ εκείνων που θα μπορούσαν να την κληρονομήσουν.



Οι καραμπινιέροι φέρονται να διαπίστωσαν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 76χρονος επιχειρούσε να φέρει στη μονάδα φροντίδας τρόφιμα τα οποία απαγορευόταν να καταναλώσει ο συγγενής του.



Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μετά τον θάνατο του 74χρονου ο ύποπτος φέρεται να προσπάθησε να επηρεάσει τις καταθέσεις συγγενών προς τις ανακριτικές αρχές, επιδιώκοντας να συμφωνήσουν σε κοινή εκδοχή για όσα είχαν συμβεί.



Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα παραπάνω στοιχεία ενισχύουν την υπόθεση πως ο θάνατος του ηλικιωμένου δεν ήταν ένα απλό δυστύχημα κατά τη διάρκεια του φαγητού, αλλά αποτέλεσμα προσχεδιασμένης ενέργειας.



Σε κατ' οίκον περιορισμό ο 76χρονος Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι καραμπινιέροι του Ρέτζιο Εμίλια προχώρησαν αργά το βράδυ της Τετάρτης (28/10) στην εκτέλεση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 76χρονου.



Η εντολή εκδόθηκε από τον αρμόδιο δικαστή προκαταρκτικών ερευνών, ύστερα από αίτημα της Εισαγγελίας.



Ο συλληφθείς τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό και αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με προμελέτη και επιβαρυντικές περιστάσεις.



Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του 74χρονου, με τις ιταλικές αρχές να αποδίδουν στον συγγενή και νόμιμο κηδεμόνα του την πρόθεση να εκμεταλλευτεί τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του για να τον σκοτώσει.



Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, ενώ οι κατηγορίες σε βάρος του 76χρονου δεν συνιστούν οριστική διαπίστωση της ενοχής του.

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