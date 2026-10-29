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Τραγωδία στη λεωφόρο Βουλιαγμένης: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από λεωφορείο
Τραγωδία στη λεωφόρο Βουλιαγμένης: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από λεωφορείο
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Δερβενακίων
Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζής από λεωφορείο σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην περιοχή της Βούλας.
Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο λίγο αργότερα εξέπνευσε.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Δερβενακίων, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.
Από το τροχαίο προκλήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο της λεωφόρου Βουλιαγμένης.
Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο λίγο αργότερα εξέπνευσε.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Δερβενακίων, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.
Από το τροχαίο προκλήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο της λεωφόρου Βουλιαγμένης.
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