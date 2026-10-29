Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ του «Behemoth!» με τον τσελίστα Πέδρο Πασκάλ
Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ του «Behemoth!» με τον τσελίστα Πέδρο Πασκάλ
Η ταινία αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 3 Δεκεμβρίου
Στη δημοσιότητα έδωσε η Searchlight Pictures το δεύτερο τρέιλερ της ταινίας «Behemoth!», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τόνι Γκίλροϊ, δημιουργού του «Andor», με πρωταγωνιστή τον Πέδρο Πασκάλ.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ένας χαρισματικός τσελίστας, ο Alex Serian, επιστρέφει στο Λος 'Αντζελες μετά από 20 χρόνια στις μεγαλύτερες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου. Η μουσική, που υπήρξε ο μοναδικός και παντοδύναμος χείμαρρος της ζωής του, αρχίζει να τον παρασύρει σε μια περιπέτεια που θα τον αλλάξει για πάντα».
Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν οι Χανκ Αζάρια, Γουίλ Αρνέτ, Ολίβια Γουάιλντ, Έβα Βίκτορ ενώ μαζί τους είναι οι Μάθιου Λίλαρντ, Μαργκαρίτα Λεβίεβα, ΤζοΜπεθ Γουίλιαμς, Κάγια Ραλς, Έρικ Γκρίφιν και Αλέξα Σουίντον.
Δείτε το νέο τρέιλερ
Ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης υπογράφει και την παραγωγή, μαζί με τους Τζον Γκίλροϊ και Σάνε Βόλενμπεργκ, όπως αναφέρει το Dark Horizons.
Για να εξασφαλίσει ότι κάθε μουσικό κομμάτι της ταινίας θα έχει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, ο Γκίλροϊ ανέθεσε τη σύνθεση σε εννέα διαφορετικούς δημιουργούς, τους Μάικλ Τζιακίνο, Τζέιμς Νιούτον Χάουαρντ, Μάικλ 'Αμπελς, 'Αλαν Σιλβέστρι, Έμιλι Μπερ, Λούκας Φρανκ, Χένρι Τζάκμαν, Νάμι Μέλουμαντ και Μπράντον Ρόμπερτς.
Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο Νταμιάν Γκαρσία. Η ταινία πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 64o Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ενώ προβλήθηκε στις διοργανώσεις του Λονδίνου και του Τόκιο.
Το «Behemoth!» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 3 Δεκεμβρίου από τη Feelgood Entertainment.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ένας χαρισματικός τσελίστας, ο Alex Serian, επιστρέφει στο Λος 'Αντζελες μετά από 20 χρόνια στις μεγαλύτερες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου. Η μουσική, που υπήρξε ο μοναδικός και παντοδύναμος χείμαρρος της ζωής του, αρχίζει να τον παρασύρει σε μια περιπέτεια που θα τον αλλάξει για πάντα».
Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν οι Χανκ Αζάρια, Γουίλ Αρνέτ, Ολίβια Γουάιλντ, Έβα Βίκτορ ενώ μαζί τους είναι οι Μάθιου Λίλαρντ, Μαργκαρίτα Λεβίεβα, ΤζοΜπεθ Γουίλιαμς, Κάγια Ραλς, Έρικ Γκρίφιν και Αλέξα Σουίντον.
Δείτε το νέο τρέιλερ
Ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης υπογράφει και την παραγωγή, μαζί με τους Τζον Γκίλροϊ και Σάνε Βόλενμπεργκ, όπως αναφέρει το Dark Horizons.
Για να εξασφαλίσει ότι κάθε μουσικό κομμάτι της ταινίας θα έχει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, ο Γκίλροϊ ανέθεσε τη σύνθεση σε εννέα διαφορετικούς δημιουργούς, τους Μάικλ Τζιακίνο, Τζέιμς Νιούτον Χάουαρντ, Μάικλ 'Αμπελς, 'Αλαν Σιλβέστρι, Έμιλι Μπερ, Λούκας Φρανκ, Χένρι Τζάκμαν, Νάμι Μέλουμαντ και Μπράντον Ρόμπερτς.
Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο Νταμιάν Γκαρσία. Η ταινία πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 64o Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ενώ προβλήθηκε στις διοργανώσεις του Λονδίνου και του Τόκιο.
Το «Behemoth!» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 3 Δεκεμβρίου από τη Feelgood Entertainment.
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