Χρυσοχοΐδης για Pizza Fan και «Χωριάτικο»: Ενάμιση χρόνο οι έρευνες, δεν αποκλείεται εμπλοκή κρατικών λειτουργών

«Προσωπικό μου όραμα το ελληνικό FBI» – Οι 1.200 αστυνομικοί και η νέα δομή στην Κρήτη

Πάνω από 3.250 συλλήψεις και 259 εγκληματικές οργανώσεις σε δύο χρόνια

Η ασφάλεια είναι συνταγματικό δικαίωμα όλων των πολιτών

Τι είπε για τις διαδηλώσεις, τη χρήση χημικών και τις επετείους του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου

Για τη συγκέντρωση Κασιδιάρη: «Παράνομο για την Αστυνομία να την ακυρώσει»

Αναφερόμενος στη δημιουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο κ. Χρυσοχοΐδης αποκάλυψε ότι η ίδρυση της συγκεκριμένης υπηρεσίας αποτέλεσε προσωπικό του όραμα και «στρατηγικό στόχο ως πολιτικός».Όπως είπε, η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού άρχισε μετά την επιστροφή του στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πριν από περίπου δύο χρόνια.«Ήταν όραμά μου η ίδρυση του ελληνικού FBI», σημείωσε, εκτιμώντας ότι η νέα υπηρεσία διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο αντίστοιχο αμερικανικό σώμα.Σύμφωνα με τον υπουργό, η ΔΑΟΕ στελεχώθηκε από έμπειρους και εξειδικευμένους αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι επιλέχθηκαν για τις συγκεκριμένες θέσεις, διαθέτουν ειδική εκπαίδευση και αξιολογούνται σε ετήσια βάση.Η υπηρεσία αριθμεί περίπου 1.200 αστυνομικούς, με την κατανομή του προσωπικού να έχει ως εξής:- 1.000 αστυνομικοί υπηρετούν στην Αθήνα.- 200 αστυνομικοί υπηρετούν στη Θεσσαλονίκη.Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο κ. Χρυσοχοΐδης, εγκαινιάστηκε νέα δομή στην Κρήτη, με δύναμη 100 αστυνομικών.Ο υπουργός παρουσίασε και τον απολογισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατά τα δύο χρόνια λειτουργίας της, υποστηρίζοντας ότι τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας.«Συνεπώς, η Ελλάδα σήμερα διαθέτει μια υπηρεσία τόσο πολλή αξιόμαχη, τόσο αποτελεσματική», ανέφερε.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε:- 5.459 άτομα έχουν κατηγορηθεί.- 3.254 άτομα έχουν συλληφθεί.- 814 άτομα έχουν προφυλακιστεί.- 259 εγκληματικές οργανώσεις έχουν εξαρθρωθεί.Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο κ. Χρυσοχοΐδης κλήθηκε να σχολιάσει την άποψη ότι η έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στον νόμο και την τάξη συνδέεται, στη συνείδηση πολλών πολιτών, με την αυξημένη αστυνόμευση στην καθημερινότητα, ακόμη και όταν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος.Ο υπουργός απάντησε ότι η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες αγαθό και συνταγματικό δικαίωμα όλων των πολιτών.«Το θέμα ασφάλεια είναι ένα μεγάλο αγαθό για όλο τον κόσμο και συνταγματικό δικαίωμα για όλους τους πολίτες», σημείωσε.Περιγράφοντας τι σημαίνει για τον ίδιο ασφάλεια, έθεσε ως βασικό κριτήριο το κατά πόσο οι πολίτες μπορούν να επιστρέφουν στα σπίτια τους, ακόμη και αργά τη νύχτα, χωρίς να αισθάνονται φόβο.Όπως είπε, το ζητούμενο είναι «εάν μπορείτε εσείς, εγώ, τα παιδιά μας, τα κορίτσια μας, τα αγόρια μας που έρχονται αργά στο σπίτι μία, δύο τη νύχτα, να αισθάνονται όταν φτάνουν στη γειτονιά, στη συνοικία, στο σπίτι, απόλυτα ασφαλείς».«Εάν το καταφέρουμε αυτό, τότε θα έχουμε πετύχει να επικρατήσει η ασφάλεια στην καθημερινότητα και η κοινωνική ειρήνη στην καθημερινότητά μας», πρόσθεσε.Αναφερόμενος στο δικαίωμα του συνέρχεσθαι και στη διεξαγωγή διαδηλώσεων, ο υπουργός υπογράμμισε ότι αποστολή της Αστυνομίας είναι να προστατεύει το δικαίωμα των πολιτών στη συγκέντρωση και όχι να διαλύει διαδηλώσεις.Αναγνώρισε ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται χρήση χημικών ή σημειώνονται περιστατικά που δεν είναι επιθυμητά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Αστυνομία έχει υποχρέωση να προστατεύει ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.«Και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση χημικών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν, αλλά από την άλλη πλευρά η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να προφυλάσσει τη ζωή των ανθρώπων, των πολιτών. Να προφυλάσσει τη ζωή των ίδιων των αστυνομικών, να προφυλάσσει την περιουσία των ανθρώπων, γιατί μέσα στις συγκεντρώσεις εμφανίζονται κάποιοι λίγοι, οι οποίοι προκαλούν μεγάλη ζημιά», ανέφερε.Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν θα σημειωθούν επεισόδια στις συγκεντρώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου και την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.Όπως εξήγησε, η εκτίμησή του βασίζεται στο γεγονός ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των διαδηλωτών που κάνουν πορεία εκείνες τις μέρες θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά», ενώ πρόσθεσε ότι «αυτοί οι λίγοι που επιχειρούν κάθε φορά να δημιουργήσουν προβλήματα, είναι υπό έλεγχο και υπό επιτήρηση».Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε, τέλος, στη συγκέντρωση που οργάνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, εξηγώντας γιατί δεν απαγορεύτηκε η πραγματοποίησή της.Σύμφωνα με τον υπουργό, η Αστυνομία είχε ζητήσει αρχικά από τις δικαστικές αρχές να μην επιτραπεί η συγκέντρωση, ωστόσο ο πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης απάντησε ότι «δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε μία συγκέντρωση η οποία γίνεται σε έναν κλειστό χώρο».«Είναι παράνομο δηλαδή για την αστυνομία να την ακυρώσει», διευκρίνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «αυτό το λέω σε όλους για να τα ερευνήσουν αυτά τα πράγματα και αν χρειαστεί να αλλάξουμε κάτι, να το αλλάξουμε», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν αλλαγές στο σχετικό πλαίσιο.Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήγησε ότι η Αστυνομία προχώρησε στην απαγόρευση όλων των συγκεντρώσεων σε συγκεκριμένο τμήμα της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποτραπούν πιθανές συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων ομάδων.Όπως ανέφερε, η απαγόρευση εφαρμόστηκε «από ένα σημείο της Θεσσαλονίκης μέχρι ένα άλλο, για να μην δημιουργηθούν συγκρούσεις μεταξύ των μεν και των δε».