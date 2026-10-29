Στη φυλακή ο «Mr. Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, μετά την απολογία του

Αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι απάτη - Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση ο γιος του, δείτε βίντεο





Μέχρι στιγμής οι προφυλακίσεις κατηγορούμενων ανέρχονται σε έξι μαζί με αυτή του Άγγελου Γιαννακοπουλου, ενώ αντίθετα ο γιος του, ο οποίος επίσης απολογήθηκε σήμερα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς και εγγύηση 20.000 ευρώ.



Ρίζου Ρίζου.



Ο συνήγορος του Άγγελου Γιαννακόπουλου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σε δηλώσεις του επισήμανε ότι η απόφαση για την προφυλάκιση ήταν αναμενόμενη με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα.



Ανεξαρτήτως των νομικών προβλημάτων που υπάρχουν στη δίωξη για τη φοροδιαφυγή, υπάρχει μια πραγματικότητα, η φοροδιαφυγή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ όπως και εισφοροδιαφυγή εκατ. ευρώ, είπε ακόμη.







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Νωρίτερα, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε αρνηθεί ενώπιον της ανακρίτριας τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για φορολογικές παραβάσεις και όχι για απάτη. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.



Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος ο επονομαζόμενος «Mr Χωριάτικο», ο οποίος απολογήθηκε σήμερα Πέμπτη ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση του κυκλώματος.Μέχρι στιγμής οι προφυλακίσεις κατηγορούμενων, ενώ αντίθετα ο γιος του, ο οποίος επίσης απολογήθηκε σήμερα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς και εγγύηση 20.000 ευρώ.Μέχρι αυτή την ώρα οι απολογίες των κατηγορούμενων συνεχίζονται και η σχετική διαδικασία αναμένεται να είναι μαραθώνια. Εντός της ημέρας αναμένεται και η απολογία του πρώην συνδικαλιστήΟ συνήγορος του Άγγελου Γιαννακόπουλου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σε δηλώσεις του επισήμανε ότι η απόφαση για την προφυλάκιση ήταν αναμενόμενη με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα.Ανεξαρτήτως των νομικών προβλημάτων που υπάρχουν στη δίωξη για τη φοροδιαφυγή, υπάρχει μια πραγματικότητα, η φοροδιαφυγή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ όπως και εισφοροδιαφυγή εκατ. ευρώ, είπε ακόμη.Μετέφερε μάλιστα τη δέσμευση του εντολέα του ότι, όσον αφορά το δικό του μερίδιο σε φόρους και εισφορές που δεν καταβλήθηκαν, θα επιστρέψει το ποσό στο ελληνικό Δημόσιο μέχρι και το τελευταίο ευρώ.Δήλωση του συνηγόρου του Α.Γιαννακόπουλου, Μιχάλη Δημητρακόπουλου:Νωρίτερα, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε αρνηθεί ενώπιον της ανακρίτριας τις κατηγορίες. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.

Ακόμη με γραπτό υπόμνημά του είχε επιμένει ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν έχει αποκρύψει φορολογητέα ύλη. Για τις εταιρείες που εμφανίζουν οφειλές και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η αλλαγή έγινε προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν, χωρίς πρόθεση αποφυγής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο. Όπως, κατά πληροφορίες είπε, στόχος ήταν να ενταχθούν οι οφειλές σε ρύθμιση, κίνηση που για κάποιες εξ αυτών είχε γίνει ήδη.



Τέλος, ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε ότι οι εταιρείες του ήταν ευκαιριακές επιχειρήσεις, επικαλούμενος τη δραστηριοποίησή του στον χώρο ήδη από το 1996.



Ενώπιον της ανακρίτριας ο Άγγελος Γιαννακόπουλος επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ αναφέρεται και στο ανήλικο παιδί του, ζητώντας στην περίπτωση που δεν αφεθεί ελεύθερος, να του επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση.



Οι ισχυρισμοί του όμως δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα οι οποίοι και αποφάσισαν την προφυλάκισή του.