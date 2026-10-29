Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου, δείτε βίντεο

«Δεν μας άφησαν να καταθέσουμε στεφάνι για το ένδοξο ΟΧΙ που είπε ο ελληνικός λαός», σχολίασε η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» και κατέθεσε το στεφάνι της σ το Πάρκο Αθλητικής Φιλίας





«Δεν μας άφησαν να καταθέσουμε στεφάνι για το ένδοξο ΟΧΙ που είπε ο ελληνικός λαός. Εμείς όμως καταθέτουμε στεφάνι και λέμε όχι στην αθλητική βία, όχι στην παρανομία, όχι στην ασυδοσία. Ναι στην αληθινή, πραγματική δημοκρατία. Ναι στη ζωή. Ναι στο ελπιδοφόρο μέλλον», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.



















Κλείσιμο





Η καταγγελία για την απόρριψη του αιτήματός της Υπενθυμίζεται ότι



Στο Πάρκο Αθλητικής Φιλίας στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε χθες η Μαρία Καρυστιανού , όπου κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, μετά την απόρριψη του αιτήματος που είχε υποβάλει για συμμετοχή στην επίσημη τελετή κατάθεσης στεφάνων.«Δεν μας άφησαν να καταθέσουμε στεφάνι για το ένδοξο ΟΧΙ που είπε ο ελληνικός λαός. Εμείς όμως καταθέτουμε στεφάνι και λέμε όχι στην αθλητική βία, όχι στην παρανομία, όχι στην ασυδοσία. Ναι στην αληθινή, πραγματική δημοκρατία. Ναι στη ζωή. Ναι στο ελπιδοφόρο μέλλον», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.Σχετικό βίντεο από την κατάθεση στεφάνου δημοσιεύτηκε σε λογαριασμό στο Facebook που συνδέεται με το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».Μάλιστα, σήμερα το πρωί -όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ακολουθούν- το στεφάνι που κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού βρισκόταν μπροστά από την προτομή του συνταγματάρχη Μαρδοχαίου Φριζή, του Ελληνοεβραίου αξιωματικού που σκοτώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 1940, πολεμώντας κατά των Ιταλών στο αλβανικό μέτωπο.Αμέσως μετά, όπως φαίνεται σε άλλο βίντεο που δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός του κόμματος στο Facebook -και η ίδια- παρακολούθησε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η έντονη αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού , μέσω βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, για την απόρριψη του αιτήματός της να καταθέσει στεφάνι στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των επίσημων εκδηλώσεων της εθνικής επετείου.

Όπως ανέφερε, είχε υποβάλει εγγράφως σχετικό αίτημα από τις 13 Οκτωβρίου, ως εκπρόσωπος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».



«Μου είχαν πει ότι η πολιτική είναι βρώμικη, το βιώνω καθημερινά. Δεν περίμενα όμως να μου αρνηθούν ακόμη και αυτό το ιερό αίτημα για απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας», είχε δηλώσει.



«Ακόμη όμως και αυτό το ανθρώπινο αίτημα ψυχής μας το αρνήθηκαν με παράκαμψη της νομοθεσίας», υποστήριξε, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «άρνηση της ντροπής».



Στην ίδια τοποθέτηση κάλεσε τους πολίτες να αντιδράσουν, συνδέοντας το ιστορικό «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου με τη σημερινή πολιτική κατάσταση.



«Γι' αυτό και σας καλώ να αφυπνιστείτε και να φωνάξουμε ένα ηχηρό «Όχι» όπως αυτό που βροντοφώναξε ο Ιωάννης Μεταξάς σε όσους μας φιμώνουν γιατί έχουν στα χέρια τους την εξουσία», ανέφερε.



Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επόμενες εκλογές, δηλώνοντας για όσους βρίσκονται στην εξουσία: «Ήρθε η ώρα στις επόμενες εκλογές να τη χάσουν και να βρεθούν στη θέση της λογοδοσίας που είναι η μόνη που τους αρμόζει».



