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Λάσο για το Εφές - Παναθηναϊκός: Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και καλύτεροι στην άμυνα
Λάσο για το Εφές - Παναθηναϊκός: Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και καλύτεροι στην άμυνα
Ο προπονητής της Εφές Πάμπλο Λάσο μίλησε για το παιχνίδι της Παρασκευής στην Πόλη
Την ανάγκη η Αναντολού Εφές να παρουσιάσει σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο, κυρίως στο αμυντικό σκέλος, προκειμένου να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, υπογράμμισε ο Πάμπλο Λάσο, ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων στην Κωνσταντινούπολη (30/10, 19:30), για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Ισπανός τεχνικός αναγνώρισε την ποιότητα και την εμπειρία των «πράσινων», τους οποίους χαρακτήρισε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, ενώ αντιμετωπίζει το παιχνίδι ως ευκαιρία αντίδρασης για την τουρκική ομάδα, μετά τη βαριά ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Παράλληλα, εξήγησε ότι η Εφές θα πρέπει να ανεβάσει την ένταση και τη σωματική της δύναμη, καθώς, όπως τόνισε, απέναντι σε ένα σύνολο με τόσο μεγάλο επιθετικό ταλέντο, κάθε αδυναμία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.
«Ο Παναθηναϊκός έχει έναν πολύ έμπειρο προπονητή, μια πολύ έμπειρη ομάδα. Οι παίκτες του βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους πιο επιδραστικούς της EuroLeague και, γι' αυτόν τον λόγο, είναι μία από τις ομάδες που θεωρούνται φαβορί», δήλωσε αρχικά ο Λάσο, προσθέτοντας: «Για εμάς είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία να αντιδράσουμε μετά το παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Εκεί αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που έπαιξε πολύ δυνατά και σούταρε με πολύ καλά ποσοστά».
Αναφερόμενος στα στοιχεία που πρέπει να διορθώσει η ομάδα του, ο προπονητής της Εφές έδωσε έμφαση στην αμυντική λειτουργία και στη σωματική ένταση: «Πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνά μας. Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε ομάδες με τόσο ποιοτικούς παίκτες, πρέπει να δείξουμε ακόμη μεγαλύτερη σωματική δύναμη. Πρέπει να είμαστε συμπαγείς στην άμυνα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να παίξουμε την επίθεσή μας στον δικό μας ρυθμό.
Όποιος θέλει να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό και να είναι ανταγωνιστικός απέναντί του, πρέπει να γνωρίζει το εξής: αν δεν μπορέσεις να του απαντήσεις όπως πρέπει, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα, γιατί πρόκειται για μια ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
Ο Ισπανός τεχνικός αναγνώρισε την ποιότητα και την εμπειρία των «πράσινων», τους οποίους χαρακτήρισε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, ενώ αντιμετωπίζει το παιχνίδι ως ευκαιρία αντίδρασης για την τουρκική ομάδα, μετά τη βαριά ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Παράλληλα, εξήγησε ότι η Εφές θα πρέπει να ανεβάσει την ένταση και τη σωματική της δύναμη, καθώς, όπως τόνισε, απέναντι σε ένα σύνολο με τόσο μεγάλο επιθετικό ταλέντο, κάθε αδυναμία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.
«Ο Παναθηναϊκός έχει έναν πολύ έμπειρο προπονητή, μια πολύ έμπειρη ομάδα. Οι παίκτες του βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους πιο επιδραστικούς της EuroLeague και, γι' αυτόν τον λόγο, είναι μία από τις ομάδες που θεωρούνται φαβορί», δήλωσε αρχικά ο Λάσο, προσθέτοντας: «Για εμάς είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία να αντιδράσουμε μετά το παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Εκεί αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που έπαιξε πολύ δυνατά και σούταρε με πολύ καλά ποσοστά».
Αναφερόμενος στα στοιχεία που πρέπει να διορθώσει η ομάδα του, ο προπονητής της Εφές έδωσε έμφαση στην αμυντική λειτουργία και στη σωματική ένταση: «Πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνά μας. Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε ομάδες με τόσο ποιοτικούς παίκτες, πρέπει να δείξουμε ακόμη μεγαλύτερη σωματική δύναμη. Πρέπει να είμαστε συμπαγείς στην άμυνα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να παίξουμε την επίθεσή μας στον δικό μας ρυθμό.
Όποιος θέλει να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό και να είναι ανταγωνιστικός απέναντί του, πρέπει να γνωρίζει το εξής: αν δεν μπορέσεις να του απαντήσεις όπως πρέπει, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα, γιατί πρόκειται για μια ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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