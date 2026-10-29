New York Times: Στο στόχαστρο κινεζικής κατασκοπείας ο ισχυρός άνδρας της Nvidia - Η γυναίκα που τον παγίδευσε και οι μυστικές έρευνες των ΗΠΑ

Κινέζα επιχειρηματίας που είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ φέρεται να διοχέτευε πληροφορίες στο Πεκίνο, σύμφωνα με το δημοσίευμα - Ο Τραμπ είχε ενημερωθεί για τα ευρήματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών

Τζένσεν Χουάνγκ και μια Κινέζα επιχειρηματία που διατηρούσε στενές σχέσεις μαζί του αποκαλύπτουν οι New York Times, επικαλούμενοι απόρρητα ευρήματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, για τα οποία είχε ενημερωθεί πριν από περίπου έναν χρόνο και ο Ντόναλντ Τραμπ.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αμερικανικές υπηρεσίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, ανώτατο στέλεχος εταιρείας κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη, συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών και τις διαβίβαζε στο Πεκίνο.







Ωστόσο, η παρακολούθησή της αποκάλυψε ότι είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia, μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.



Οι πληροφορίες προκάλεσαν ανησυχία στην Ουάσινγκτον, καθώς ο Τζένσεν Χουάνγκ διατηρεί στενές σχέσεις με τον Τραμπ και έχει αποκτήσει σημαντική επιρροή στις αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για την εξαγωγή προηγμένων ημιαγωγών.



Ο Τραμπ ενημερώθηκε αλλά δεν προχώρησε σε ενέργειες Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο των απόρρητων ενημερώσεων, ο Τραμπ πληροφορήθηκε τα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών πριν από περίπου έναν χρόνο, αλλά επέλεξε να μην προβεί σε καμία ενέργεια.



Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι σε μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πωλήσεις της Nvidia, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας και στην πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς. Παράλληλα, επιδιώκει να αποφύγει νέες εντάσεις στις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα.



Το δημοσίευμα των New York Times, βασίζεται σε συνεντεύξεις με πρόσωπα που ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, καθώς και με κυβερνητικούς αξιωματούχους, στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και αναλυτές. Οι πηγές που γνώριζαν τα απόρρητα ευρήματα μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.



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Η εκτίμηση ότι συγκέντρωνε επίσης πληροφορίες για το Πεκίνο δημιούργησε πρόσθετες ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο να είχε πρόσβαση σε πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Nvidia ή ακόμη και για τις απόψεις του Τραμπ σε θέματα τεχνολογικής πολιτικής.



Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα τον επόμενο μήνα.



Παρά τα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών, ο Τζένσεν Χουάνγκ δεν έχει λάβει επίσημη προειδοποίηση από τις αμερικανικές Αρχές για το ενδεχόμενο να αποτελεί στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, σύμφωνα με τις πηγές των New York Times.

Μια υπόθεση κατασκοπείας με επίκεντρο την Nvidia , τον διευθύνοντα σύμβουλo της εταιρείαςκαι μια Κινέζα επιχειρηματία που διατηρούσε στενές σχέσεις μαζί του αποκαλύπτουν οι New York Times, επικαλούμενοι απόρρητα ευρήματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, για τα οποία είχε ενημερωθεί πριν από περίπου έναν χρόνο και ο Ντόναλντ Τραμπ.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αμερικανικές υπηρεσίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, ανώτατο στέλεχος εταιρείας κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη, συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών και τιςΗ συγκεκριμένη επιχειρηματίας βρισκόταν ήδη υπό έρευνα για πιθανή εμπλοκή σε προσπάθειες παράκαμψης των αμερικανικών περιορισμών εξαγωγής προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα.Ωστόσο, η παρακολούθησή της αποκάλυψε ότι είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia, μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.Οι πληροφορίες προκάλεσαν ανησυχία στην Ουάσινγκτον, καθώς ο Τζένσεν Χουάνγκ διατηρεί στενές σχέσεις με τον Τραμπ και έχει αποκτήσει σημαντική επιρροή στις αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για την εξαγωγή προηγμένων ημιαγωγών.Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο των απόρρητων ενημερώσεων, ο Τραμπ πληροφορήθηκε τα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών πριν από περίπου έναν χρόνο, αλλά επέλεξε να μην προβεί σε καμία ενέργεια.Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι σε μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πωλήσεις της Nvidia, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας και στην πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς. Παράλληλα, επιδιώκει να αποφύγει νέες εντάσεις στις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα.Το δημοσίευμα των New York Times, βασίζεται σε συνεντεύξεις με πρόσωπα που ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, καθώς και με κυβερνητικούς αξιωματούχους, στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και αναλυτές. Οι πηγές που γνώριζαν τα απόρρητα ευρήματα μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.Αρχικά, οι αμερικανικές Αρχές υποπτεύονταν ότι η Χουάνγκ βοηθούσε κινεζικές επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε προηγμένα τσιπ της Nvidia, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς της Ουάσινγκτον.Η εκτίμηση ότι συγκέντρωνε επίσης πληροφορίες για το Πεκίνο δημιούργησε πρόσθετες ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο να είχε πρόσβαση σε πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Nvidia ή ακόμη και για τις απόψεις του Τραμπ σε θέματα τεχνολογικής πολιτικής.Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα τον επόμενο μήνα.Παρά τα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών, ο Τζένσεν Χουάνγκ δεν έχει λάβει επίσημη προειδοποίηση από τις αμερικανικές Αρχές για το ενδεχόμενο να αποτελεί στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, σύμφωνα με τις πηγές των New York Times.



Η απάντηση της Nvidia και οι διαψεύσεις Η Nvidia απέρριψε τις υπόνοιες ότι οι επαφές του διευθύνοντος συμβούλου της με τη Χουάνγκ είχαν ασυνήθιστο χαρακτήρα.



Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Τζον Ρίτσο, δήλωσε ότι η Megaspeed, η εταιρεία στην οποία εργαζόταν η Κινέζα επιχειρηματίας, αντιμετωπίζεται όπως κάθε άλλος περιφερειακός πελάτης.



«Οι επαφές του Τζένσεν με την κυρία Χουάνγκ δεν είναι ασυνήθιστες ή απροσδόκητες. Οι συναντήσεις με πελάτες αποτελούν μέρος της δουλειάς ενός διευθύνοντος συμβούλου. Ο Τζένσεν συνομιλεί με χιλιάδες στελέχη εταιρειών-πελατών κάθε χρόνο», ανέφερε.



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Nvidia είναι βέβαιη πως, εάν η αμερικανική κυβέρνηση θεωρούσε κάποιο πρόσωπο απειλή για την αμερικανική βιομηχανία, θα ενημέρωνε την εταιρεία.



Σύμφωνα με τον Ρίτσο, πελάτες όπως η Megaspeed λαμβάνουν συνηθισμένες εμπορικές πληροφορίες και όχι ευαίσθητα επιχειρηματικά μυστικά της Nvidia ή στοιχεία που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.



Ο Λευκός Οίκος, η CIA και η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) αρνήθηκαν να σχολιάσουν.



Από την πλευρά της, η Megaspeed ανακοίνωσε ότι η σημερινή διοίκησή της αντιμετωπίζει τις καταγγελίες με ιδιαίτερη σοβαρότητα.



Η εταιρεία ανέθεσε σε εξωτερικούς νομικούς συμβούλους τη διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας και γνωστοποίησε στην αμερικανική κυβέρνηση ότι προτίθεται να συνεργαστεί πλήρως.



Από την πλευρά της, η Άλις Χουάνγκ δεν απάντησε στα αιτήματα των New York Times για σχόλιο. Πρόσωπο που γνωρίζει τη λειτουργία της Megaspeed ανέφερε ότι η επιχειρηματίας έχει περιορίσει τη δραστηριότητά της στην εταιρεία μετά την έναρξη των αμερικανικών ερευνών.



Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον απέρριψε τις καταγγελίες. Ο εκπρόσωπός της, Λιου Τσανγκ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι προωθούν μια εκστρατεία αβάσιμων κατηγοριών και δυσφήμισης εναντίον της Κίνας.



Η Megaspeed και η έρευνα για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Η Megaspeed δραστηριοποιείται στην αγορά υπολογιστικής ισχύος, αγοράζοντας προηγμένο εξοπλισμό για κέντρα δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία και διαθέτοντας τις υπηρεσίες του σε επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και κινεζικές εταιρείες.



Οι αμερικανικές Αρχές εξετάζουν από τα τέλη του 2024 κατά πόσον η επιχείρηση βοηθούσε κινεζικούς ομίλους να αποκτούν πρόσβαση σε τεχνολογία που υπόκειται σε αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς.



Η έρευνα ξεκίνησε μετά από επίσκεψη αξιωματούχου του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου σε κέντρο δεδομένων της Megaspeed στη Μαλαισία. Κατά τον έλεγχο, ο αξιωματούχος διαπίστωσε ότι ο εξοπλισμός της Nvidia παρέμενε συσκευασμένος σε κιβώτια, γεγονός που προκάλεσε υποψίες ότι τα μηχανήματα ενδέχεται να προορίζονταν για μεταφορά και όχι για εγκατάσταση στον συγκεκριμένο χώρο.



Οι Αρχές της Σιγκαπούρης ξεκίνησαν επίσης δική τους έρευνα. Το 2025 κάλεσαν τη Χουάνγκ για ανάκριση, αλλά στη συνέχεια την άφησαν ελεύθερη.



Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, η αμερικανική έρευνα για τη Megaspeed μεταφέρθηκε φέτος από το υπουργείο Εμπορίου στο υπουργείο Δικαιοσύνης.



Οι περιορισμοί της Ουάσινγκτον Από το 2022, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές των πλέον προηγμένων τσιπ της Nvidia προς την Κίνα, επιδιώκοντας να περιορίσουν την πρόσβαση του Πεκίνου σε τεχνολογία αιχμής.



Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί επιχειρήσεις που μετέφεραν παράνομα τέτοιους επεξεργαστές στην κινεζική επικράτεια. Παράλληλα, άλλες εταιρείες έχουν ιδρύσει νόμιμα επιχειρήσεις που αγοράζουν μεγάλους αριθμούς τσιπ για την κατασκευή κέντρων δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία, τα οποία εξυπηρετούν κινεζικές εταιρείες.



Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επιχειρήσει να περιορίσει αυτές τις δραστηριότητες, αλλά ο Τραμπ χαλάρωσε τους σχετικούς κανόνες. Πλέον η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει εκ νέου αυστηρότερους περιορισμούς.



Η Megaspeed αποτελεί μία από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται με αυτό το μοντέλο.



Έχει προμηθευτεί τσιπ Nvidia μέσω της αμερικανικής θυγατρικής της Inspur, κινεζικής εταιρείας κατασκευής διακομιστών. Η μητρική εταιρεία της Inspur βρίσκεται σε αμερικανική λίστα κυρώσεων λόγω της φερόμενης παροχής τεχνολογίας στον κινεζικό στρατό, αλλά η αμερικανική θυγατρική της δεν υπόκειται στις ίδιες κυρώσεις.



Στη συνέχεια, η Megaspeed διαθέτει υπολογιστική ισχύ σε εταιρείες όπως η Alibaba και άλλους πελάτες στην Κίνα.



Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι η συγκεκριμένη εταιρεία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου διεθνούς δικτύου μέσω του οποίου κινεζικές επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση στους επεξεργαστές που χρειάζονται για την ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.



Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ορισμένα από τα τσιπ που αγοράστηκαν από τη Megaspeed να μεταφέρθηκαν παράνομα στην Κίνα.



Αγορές εξοπλισμού τουλάχιστον 4,8 δισ. δολαρίων Σύμφωνα με εμπορικά αρχεία που εξασφάλισαν οι New York Times από την πλατφόρμα ImportGenius, συνδεδεμένη εταιρεία της Megaspeed στη Μαλαισία αγόρασε προηγμένο εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος περιλάμβανε τσιπ και τεχνολογία Nvidia, αξίας τουλάχιστον 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Φεβρουάριο του 2026. Το ύψος των συναλλαγών θεωρείται ασυνήθιστα μεγάλο για μια σχετικά μικρή και ελάχιστα γνωστή εταιρεία.



Παρά τις έρευνες, η Nvidia και η Megaspeed συνέχισαν τη συνεργασία τους και το 2026. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η Megaspeed και συνδεδεμένες επιχειρήσεις εξακολούθησαν να αγοράζουν προϊόντα Nvidia, συχνά μέσω ενδιάμεσων εταιρειών.



Η Nvidia εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου των αγοραστών πριν εγκρίνει πωλήσεις τσιπ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιεί μεταγενέστερους ελέγχους για να διαπιστώσει αν ο εξοπλισμός εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατοχή του αγοραστή.



Οι συναντήσεις της με τον Τζένσεν Χουάνγκ Οι επαφές της Άλις Χουάνγκ με τον επικεφαλής της Nvidia είχαν καταγραφεί δημοσίως πριν αποκαλυφθεί το περιεχόμενο των αμερικανικών πληροφοριών.



Τον Ιούνιο του 2024, λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες αγορές εξοπλισμού της Megaspeed, φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο LinkedIn έδειχναν τους δύο σε μπαρ στην Ταϊπέι, μετά από τοπική έκθεση τεχνολογίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν και άλλα στελέχη εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, με την παρέα να καταναλώνει ουίσκι.



Τον Μάιο του 2025, ο Τζένσεν Χουάνγκ και η Άλις Χουάνγκ εμφανίστηκαν ξανά μαζί στην Ταϊπέι, αυτή τη φορά κατά την αποχώρησή τους από εστιατόριο όπου είχε πραγματοποιηθεί επαγγελματικό δείπνο με προμηθευτές του κλάδου.



Η επιχειρηματίας περίμενε πίσω από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, την ώρα που εκείνος συνομιλούσε με Ταϊβανούς δημοσιογράφους.

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