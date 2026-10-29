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Δείτε βίντεο: Θαλάσσιο drone χτυπά ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα που βυθίστηκε, σώο το πλήρωμα
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ιδιοκτήτριας εταιρείας το Contship Jet είχε 18μελές πλήρωμα, ενώ το ελληνικό ΥΠΕΞ καταδικάζει την επίθεση κάνοντας λόγο για απαράδεκτες επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές
Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται αρχικά το drone να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς το πλοίο και στη συνέχεια αφού παίρνει μια ελαφριά κλίση το χτυπά. Στο επόμενο πλάνο φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται από το σημείο που έχει χτυπηθεί το πλοίο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το Conthsip Jet, που έπλεε υπό λιβεριανή σημαία.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
🇧🇬 Container ship sinks off Bulgaria after naval drone attack As previously reported by Bulgaria’s Defense Ministry, the Liberia-flagged Contship Jet was sailing from Haifa, Israel, to the Romanian port of Constanța and was hit three times. The damage was recorded by a French patrol aircraft. The crew of the container ship was rescued. Since the beginning of October, unmanned boats and drones have regularly attacked vessels in the Black Sea off the coasts of Romania and Bulgaria. Targets have included ships linked to the transport of Ukrainian grain and other cargo. In total, at least nine large commercial vessels have been attacked off the coasts of Bulgaria and Romania during October. Ukraine accuses Russia of the attacks. Bucharest and Sofia also place responsibility on Moscow.— Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2026
Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές όταν χτυπήθηκε από τρία ναυτικά drones καθώς έπλεε στην βουλγαρική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και εκτός των βουλγαρικών χωρικών υδάτων προερχόμενο από την Χάιφα με προορισμό την Κωνστάντζα της Ρουμανίας, ενώ τα μέλη του πληρώματος, 14 Φιλιππινέζοι και 4 Ουκρανοί διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Βάρνας στην Βουλγαρία, ανακοίνωσε η Contships Management.
Οι ζημιές καταγράφηκαν από γαλλικό αεροσκάφος περιπολίας.
Σε ανακοίνωσή του, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Από τις αρχές του Οκτωβρίου, μη επανδρωμένα σκάφη και drones επιτίθενται τακτικά σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Οι στόχοι περιλαμβάνουν πλοία που συνδέονται με τη μεταφορά ουκρανικού σιταριού και άλλων φορτίων.
Συνολικά, τουλάχιστον εννέα μεγάλα εμπορικά πλοία έχουν δεχτεί επιθέσεις ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας τον Οκτώβριο.
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