Δείτε βίντεο: Θαλάσσιο drone χτυπά ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα που βυθίστηκε, σώο το πλήρωμα
ΚΟΣΜΟΣ
Drone Μαύρη Θάλασσα Βουλγαρία Ρουμανία Πλοίο Ελληνόκτητο πλοίο

Δείτε βίντεο: Θαλάσσιο drone χτυπά ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα που βυθίστηκε, σώο το πλήρωμα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ιδιοκτήτριας εταιρείας το Contship Jet είχε 18μελές πλήρωμα, ενώ το ελληνικό ΥΠΕΞ καταδικάζει την επίθεση κάνοντας λόγο για απαράδεκτες επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές

Δείτε βίντεο: Θαλάσσιο drone χτυπά ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα που βυθίστηκε, σώο το πλήρωμα
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Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο από τη στιγμή που θαλάσσιο drone χτυπά ελληνόκτητο πλοίο στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο στη συνέχεια βυθίζεται.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται αρχικά το drone να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς το πλοίο και στη συνέχεια αφού παίρνει μια ελαφριά κλίση το χτυπά. Στο επόμενο πλάνο φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται από το σημείο που έχει χτυπηθεί το πλοίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το Conthsip Jet, που έπλεε υπό λιβεριανή σημαία.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης


Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές όταν χτυπήθηκε από τρία ναυτικά drones καθώς έπλεε στην βουλγαρική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και εκτός των βουλγαρικών χωρικών υδάτων προερχόμενο από την Χάιφα με προορισμό την Κωνστάντζα της Ρουμανίας, ενώ τα μέλη του πληρώματος, 14 Φιλιππινέζοι και 4 Ουκρανοί διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Βάρνας στην Βουλγαρία, ανακοίνωσε η Contships Management.

Οι ζημιές καταγράφηκαν από γαλλικό αεροσκάφος περιπολίας. 

Σε ανακοίνωσή του, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

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Δείτε βίντεο: Θαλάσσιο drone χτυπά ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα που βυθίστηκε, σώο το πλήρωμα


Από τις αρχές του Οκτωβρίου, μη επανδρωμένα σκάφη και drones επιτίθενται τακτικά σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Οι στόχοι περιλαμβάνουν πλοία που συνδέονται με τη μεταφορά ουκρανικού σιταριού και άλλων φορτίων.

Συνολικά, τουλάχιστον εννέα μεγάλα εμπορικά πλοία έχουν δεχτεί επιθέσεις ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας τον Οκτώβριο.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για τις επιθέσεις. Η Βουκουρέστι και η Σόφια αποδίδουν επίσης την ευθύνη στη Μόσχα.
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