Τρεις νεκροί και 12 τραυματίες από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου της EUFOR στη Βοσνία, δείτε βίντεο από τη στιγμή της πτώσης

Αμέσως μετά το δυστύχημα ο χώρος αποκλείστηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και η διερεύνηση των συνθηκών της πτώσης





Τον απολογισμό επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της περιφέρειας Μπρτσκο, Σίνισα Μίλιτς, ο οποίος ανέφερε ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο, όπου κινητοποιήθηκε το σύνολο του διαθέσιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.



Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε βίντεο που, σύμφωνα με το βοσνιακό μέσο Avaz, καταγράφει τη στιγμή της πτώσης του στρατιωτικού ελικοπτέρου. Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής, με το αεροσκάφος να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές.



Αμέσως μετά το δυστύχημα, στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας της περιφέρειας Μπρτσκο, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και η διερεύνηση των συνθηκών της πτώσης.





🇧🇦🇮🇹 The video shows the moment an Italian CH-47 Chinook crashed in BiH. This is the most serious accident linked to the EUFOR Althea mission in Bosnia and Herzegovina since 2008 when a Macedonian helicopter crashed, resulting in the deaths of all 11 passengers and crew members. https://t.co/DVjKvm7Us1 — GOLDZEN 🇧🇦 (@GOLDZEN3) October 29, 2026



Ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση Ο δήμαρχος Σίνισα Μίλιτς δήλωσε ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.



«Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας του Μπρτσκο και όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχει κινητοποιηθεί. Ένα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι σοβαρότερες περιπτώσεις θα διακομιστούν σε άλλες νοσηλευτικές μονάδες», ανέφερε.



Σύμφωνα με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας, Γιασμίν Μεχάνοβιτς, εξετάζεται η μεταφορά του σοβαρά τραυματισμένου ατόμου στο Πανεπιστημιακό Κλινικό Κέντρο της Τούζλα.





Κλείσιμο 🇮🇹🇧🇦 Italian military Chinook helicopter CRASHES in Bosnia An Italian Army ICH-47F helicopter serving with EUFOR reportedly went down near Brčko in northern Bosnia and Herzegovina. Unconfirmed reports suggest fatalities, but authorities have yet to verify any deaths or disclose what caused the crash. Source: Klix / Writer: Marie — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 29, 2026

Η ανακοίνωση της EUFOR Η ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη επιβεβαίωσε ότι το ελικόπτερο ανήκε στην EUFOR και ότι η συντριβή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας ρουτίνας.



«Η EUFOR μπορεί να επιβεβαιώσει ότι σήμερα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας στην περιοχή του Μπρτσκο, σημειώθηκε ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τη συντριβή ενός από τα αεροσκάφη της», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.



Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου της ευρωπαϊκής ειρηνευτικής δύναμης EUFOR στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη , το απόγευμα της Πέμπτης (29/10). Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Γκόριτσε, κοντά στην πόλη Μπρτσκο, ενώ ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.Τον απολογισμό επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της περιφέρειας Μπρτσκο, Σίνισα Μίλιτς, ο οποίος ανέφερε ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο, όπου κινητοποιήθηκε το σύνολο του διαθέσιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε βίντεο που, σύμφωνα με το βοσνιακό μέσο Avaz, καταγράφει τη στιγμή της πτώσης του στρατιωτικού ελικοπτέρου. Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής, με το αεροσκάφος να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές.Αμέσως μετά το δυστύχημα, στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας της περιφέρειας Μπρτσκο, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και η διερεύνηση των συνθηκών της πτώσης.Ο δήμαρχος Σίνισα Μίλιτς δήλωσε ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.«Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας του Μπρτσκο και όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχει κινητοποιηθεί. Ένα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι σοβαρότερες περιπτώσεις θα διακομιστούν σε άλλες νοσηλευτικές μονάδες», ανέφερε.Σύμφωνα με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας, Γιασμίν Μεχάνοβιτς, εξετάζεται η μεταφορά του σοβαρά τραυματισμένου ατόμου στο Πανεπιστημιακό Κλινικό Κέντρο της Τούζλα.Η ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη επιβεβαίωσε ότι το ελικόπτερο ανήκε στην EUFOR και ότι η συντριβή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας ρουτίνας.«Η EUFOR μπορεί να επιβεβαιώσει ότι σήμερα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας στην περιοχή του Μπρτσκο, σημειώθηκε ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τη συντριβή ενός από τα αεροσκάφη της», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί αμάχων ούτε ζημιές σε πολιτικές υποδομές, ιδιοκτησίες ή οχήματα.



Η EUFOR ανακοίνωσε ότι διενεργείται πλήρης έρευνα για τη διακρίβωση των αιτίων του δυστυχήματος και ότι θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες πληροφορίες όταν εξακριβωθούν τα πραγματικά περιστατικά.



Κάλεσε επίσης τους πολίτες να αποφεύγουν τη διασπορά ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις.



Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί τι προκάλεσε την πτώση του ελικοπτέρου, ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων και των τραυματιών.



Ο υπουργός Άμυνας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Ζουκάν Χέλεζ, διευκρίνισε ότι το ελικόπτερο δεν ανήκε στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας και ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε λάβει, δεν συμμετείχαν στο περιστατικό μέλη των βοσνιακών ενόπλων δυνάμεων.



Η EUFOR αποτελεί την ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη που δραστηριοποιείται στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με αποστολή τη συμβολή στη διατήρηση ενός ασφαλούς και σταθερού περιβάλλοντος στη χώρα.

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