Κεφαλογιάννη – Μάτσας: Απορρίφθηκε η έφεση της υπουργού για αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους, παραμένει η συνεπιμέλεια

Ισόχρονη διαμονή στις κατοικίες και των δύο γονέων

Οι προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις

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Η επικοινωνία των δικαστών με τα παιδιά και το συμφέρον τους

Το καθεστώς της συνεπιμέλειας των δύο ανήλικων παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνω Μάτσα διατηρείται, μετά την απόρριψη από το Εφετείο Αθηνών της έφεσης που είχε ασκήσει η υπουργός Τουρισμού, ζητώντας την αποκλειστική επιμέλειά τους. Με την υπ’ αριθμ. 4793/2026 απόφασή του, το δικαστήριο απέρριψε επί της ουσίας και τα δύο αιτήματα της έφεσης, διατηρώντας παράλληλα την πρωτόδικη κρίση ως προς τη συνεπιμέλεια και την εναλλασσόμενη κατοικία των παιδιών.Η έφεση είχε εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2026 και αφορούσε, πέρα από το ζήτημα της επιμέλειας, και την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης ως προς τους λόγους λύσης του γάμου.Με τη νέα δικαστική απόφαση παραμένει σε ισχύ το καθεστώς που είχε καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 2226/2025 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, τον Νοέμβριο του 2025. Σύμφωνα με αυτό, η επιμέλεια των δύο παιδιών ασκείται από κοινού από τους γονείς, ενώ η διαμονή τους κατανέμεται ισόχρονα στις κατοικίες της μητέρας και του πατέρα.Το Εφετείο, σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης όπως αυτό περιγράφεται, έλαβε ως βασικό κριτήριο το συμφέρον των ανηλίκων και την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξή τους, κρίνοντας ότι η διατήρηση της συμμετοχής και των δύο γονέων στη ζωή τους εξυπηρετεί τις ανάγκες τους.Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, από τον Σεπτέμβριο του 2024 οι δικαστικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί, τόσο στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων όσο και επί των αγωγών, κατέληγαν στην από κοινού άσκηση της επιμέλειας από τους δύο γονείς.Με τις αποφάσεις αυτές είχε απορριφθεί επανειλημμένα το αίτημα της Όλγας Κεφαλογιάννη για την ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας σε εκείνη. Η απόφαση του Εφετείου έρχεται να διατηρήσει το υφιστάμενο πλαίσιο, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της συνεπιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία.Στα στοιχεία που συνεκτιμήθηκαν περιλαμβάνεται και η προσωπική επικοινωνία του δικαστηρίου με τα δύο παιδιά, η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβληθεί από την Όλγα Κεφαλογιάννη.Όπως αναφέρεται στην περιγραφή της δικαστικής κρίσης, τα παιδιά παρουσιάστηκαν ως ήρεμα, ευτυχισμένα και ψυχολογικά ισορροπημένα. Η διαπίστωση αυτή συνεκτιμήθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντός τους και της ανάγκης να διατηρήσουν ουσιαστικούς δεσμούς και με τους δύο γονείς.Παράλληλα, το δικαστήριο φέρεται να έλαβε υπόψη τους δεσμούς των παιδιών με καθέναν από τους γονείς τους, τη μικρή απόσταση μεταξύ των δύο κατοικιών, αλλά και την επικοινωνία της Όλγας Κεφαλογιάννη με τον Μίνω Μάτσα για ζητήματα που αφορούν τα ανήλικα τέκνα τους, η οποία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα, χαρακτηρίζεται ως άριστη σε αυτό το πεδίο.