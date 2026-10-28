«Συνεχίστε με κανονική πορεία»: Ηχητικά ντοκουμέντα αποκαλύπτουν τι συνέβη πριν από την πολύνεκρη σύγκρουση των τρένων στην Ισπανία

Los audios muestran el error del responsable de Atocha. La maquinista del Iryo avisó a cinco minutos de la tragedia de que estaba detenida y no podía arrancar el tren. Y nadie frenó al AVE https://t.co/pHPN68sMPG https://t.co/V6QyOHxh19 — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

At least 68 people have died after a high-speed train crashed into the back of another stationary train in Spain. Sky's Lucy Marley explains what we know about the cause of the crash. https://t.co/NPlgOriAsg https://t.co/RYjspv3Ndc — Sky News (@SkyNews) October 28, 2026

Στις 08:41 η μηχανοδηγός του Iryo ενημερώνει ότι έχει ακινητοποιηθεί

BZL

Seguimos trabajando en el siniestro con 10 dotaciones movilizadas. Tras el rescate inicial de varias víctimas, realizamos una compleja maniobra de elevación de vagones con grúas de gran tonelaje para crear nuevos accesos y continuar las labores de rescate. https://t.co/49dqoQ5SeI — Bomberos Madrid (@BomberosMad) October 28, 2026

Στις 08:48 η τελευταία προειδοποίηση πριν από τη σύγκρουση



Σύγχυση στο κέντρο ελέγχου λίγο πριν από το δυστύχημα

«Κέντρο Ελέγχου Ατότσα προς μηχανοδηγό της αμαξοστοιχίας 2080».«Ναι».«Στις 08:36».«Ναι».«Μηχανοδηγέ της αμαξοστοιχίας 2080, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το LZB. Συνεχίστε την πορεία σας και στη συνέχεια κινηθείτε σύμφωνα με το BSL, με κανονική πορεία».«Με κανονική πορεία;»«Ναι».Σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, εδώ εντοπίζεται το πρώτο σοβαρό λάθος: στις 08:36 δόθηκε στο AVE εντολή να συνεχίσει την πορεία του, χωρίς να έχει διαπιστωθεί ότι το Iryo είχε απομακρυνθεί από το συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής.Επιπλέον, η οδηγία προέβλεπε κανονική κίνηση και όχι την εφαρμογή της διαδικασίας «πορείας με οπτική επιτήρηση», με περιορισμό ταχύτητας στα 40 χιλιόμετρα την ώρα, η οποία θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τη σύγκρουση.Το δεύτερο ηχητικό ντοκουμέντο αφορά την πρώτη επικοινωνία της μηχανοδηγού του Iryo με το κέντρο ελέγχου της Ατότσα, στις 08:41.Η μηχανοδηγός αναφέρει ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με το σύστημα BZL και ότι το τρένο της παραμένει σταματημένο μπροστά από το σήμα εισόδου στην Ούρδα.«Καλημέρα, Ατότσα. Είχα απώλεια μετάδοσης ενώ κινούμουν με το. [...] Δεν έχω ανακτήσει τη μετάδοση. Είμαι ακινητοποιημένη μπροστά από το σήμα εισόδου στην Ούρδα», αναφέρει.Έπειτα από μια σειρά ασαφών μηνυμάτων, ο ελεγκτής προχωρά στη διατύπωση των οδηγιών, ζητώντας από τη μηχανοδηγό να τις επιβεβαιώσει.«Εντάξει, μια στιγμή. Η οδηγία αναφέρει: Μηχανοδηγέ της αμαξοστοιχίας 6076, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε».«Και επανασυνδέστε».«Επανεκκινήστε την πορεία, υπό την προστασία του BFL, με κανονική ταχύτητα».Έτσι, ο ελεγκτής δίνει και στο Iryo εντολή να συνεχίσει κανονικά, παρότι βρίσκεται μπροστά από το AVE και σε σχετικά μικρή απόσταση από αυτό. Η συγκεκριμένη οδηγία δίνεται λίγα λεπτά μετά την αντίστοιχη εντολή προς το τρένο της Renfe.Το τρίτο ηχητικό ντοκουμέντο, που καταγράφεται στις 08:48, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτυπώνει μια ακόμη επικοινωνία κατά την οποία θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί μέτρα για την αποτροπή του δυστυχήματος.Η μηχανοδηγός του Iryoκαι αναφέρει ότι εξακολουθείτην αμαξοστοιχία της.«Το τρένο δεν μου επιτρέπει να ελέγξω το σύστημα LZB. Γι' αυτό εξακολουθώ να είμαι ακινητοποιημένη μπροστά από το σήμα εισόδου».«Εντάξει. Σύμφωνοι; Λοιπόν, μόλις μπορέσετε. Και αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα, καλέστε μας ξανά».«Εντάξει, πολύ ωραία. Θα σας ενημερώσω».Παρότι ο ελεγκτής ενημερώνεται ότι το Iryo παραμένει ακινητοποιημένο, δεν φαίνεται να προχωρά σε κάποια άμεση ενέργεια για να σταματήσει το AVE που ακολουθεί.Μετά την τελευταία επικοινωνία με τη μηχανοδηγό του Iryo, καταγράφεται εσωτερική συνομιλία μεταξύ εργαζομένων του κέντρου ελέγχου, η οποία αποτυπώνει σύγχυση σχετικά με την κατάσταση των αμαξοστοιχιών και τις οδηγίες που είχαν δοθεί.«Σοβαρά, φίλε. Αλήθεια. Το 6071 αντιμετωπίζει προβλήματα με τον εξοπλισμό. Συνεχίζει μέχρι να σταματήσει. Είχε ένα όριο 40 για να συνεχίσει στο BSL. Δεν έχουμε αλλάξει... Μια στιγμή», ακούγεται να λέει ένας από τους εργαζομένους.Περίπου πέντε λεπτά μετά τη συγκεκριμένη συνομιλία, το AVE συγκρούστηκε με το ακινητοποιημένο Iryo. Τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 58 τραυματίστηκαν.