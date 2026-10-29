Ο Βασίλης Μπισμπίκης έκλεισε τα 49: Το «Birthday boy» και η φωτογραφία με την τούρτα
Ο Βασίλης Μπισμπίκης έκλεισε τα 49: Το «Birthday boy» και η φωτογραφία με την τούρτα
Η συνάδελφος του ηθοποιού Μαριάννα Κιμούλη του ευχήθηκε δημόσια μέσα από ένα story στο Instagram
Τα γενέθλιά του έχει ο Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος έκλεισε τα 49 και, όπως φαίνεται, το γιόρτασε στα γυρίσματα της σειράς όπου πρωταγωνιστεί με τίτλο «Δυο μαύρα πουκάμισα».
Η συνάδελφός του Μαριάννα Κιμούλη, η οποία συμμετέχει επίσης στο καστ του σίριαλ, για να του ευχηθεί δημοσίευσε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία του ηθοποιού κατά την οποία πόζαρε χαμογελαστός με μία τούρτα στα χέρια.
«Birthday boy», έγραψε χαρακτηριστικά η ίδια, με τον Βασίλη Μπισμπίκη να την αναδημοσιεύει στο προφίλ του.
Δείτε τη φωτογραφία
Η συνάδελφός του Μαριάννα Κιμούλη, η οποία συμμετέχει επίσης στο καστ του σίριαλ, για να του ευχηθεί δημοσίευσε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία του ηθοποιού κατά την οποία πόζαρε χαμογελαστός με μία τούρτα στα χέρια.
«Birthday boy», έγραψε χαρακτηριστικά η ίδια, με τον Βασίλη Μπισμπίκη να την αναδημοσιεύει στο προφίλ του.
Δείτε τη φωτογραφία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα