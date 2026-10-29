Στους δρόμους 70.000 αστυνομικοί ενόψει των διαδηλώσεων του Σαββάτου στη Γαλλία
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Αστυνομικοί Διαδηλώσεις

Στους δρόμους 70.000 αστυνομικοί ενόψει των διαδηλώσεων του Σαββάτου στη Γαλλία

Η Αστυνομία θα επιδείξει εξαιρετική αυστηρότητα σε περίπτωση που σημειωθούν βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια και μετά τις διαδηλώσεις, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Λοράν Νουνιές

Στους δρόμους 70.000 αστυνομικοί ενόψει των διαδηλώσεων του Σαββάτου στη Γαλλία
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Εβδομήντα χιλιάδες αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη τη Γαλλίαςγια να διατηρήσουν την τάξη στις πόλεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων το Σάββατο (31/10), ανακοίνωσε σήμερα (29/10) ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Λοράν Νουνιές.

Όπως ανέφερε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, η Αστυνομία θα επιδείξει εξαιρετική αυστηρότητα σε περίπτωση που σημειωθούν βίαια επεισόδια την ώρα που πραγματοποιούνται οι διαδηλώσεις και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Ο Νουνιές ανέφερε ότι ακροαριστερές ομάδες έχουν καλέσει μέσω social media σε βίαιες συγκεντρώσεις εκείνη την ημέρα.

Οι διαδηλώσεις αυτές συμπέφτουν με τη γιορτή Χαλοουίν και Νουνιές είχε τονίσει ότι «το βράδυ του Χαλοουίν είναι παραδοσιακά πάντα 'έντονο'».
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