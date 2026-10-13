Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το άδοξο τέλος, η αποκήρυξη από τον Τραμπ και οι ενεργειακές… παρενέργειες

Η διαδρομή της πρέσβειρας των ΗΠΑ που έφθασε στην Αθήνα επειδή ο Τραμπ την εμπιστευόταν προσωπικά και καλείται να φύγει επειδή ο ίδιος αποφάσισε ότι δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει – Η πολιτική επιρροή, η δημόσια εικόνα, η ενεργειακή διπλωματία και οι καταγγελίες που έφεραν το πρόωρο τέλος της θητείας της